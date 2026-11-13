'Washington. El origen de un líder': un héroe, una nación… y que les den a los franceses y a los ingleses

Estrenada en Estados Unidos el 3 de julio de 2026, en vísperas del 250.º aniversario de la Declaración de Independencia, Washington. El origen de un líder no esconde su voluntad patriótica. Incluso se diría que nacionalista. De toda la vida se ha llamado "americanadas" a esas películas en las que el país de las barras y las estrellas se erige en salvador del mundo entre dosis de fanfarria y autoindulgencia.

El cine patriótico ha dado buenas películas. Salvar al soldado Ryan (1998), de Spielberg, es una obra maestra. Las dos de Top Gun, con Tom Cruise, más americanada imposible, siguen emocionando a varias generaciones. Y El acorazado Potemkin (1925) es una obra de propaganda del ideario soviético, en este caso internacionalista (aunque, si se manda desde Moscú, mejor).

El cine nacionalista, sin embargo, tiene muchas limitaciones y con frecuencia sale mal. Ahí está la larga retahíla de títulos producidos durante el franquismo, empezando por la propia Raza, basada en un texto de Franco. Se exaltaba desde Agustina de Aragón hasta los tercios españoles en Flandes.

Detrás de algunas de esas películas había directores, guionistas y actores con talento, pero las imposiciones ideológicas suelen actuar como una losa. Al arte le sientan bien el conflicto moral, la duda y las contradicciones de ser humano. El patriotismo, en cambio, tiende a verlo todo en blanco y negro.

Dicho esto, Washington. El origen de un líder, patriotera como pocas, ha recaudado más de 47 millones de dólares en la taquilla norteamericana y logra mantener el interés durante dos horas por la juventud del futuro padre del Imperio actual. La ironía es que el hombre que acabaría derrotando a los británicos en la guerra de Independencia empezó su carrera militar combatiendo de su lado a pesar de que lo minusvaloraban por su origen social.

La película ve en Washington al héroe americano surgido de una sociedad que aspira a sacudirse las jerarquías europeas. Hijo de una familia de propietarios de Virginia, el joven quiere liderar ejércitos y codearse con reyes y reinas. Sin embargo, se topa con el desdén de unas autoridades británicas atónitas ante su insolencia.

Potencias rivales

Interpretado con la debida impetuosidad por William Franklyn-Miller, Washington se enamora de una joven de la aristocracia sin advertir que es imposible. También aspira a ser oficial del Ejército británico y acaba al mando de tropas coloniales, a las que los mandos insulares tratan como soldados de segunda.

Dispuesto a demostrar su valía, se mete en un lío con los franceses, que se disputan con los británicos el control del valle del Ohio. Allí, los pueblos indígenas pueden inclinar la balanza a favor de una u otra potencia. Unos se alían con los franceses y otros con los británicos, según sus propios intereses.

Washington combate a los franceses, se equivoca y acaba redimiéndose junto a los mismos británicos que lo miraban por encima del hombro. A la vez, va descubriendo la distancia que lo separa de ellos. La película atribuye a los colonos un espíritu más igualitario y un apego a una tierra que ya sienten como suya. Para los oficiales llegados de ultramar, en cambio, el Ohio es ante todo un territorio que la Corona quiere controlar.

En un país que ama las segundas oportunidades, la virtud de Washington consiste en saber aprender de sus errores. Su arrojo lo lleva al desastre y su sentido común le permite sobreponerse, en una mezcla de osadía y redención muy propia de la cultura estadounidense.

Dirigida por Jon Erwin, uno de los nombres destacados del cine conservador estadounidense reciente, con títulos como Jesus Revolution, Washington se deja ver porque la historia interesa y, sobre todo, porque tiene grandes batallas bien rodadas.

Lo demás acusa una teatralidad que por momentos recuerda al amaneramiento de los dramas de James Ivory, aunque aquí se echan de menos su sentido estético y su primor en la dirección de actores. De batalla en batalla, entre éxitos y fracasos, la película avanza con cierta solemnidad impostada hacia un final anunciado. Aunque no conozcas la historia, tienes la sensación de que ya habías visto la película.