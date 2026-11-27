'Hermanas': duelo de Emma Suárez y Elena Anaya en un sentido drama sobre el abuso sexual que se desinfla al final

Entre la justicia y mi madre, me quedo con mi madre. Así suele resumirse la famosa respuesta de Camus presionado sobre su postura ante la lucha independentista argelina. Hermanas, de Ione Hernández, complica la elección del Nobel francés. ¿Qué ocurre cuando, para proteger a tu hija, tienes que denunciar al hijo de tu hermana?

A raíz de las revelaciones sobre Harvey Weinstein y del auge del #MeToo, empezaron a salir a la luz muchos casos de abuso, acoso y coacción sexual contra las mujeres que durante años se habían silenciado.

En la última década, las demandas del #MeToo han pasado a formar parte de los programas de los partidos de izquierda y, en ocasiones, de sus políticas de gobierno. Han ganado fuerza institucional y, en algunos casos, el peso de la ley, lo cual es fundamental. Por el camino, también han perdido algo de su espíritu subversivo. De alguna manera, el discurso del #MeToo se ha convertido en el discurso "oficial".

Un discurso oficial mucho mejor que el que había, pero que, al pasar a la ficción, corre el riesgo de quedarse en una declaración de buenas intenciones. La fuerza, amigo, está en los matices.

Dicho en plata, el cine no es propaganda y en España, en los últimos años, se han hecho varias películas que por momentos parecen anuncios de dos horas del Ministerio de Igualdad. Hermanas se acerca a ese terreno en el desenlace, después de un arranque que promete una película más incómoda.

Drama en la familia

Hermanas cuenta la historia de dos ídem. Marta (Elena Anaya) es periodista, más bohemia y libre. Chelo (Emma Suárez), la mayor, lleva años mal casada y tiene una vida más acomodada y burguesa.

La trama arranca con la fiesta por los dieciocho años de Lucas (León Martínez), hijo de Marta. Su tío Javier (Josean Bengoetxea), marido de Chelo, le organiza la celebración en la bonita casa familiar. Hay cierta tensión desde el principio. Javier se ha adelantado, quizá usurpando el papel de anfitriona que le correspondía a Marta.

La noche acaba muy mal. Lucas va a la verbena de San Juan del pueblo con tres primos. Dos son de su edad y la tercera, Sofía, tiene trece años. Los mayores beben y toman drogas. Sofía coquetea con Lucas. Es una niña que juega a ser mayor y empieza a descubrir su sexualidad.

A la mañana siguiente, Sofía entra llorando en la habitación de su madre. Hasta el final no sabremos exactamente qué ha pasado. En el hospital, una enfermera le dice a Chelo que el protocolo de abusos "está en marcha". Chelo acaba denunciando a su propio sobrino, que ingresa en prisión. El drama está servido.

Hernández construye bien a esas dos familias. La elección de Emma Suárez plantea un problema de verosimilitud. A sus 62 años, cuesta creerla como madre de una niña de trece. Suárez le da matices y cierta gravedad trágica a Chelo, una mujer que lleva años queriendo divorciarse y nunca da el paso por miedo a quedarse sola.

Elena Anaya, en su espléndida madurez, interpreta con elegancia y contención el sufrimiento de una madre que no alcanza a entender cómo su hijo, al que intuimos que ha educado con los valores correctos, ha podido hacer una barbaridad.

La fiesta de cumpleaños, la juerga nocturna y las primeras escenas del drama están bien rodadas y enganchan. Hernández dosifica con pulso lo que sabemos de aquella noche. Cada pieza del puzle llega en el momento justo y nos deja pendientes de Sofía y de la caída de Lucas.

Cuando llega el momento decisivo, la película toma un camino más convencional. El guion da entonces la impresión de haber ordenado a sus personajes para demostrar una tesis. Lucas dice que "no se acuerda de nada". ¿Se protege, miente, se cree su propia versión? La película apenas se interesa por lo que hace el muchacho con esa laguna. Al final, Lucas importa sobre todo por lo que representa. Y el recorrido de Marta parece demasiado programado para una mujer a la que Anaya ha dado tantos matices.

Con esos dos personajes, la película podía haber llegado mucho más lejos. Y la justicia del arte no tiene por qué ser la misma que la de los tribunales.