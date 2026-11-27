Elleitmotiv es el contrabando de unos lingotes de oro de la Reserva Federal, transportados por un grupo de prisioneros. Pero, en realidad, Oro sin ley son muchas películas en una. En primer lugar, una crónica social, con desahucio incluido, de la precariedad de un padre y una hija en plena Gran Depresión.

Después, se transforma en una película carcelaria sobre un hombre solitario que acaba convirtiéndose en líder, para más tarde tomar la forma de un survival repleto de acción incesante, al tiempo que, como en El tesoro de Sierra Madre (John Huston, 1948), asistimos a un thriller psicológico sobre hombres que intentan manipular a otros hombres para conseguir dinero o libertad. Pero, de principio a fin, es una fábula política sobre el capital y el trabajo. Lo cierto es que la película nunca pierde interés y sale airosa de todos esos territorios.

También podríamos argumentar que el motivo vertebrador de Oro sin ley es el rostro de Ethan Hawke. Su carismática interpretación va más allá de la voz áspera y quebrada que le otorga a su personaje, el misterioso Murphy, casi como si fuera un sosias de los múltiples Clint Eastwood de los años ochenta y noventa, que hablaba con cristales rotos. El verdadero magnetismo de su interpretación es de naturaleza minimalista.

La inteligencia de Murphy es la de un personaje que observa muy detenidamente lo que ocurre y que solo después actúa. Hawke comprende que, en la pantalla, el buen silencio de un rostro es mucho más locuaz que las palabras.

Su actuación, su comprensión del personaje y de la película en la que está, sostiene el drama y dota de fundamento a la acción. Consigue que nos importe mucho el destino de ese padre que hará lo que haga falta por recuperar a su hija, injustamente apartada de él.

Fotograma de 'Oro sin ley'. De A Planeta

Hay un aroma a cine clásico que, sin embargo, no aleja el propósito narrativo de nuestra contemporaneidad. En verdad, Oro sin ley nos habla tanto de su tiempo como del nuestro, desde una postura progresista respecto a la lucha de clases.

Murphy bien podría ser un fantasma de Tom Joad en una crónica de supervivencia extrema, como las que rondan nuestras pantallas recientemente, desde Apex a En el corazón de la bestia, pasando por Resident Evil.

Pensamos en directores como Anthony Mann, George Stevens o Budd Boetticher cuando hacían películas de acción de presupuesto medio, pero centradas en personajes que sabían transmitir sensaciones similares a las de este filme.

Desde una determinación casi expeditiva, el debutante Padraic McKinley (San Francisco, 1974) presenta cada suceso de forma directa y sin trampantojos, al tiempo que ofrece una lectura que trasciende lo literal.

Nos habla tanto de su tiempo como del nuestro, desde una postura progresista respecto a la lucha de clases

Todos los personajes que rodean a Murphy, incluso el otro reclamo del cartel encarnado por el cuello grueso y las anchas espaldas de Russell Crowe, como el alcaide del campo de trabajo, están tan bien perfilados que sentimos que los conocemos antes incluso de empezar su aventura.

Ese conocimiento que se sustenta sobre el estereotipo, pero que al mismo tiempo mantiene la personalidad distintiva del personaje, nos permite percibir con especial sensibilidad las dinámicas del grupo.

Al cabo de un tiempo, el espectador empieza a evaluar a cada uno de ellos igual que lo hace Murphy: intuyendo amenazas, localizando las debilidades y las posibles intenciones. Hay mucho más que mera solvencia en esta película.