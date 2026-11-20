Según el dicho, cada uno es de su padre y de su madre y, quizá por ello, las relaciones paternofiliales siguen siendo una fuente inagotable de historias.



Solo este año, en el cine español hemos visto el crudo retrato de la relación entre padre e hija en El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen; la mirada a la violencia vicaria en La buena hija, de Júlia de Paz Solvas; y la perspectiva del hijo hacia sus progenitores en dos óperas primas: Una familia, de Ricardo Gómez, y El mal hijo, de Jaime Lorente. Su reverso llega ahora con El mal padre, tercera película de Roberto Bueso.

El cineasta valenciano se aleja del tono entrañable y cómico de sus primeros filmes, La banda (2019) y Llenos de gracia (2022), con un sólido drama familiar capitaneado por Eduard Fernández.

El actor catalán interpreta a Santiago Balmes, un intelectual y escritor que quiere volver a reunirse con sus tres hijos: Alberto (Adam Jezierski), Damián (Francesco Carril) y Clara (Meritxell Calvo). Balmes, egoísta y hedonista, los abandonó cuando eran pequeños para rehacer su vida con otra mujer, Diana (Cristina Plazas). Ahora, aquejado por una enfermedad degenerativa, busca hacer las paces con ellos antes de morir.



Sin embargo, este último deseo no sienta igual de bien a todos. El filme, con guion de Bueso y Óscar Díaz, se centra especialmente en el hermano pequeño. Alberto está a punto de convertirse en padre por primera vez.

A los miedos habituales se le suma el terror por cometer los mismos errores que su padre: gruñón, torpe emocionalmente y más preocupado por su carrera que por sus hijos. “Tú sabes que no eres tu padre, ¿no?”, le advierte su novia. Aun así, debe reconciliarse con él para poder asumir su propia paternidad.

Un duelo interno por el que también pasan sus hermanos: Damián, el mayor, un actor inocente e idealista –a Carril le viene al pelo el papel– al que su padre “subvenciona” por lástima; y Clara, la más dolida y fría con él, que lidia además con la frustración de no poder ser madre.

Roberto Bueso compone un tríptico familiar convencional que esquiva el melodrama con comedia negra

Roberto Bueso compone en El mal padre, que llega a los cines este viernes, un tríptico familiar convencional, lleno de heridas y cuentas pendientes, pero que esquiva el melodrama con sutileza y gracias a una acertada dosis de comedia negra.



Adam Jezierski –al que todavía le persigue su personaje en la serie juvenil Física o química– sale bien parado de uno de sus escasos papeles dramáticos como protagonista, aunque sea Fernández el que más se luzca como un bohemio Logan Roy de Succession (2018-2023).

Al igual que ocurría en la premiada serie de Jesse Armstrong, este patriarca ególatra se mueve entre la rabia que siente hacia sus hijos, al ver en ellos todas sus debilidades, defectos y carencias, y los remordimientos por no haber hecho las cosas bien. “Soy un monstruo”, acaba lamentando al final de la película.



Eduard Fernández, que lleva años cubriéndose de gloria (obtuvo el Premio Nacional de Cinematografía en 2025), retrata con lucidez la demencia y la enfermedad de este hombre que, una vez despojado de sus libros y su trabajo, se da cuenta de que todavía le queda la suerte de ser padre.