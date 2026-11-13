'El tren fluvial': la eterna leyenda del niño bailarín en un Buenos Aires de fábula y melancolía

En un pueblo remoto de Argentina, un niño sueña con ser una estrella. Se llama Milo (Milo Barria) y tiene nueve años, aunque es alto y parece algo mayor, un detalle que cobrará importancia en El tren fluvial.

En una secuencia especialmente expresiva y divertida, los directores de la película, los debutantes Lorenzo Ferro (conocido como actor por El ángel) y Lucas Vignale, ambos veinteañeros, nos muestran el desconcierto de Milo cuando sus padres y su hermana se quedan literalmente dormidos durante la cena.



Promesa del malambo, la danza tradicional de los gauchos argentinos, Milo quiere ser artista y calcula, con razón, que difícilmente lo conseguirá en uno de esos pueblos en los que nunca "pasa nada". Así que se sube a ese "tren fluvial" rumbo a Buenos Aires, una ciudad que solo conoce por la televisión y que lo tiene fascinado.

En 2010, el artista Martín Sastre debutaba como director de largometrajes con Miss Tacuarembó, donde también miraba el mundo del espectáculo desde una ciudad de provincias más bien tristona, en este caso uruguaya.



Su protagonista tiene treinta años y sigue empeñada en cumplir el sueño que se forjó de niña, cuando veía los grandes espectáculos ochenteros de Michael Jackson y Madonna. Entre el brillo de esas actuaciones y el tedio de la vida provinciana, Sastre encontraba espacio para la fantasía.

Tan brillante, tan lejos

Visto desde el pueblo de Milo, el mundo del espectáculo, con sus flashes, sus vestidos caros y su purpurina, adquiere una dimensión casi mitológica. El niño ha imaginado Buenos Aires a partir de telenovelas baratas y programas de entretenimiento donde la gente siempre parece feliz. Quiere ser artista, pero también quiere vivir en el lugar donde, según le ha enseñado la tele, ocurren todas esas cosas.

En Quién te cantará, de Carlos Vermut, el personaje de Natalia de Molina, que sueña con ser una estrella y se conforma con brillar en el karaoke, ve tambalearse su fantasía cuando conoce a su ídolo. A Milo le sucede algo parecido cuando llega a la capital que tanto había imaginado. Flaubert ya advertía en Madame Bovary que, cuando uno toca a sus ídolos, el dorado se le queda en los dedos.

Milo pertenece también a la estirpe del "niño bailarín", cuya delicadeza contrasta con la rudeza de un mundo en el que bailar es "cosa de chicas". El ejemplo por excelencia es la sensacional Billy Elliot (2000). En Solo nos queda bailar, ambientada en Georgia, esa tensión aflora con toda la brutalidad de la homofobia.

El "tren fluvial" atraviesa la infinita campiña argentina y deja a Milo en una Buenos Aires siempre bella y destartalada. Una vez allí, nunca sabemos del todo si lo que vive el niño sucede en su cabeza o en la realidad. Al fin y al cabo, es una película argentina, del país de los psicoanalistas.

Fotograma de 'El tren fluvial'. Atalante

En un albergue de mala muerte, el niño se topa con unos tipos extraños vestidos con kimonos de kárate que quieren cobrarle una comisión por darle información sobre un casting para niños de "doce años y medio". A Milo, por su estatura, podría pasar por un niño de esa edad.

Luego se queda fascinado con la directora de la obra de teatro, una de esas intelectuales porteñas, refinadas y atormentadas, que también hemos visto en las películas. La directora encarna el mundo al que Milo quiere pertenecer, pero la fascinación lo convierte en un voyeur.

Mirando a los adultos, comprende con tristeza y una sabiduría precoz que no podrá sobrevivir solo. En la gran ciudad sigue ocupando el mismo lugar que en el pueblo, condenado a ser espectador de un sueño inalcanzable.

Cuento amargo sobre un niño perdido en una ciudad que creía conocer, El tren fluvial narra un viaje de iniciación hermoso y triste a una realidad más turbia que la de las telenovelas. La película no siempre alcanza la altura simbólica que ambiciona, pero tiene fuerza poética y deja un poso de melancolía y ternura.