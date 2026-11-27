“Es complicado” son las últimas palabras que se pronuncian en la cautivadora Puedes verlo todo, de Nathan Fielder y Lance Oppenheim. Y no podría haber mejor corolario para este intento de retratar íntimamente a la controvertida Elizabeth Holmes, la célebre estafadora de Silicon Valley.

Los directores acaban asumiendo la imposibilidad de desentrañar el misterio que esconde esta mujer de mirada magnética y rostro impenetrable. Aunque, para entonces, el -llamémoslo- documental ya ha adquirido otra dimensión, planteando inquietantes preguntas sobre el propio género de la obra y sobre la fiabilidad de su punto de vista.

Puedes verlo todo, por todo ello y por mucho más, se ha convertido en el gran fenómeno de la cosecha cinematográfica de 2026 en Estados Unidos, y tiene pinta de que su poder de atracción morboso alcanzará a públicos de todo el planeta.

La estrategia comercial del filme ha sido tan inaudita como inteligente. Se vio por primera vez en el Festival de Cine de Telluride, en Colorado, el 6 de septiembre, en una proyección sorpresa y sin teléfonos móviles. Hasta esa fecha, nadie conocía la existencia del proyecto, por lo que causó un gran revuelo y generó una enorme expectación entre el gran público.

En su estreno en Estados Unidos consiguió 15 millones de dólares en su primer fin de semana en unas 800 salas. El siguiente viernes ya estaba presente en 2.655 cines. A día de hoy ha superado los 100 millones de dólares en todo el mundo, una cifra excepcional para un documental. Según Variety, se sitúa entre los diez documentales más taquilleros de la historia, solo por detrás de Fahrenheit 9/11, de Michael Moore.

La película también ha irrumpido con fuerza en la carrera hacia los Óscar. A24 la presenta en once categorías, incluidas mejor película, dirección y mejor documental, y varios analistas consideran que podría convertirse en el primer documental nominado al Óscar en la categoría de mejor película.

Este jueves ha tenido un preestreno en España, donde llega de manera oficial el 25 de diciembre. Pero, ¿cuál es el motivo para que un filme de casi tres horas, de ritmo pausado y largas tomas, muy alejado de lo que suele triunfar en taquilla, se haya convertido en tal fenómeno? La respuesta está en los nombres de Elizabeth Holmes y Nathan Fielder.

En 2014, Holmes, con 30 años, fue declarada por la revista Forbes como la mujer milmillonaria más joven del mundo hecha a sí misma. Su patrimonio procedía de la valoración de Theranos, la empresa que había creado a los 19 años. El modelo de negocio se basaba en un sistema de análisis de sangre sin agujas que iba a revolucionar el mundo de la sanidad. Holmes era vista en aquel momento como la “nueva Steve Jobs”: una figura casi mesiánica, joven, atractiva, segura de sí misma y destinada a comerse el mundo.

El problema es que el invento nunca había funcionado, algo que empezó a salir a la luz a partir de 2015. En 2022 fue declarada culpable de tres delitos de fraude y uno de conspiración, y sentenciada a 11 años y tres meses de prisión. Su historia parecía sacada de una de esas películas de Scorsese que, como Casino (1995) o El lobo de Wall Street (2013), muestran la perversión del sueño americano. De hecho, algo así fue The Dropout, la serie de 2022 protagonizada por Amanda Seyfried.

En el documental, Holmes dio a Fielder acceso a su vida privada durante los 34 días previos a su entrada en prisión, lo que de por sí era todo un acontecimiento. Fielder es uno de los creadores más inclasificables de los últimos años en el ámbito televisivo, gracias sobre todo a la serie Los ensayos (2022-2025). En ella se ha movido entre la telerrealidad, el mockumentary, el ensayo y el thriller para indagar en su propia incapacidad para lidiar con las emociones.

Si en la primera temporada se trataba de ayudar a otras personas mediante la recreación de situaciones de su vida personal con actores, escenarios idénticos construidos en un enorme hangar y el ensayo de infinitas posibilidades, en la segunda el objetivo era más ambicioso: acabar con las catástrofes aéreas, provocadas en su mayoría por la incomunicación entre pilotos y copilotos, aplicando el mismo método.

Sin embargo, desde esas premisas, la serie iba mutando hasta convertirse en una criatura asombrosa e inefable, siempre impregnada por la atrofiada personalidad de Fielder, cuya dificultad para conectar con los demás ofrece impagables momentos.

Elizabeth Holmes, Billy Evans y Nathan Fielder, en 'Puedes verlo todo' Avalon

Por si fuera poco, entre una y otra temporada de Los ensayos, Fielder estrenó la incómoda The Curse (2023), una ficción existencialista en la que, de la mano de Benny Safdie -Diamantes en bruto (2019), The Smashing Machine (2025)-, volvía a recurrir a los mecanismos de la telerrealidad para narrar la crisis sentimental y moral de una pareja de promotores inmobiliarios, con una insuperable Emma Stone como protagonista. El último capítulo es una auténtica marcianada que ya es historia de la televisión.

¿En qué momento le pareció a Elizabeth Holmes que era buena idea abrirle las puertas de su casa a un creador tan extravagante e insobornable como Fielder? La respuesta quizá está en que Holmes siempre se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan, y que tanto ella como su marido, el oscuro Billy Evans, quizá pensaron que era el único hombre sobre la faz de la tierra capaz de encontrar una perspectiva diferente sobre el caso de Theranos.

Como es habitual en todas sus obras, Fielder se sitúa en el centro de Puedes verlo todo, compartiendo el protagonismo con Holmes y Evans. La suerte es que, quizá por su dificultad para entender las emociones de los demás, es un entrevistador frío e implacable, y en el filme siempre realiza las preguntas adecuadas.

Sin embargo, pronto el documental se convierte en algo muy distinto de una búsqueda de la confesión de la culpabilidad, para hablarnos de la dificultad de conocer a la persona que tenemos delante, del desamparo del espectador ante la falsa objetividad de cualquier punto de vista y del propio género cinematográfico.

Durante la primera parte el filme se mantiene más o menos dentro de los cánones del documental televisivo en términos narrativos, mientras hace gala de una fotografía elegante y una inquietante música de suspense. El misterio de Holmes, que es el mismo que el de su rostro, sostiene una apuesta en la que Fielder se las apaña para virar con soltura del drama a una fina ironía, sin apenas pestañear.

Si todo ello es absolutamente inquietante, adictivo, indescifrable, la película se vuelve definitivamente ‘fielderinana’ en una segunda mitad cargada de giros inesperados, con una artista invitada que deja una de las interpretaciones del año y que se alinea con la parte más marciana del autor.

Ya habrá tiempo para hablar de todo ello, pues todavía queda un mes para su estreno en España. Por ahora, solo sepan que no se la deben perder. La razón: “Es complicado”.