El actor británico Robert Pattinson es el elegido para interpretar al nuevo James Bond. Así lo ha anunciado la web oficial del agente británico, 007.com, que ha publicado también la noticia en sus redes sociales.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que se me confíe el 007 es el honor de toda una vida. [...] Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que se espera de este fantástico equipo", ha expresado Pattinson en el comunicado difundido.

La película que continuará el legado del agente secreto del MI5 tendrá a Denis Villeneuve -Sicario (2015), La llegada (2016), Blade Runner 2049 (2017)- como director y a Steven Knight -creador de la serie Peaky Blinders- como guionista.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

La intriga sobre el nuevo Bond lleva abierta desde que Daniel Craig abandonara al personaje en 2021 tras Sin tiempo para morir (Cary Joji Fukunaga). Ese mismo año, Amazon adquirió por 8.500 millones de dólares MGM, el estudio que controlaba a EON Productions, la productora de las películas del personaje.

Desde entonces, se ha especulado mucho en torno a quién sería el nuevo rostro de Bond, con Pattinson siempre en las quinielas. Pero se ha hablado también de intérpretes como Nicholas Hoult, Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor,

Pattinson, que se encuentra actualmente rodando la segunda entrega de The Batman a las órdenes de Matt Reeves, es uno de los actores más distintivos y versátiles de su generación, con un currículum entre el cine independiente y las grandes producciones en el que aparecen cineastas de la talla de David Cronenberg -Cosmopolis (2012) y Maps to the Stars (2014)-, Bong Joon-ho -Mickey 17 (2025)-, Lynne Ramsay -Die My Love (2025)-, James Gray -Z, la ciudad perdida (2016)-, Robert Eggers -El faro (2019)- o los hermanos Safdie -Good Time (2017)-.

En 2026 ha estrenado la polémica El drama (Kristoffer Borgli), el taquillazo La odisea (Cristopher Nolan), suena para el Oscar por su trabajo en Primetime (Lance Oppenheim) y aparece en la tercera entrega de Dune, en la que ha coincidido con el cineasta que le ha entregado la licencia para matar, Denis Villeneuve.

"Este día marca un momento definitorio para nuestro estudio y un hito importante en la historia de James Bond al presentar con orgullo a Robert Pattinson como el próximo 007", ha expresado Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios. "Este personaje icónico ha cautivado a audiencias de todo el mundo durante más de seis décadas, y no cabe duda de que la notable versatilidad de Robert, su presencia magnética en pantalla y su intensidad silenciosa lo convierten en una elección excepcional para llevar adelante ese legado".

"Con Denis Villeneuve al mando, Amy Pascal y David Heyman como productores, Tanya Lapointe como productora ejecutiva y un brillante guion de Steven Knight, tenemos un equipo creativo de clase mundial para inaugurar una nueva era de Bond, y no podríamos estar más entusiasmados con el camino que tenemos por delante", asegura Hopkins.

"Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los actores extraordinarios que nos acompañaron en este viaje. Estábamos rodeados de un talento extraordinario, pero solo puede haber un 007. Me alegra mucho dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. No puedo esperar para empezar", ha dicho Villeneuve.