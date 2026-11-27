Hace 25 años Lisandro Alonso (Buenos Aires, 1975) irrumpió en el Festival de Cannes con La libertad (2001), su primera película, en la que seguía la humilde existencia de Misael Saavedra, un hombre aislado en la inmensidad de La Pampa que se dedicaba a trabajar el monte con su hacha, sin apenas contacto con otras personas. El filme, un riguroso y sensible trabajo de slow cinema, capturaba una manera de estar en el mundo a través de los pequeños gestos y se convirtió en una pieza fundamental del Nuevo Cine Argentino.

Tras un cuarto de siglo en el que el cine de Alonso, sin abandonar lo observacional, la parquedad en el diálogo y el ritmo pausado, ha evolucionado hacia propuestas más experimentales e intrincadas, como los ambiciosos wésterns fronterizos Jauja (2014) y Eureka (2024), La libertad doble es un regreso a los orígenes.

De hecho, la película vuelve a poner en el centro del relato a Misael, el hachero de La Pampa, que ahora se sirve también de una motosierra para cortar los árboles. Durante los primeros minutos, además de este nuevo utensilio y de la fisonomía algo castigada del protagonista, no hay más variación respecto a La libertad que un montaje algo más pausado, con una mayor preponderancia de los planos largos y estáticos. Parece como si Alonso nunca hubiera dejado de filmar a esta magnética personalidad.

Sin embargo, pronto irrumpe la ficción, de una manera mucho más notoria que en el filme original, y lo hará para presentar un triste diagnóstico del estado de las cosas en la Argentina actual.

Misael tendrá que ocuparse de su hermana Micaela (Catalina Saavedra), pues en el centro psiquiátrico donde lleva años viviendo ha llegado otra motosierra, la de Milei. Los recortes presupuestarios obligan a externar a los pacientes y a Misael no le queda otra que llevarse a su hermana a la ruinosa choza en la que vive, apenas tres paredes, un techo y un colchón, y hacerse cargo de ella, lo que no es fácil: aunque es tranquila, vive en su mundo interior y acostumbra a desaparecer sin ningún aviso.

Alonso destaca una vez más por encontrar la distancia adecuada para filmar a sus personajes en una propuesta que, si en su tramo central flirtea con el cine social, hacia el final retoma la vertiente más poética y filosófica del director.

El tiempo acaba difuminándose mientras vemos cómo estas dos presencias adquieren una entidad casi fantasmal y nos preguntamos cuál es la libertad a la que alude el título y cómo se relaciona con la precariedad, el aislamiento, la salud mental, la familia y el Estado. Lisandro Alonso deja las respuestas en el aire en un filme cautivante estéticamente y de una gran sensibilidad para acercarse a lo humano.