Como una hija bastarda entre La sustancia (Coralie Fargeat, 2024) y The Pitt (R. Scott Gemmill, 2025-?), llega a la cartelera Sanguine, una divertida, sangrienta y visceral propuesta de terror corporal de la directora francesa Marion Le Corroller.

La película, que tuvo su puesta de largo en la sección Midnights Screenings del Festival de Cannes y que en octubre se hizo con el premio a la mejor película en Sitges, utiliza el género para denunciar las precarias condiciones laborales que sufren muchos jóvenes: salarios bajos, horarios imprevisibles, horas extras no remuneradas, escasa protección social...

En el filme de Le Corroller, en el que la realidad se refleja en el espejo deformante de la serie b, esta explotación parece estar en el origen de la aparición de una especie de virus que provoca extraños síntomas de podredumbre en la piel del infectado durante unos días y que acaba desembocando en un estallido asesino de rabia incontenible y, finalmente, suicida. Las autoridades, sin embargo, mantienen la epidemia en secreto.

Todo ello queda claro en el impactante y cartoonesco prólogo protagonizado por el imberbe cajero de una hamburguesería y un maleducado y odioso influencer de TikTok.

Sanguine, después de este arranque, se centra en Margot (Mara Taquin), una joven médica que se incorpora al departamento de urgencias más prestigioso de Francia, lo que implica turnos extenuantes y el sometimiento a los caprichos de una jefa implacable en un entorno hipercompetitivo. Pronto se empezará a encontrar con pacientes con extraños síntomas (insomnio, sangrado masivo, llagas macilentas…) que ella misma empezará a experimentar de manera inquietante.

Le Corroller apuesta por un estilo entre lo cómico y lo siniestro, con el rojo predominando en la paleta de colores, y con un sugerente trabajo de cámara que recurre a una gran variedad de recursos, desde los planos subjetivos al ojo de pez, para transmitir con acierto la descomposición corporal y psicológica de la protagonista. En este sentido, la joven actriz Mara Taquin compone a un personaje irresistible, que pasará de un cierto desamparo (estudió medicina por la muerte de su madre) a un despertar sexual y un crecimiento laboral muy convincente.

El trabajo de la directora, más allá del filme protagonizado por Demi Moore y de la producción de Netflix que ha vuelto a poner de moda las series de hospitales, a los que hacíamos referencia al comienzo de este texto, convocará en la mente del espectador otras sugerentes referencias, como pueden ser Rabia (1977) de David Cronenberg, la oscura novela gráfica Agujero negro (1995-2005) de Charles Burns o el nuevo cine de terror de mujeres cineastas como Julia Ducornau y Emilie Blichfeldt.

Mara Taquin, en 'Sanguine' AdsoFilms

Estamos, pues, ante una apuesta burlona, trepidante y algo excéntrica que no solo hará las delicias de los amantes de la casquería gore (no son pocas las imágenes que retan la sensibilidad del espectador) sino que seducirá a espectadores de toda índole al levantar una inteligente (aunque no redonda) metáfora sobre la deshumanización del entorno del trabajo en sociedades entregadas al capitalismo salvaje.