Martin McDonagh: "La lucha contra el comunismo siempre estuvo por encima de la democracia en EEUU"

El nombre de Martin McDonagh (Londres, 1970) remite a personajes extremos, casi caricaturescos, pero terriblemente humanos, en tramas casi siempre rocambolescas. Antes de conquistar Hollywood, el autor se había convertido en uno de los dramaturgos más influyentes del teatro británico e irlandés contemporáneo, gracias dos trilogías, la de Leenane y la de las islas de Arán, donde el humor negro, la violencia y la melancolía encontraron un lenguaje propio.

Esto se trasladó a su obra cinematográfica, cuyo cénit sigue siendo Tres anuncios en las afueras (2017), película ganadora de dos Oscar que nos contaba la historia de una madre coraje indignada con un cuerpo de policía indolente, que no se ocupa del asesinato de su hija.

En la penúltima, Almas en pena de Inisherin (2022), ambientada en la Irlanda de los años veinte del siglo pasado, narraba el fin de la amistad entre dos peculiares amigos.

Su nuevo trabajo, Wild Horse Nine, presenta al agente de la CIA Chris, quizá el personaje más desconcertante de su filmografía, algo a lo que contribuye la magnífica interpretación de John Malkovich, honrada con la Copa Volpi del Festival de Venecia y por la que suena como favorito al Óscar.

Con varias decenas de muertes a su espalda, incluida la del líder africano Patrice Lumumba, Chris llega a Chile en 1973, pocas semanas antes del golpe de Estado de Pinochet, una masacre que Estados Unidos patrocinó para acabar con el “rojo” Salvador Allende.

"En momentos tan polarizados debemos ser sinceros y honestos, mostrar nuestro enfado"

De ahí es enviado junto a su compañero Lee (Sam Rockwell) a la isla de Pascua, con sus icónicos moáis, en donde le vemos enfrentándose a un cáncer terminal y soltando largos discursos surrealistas sin sentido aparente, en los que se mezclan un cinismo que causa estupor y un retorcido sentido de culpa (más que justificado).

Pregunta. ¿Se inspiró en agentes de la CIA reales?

Respuesta. No demasiado. Leí bastante sobre la historia de la CIA, pero estos dos tipos son fruto de mi imaginación. Lo que hice fue conectar distintos episodios reales de la historia de la agencia: Guatemala, el Congo, bahía de Cochinos, Kennedy, Chile… No creo que hubiera ningún agente involucrado en todos ellos, pero sin duda los hubo que estuvieron implicados en dos o tres.

»Se trataba de imaginar cómo se sentiría alguien que hubiera participado en aquello al volver la vista atrás. Por tanto, el trasfondo histórico es real, pero los remordimientos y la culpa del personaje son completamente ficticios.

P. ¿Cuando estamos cerca de la muerte, recordamos el mal que hemos hecho?

R. Probablemente. Debe de ser espantoso. Seguramente las cosas buenas ni siquiera se nos pasan por la cabeza. Pero alguien como Chris, que ha participado en tantas atrocidades, si le queda algo de humanidad, supongo que se arrepentirá de algunas de ellas.

P. Se suponía que Estados Unidos era el garante de la democracia en el mundo. ¿Nos engañaron?

R. La lucha contra el comunismo siempre estuvo por encima de la defensa de la democracia. Esa fue la obsesión del país desde la Segunda Guerra Mundial. Cuanto más conscientes seamos de ello, más saldrá a la luz la verdad.

"Que un espectador joven salga del cine y empiece a investigar qué ocurrió en Chile sería el mejor escenario posible"

P. ¿Cree que señalar los crímenes que ha cometido Estados Unidos puede resultar hoy peligroso?

R. Yo me siento libre de decir lo que me dé la gana, tanto en este preciso instante como en la película. Pero ya veremos... Creo que en momentos tan polarizados debemos ser todavía más sinceros y honestos, mostrar nuestro enfado. Así voy a actuar. Y si al final me dicen que no puedo hacer películas como esta, pues qué le vamos a hacer.

P. La siniestra dictadura de Pinochet mató a más de tres mil personas. ¿Es difícil abordar en la ficción un episodio tan abyecto?

R. Quería sacar a la luz asuntos de los que el cine estadounidense apenas habla. Que se hayan hecho dos o tres películas sobre Chile en los últimos cincuenta años es sintomático. Pero esta película no es un sermón ni una lección de historia. También es entretenimiento.

Mariana Di Girolamo y John Malkovich, en 'Wild Horse Nine'. .

»Que un espectador joven salga del cine y empiece a investigar por su cuenta qué ocurrió en el Congo, en Chile o en Guatemala sería el mejor escenario posible. Me gustaría que la gente se interesara más por la verdad.

P. El Chris de John Malkovich es un asesino, pero nos provoca ternura. ¿Cree que la película lo trata con simpatía?

R. Simpatía quizá sea una palabra demasiado fuerte, pero no lo juzga, esa es tarea del público. Se trata de mostrar al hombre y su verdad. No me gustan las historias simplistas sobre un villano y un héroe. Me parecen una estupidez y muy poco interesantes.

»Construir un personaje con el que puedes reírte, y del que también puedes reírte, mientras percibes el horror que lleva dentro, me parece más adulto, más reflexivo y fiel a la vida.

P. ¿Hay que ser de una madera especial para liquidar a tanta gente?

R. Sí. Pero supongo que ellos no se consideran asesinos. Se ven como personas que hacen algo bueno por su país. Pero matar a sesenta y ocho personas es algo psicopático.

P. La amistad era el tema de Almas en pena de Inisherin. En Wild Horse Nine, Chris encuentra consuelo en un colega de la CIA al que llama “mi mejor amigo”. ¿Ve un paralelismo?

R. Almas en pena de Inisherin es, en cierto modo, el final de una historia de amor entre dos hombres. Esta, en cambio, es una historia de amor de principio a fin. Me parece interesante esa inversión. Aunque discuten y se pelean, el amor en Wild Horse Nine siempre está a flor de piel, gracias a lo buenos que son mis dos actores.

De izquierda a derecha, Steve Buscemi, Sam Rockwell y John Malkovich, en 'Wild Horse Nine'. .

P. ¿Por qué la isla de Pascua?

R. Es un lugar hermoso, misterioso, espiritual y muy cinematográfico. Además, me gustan los lugares que apenas se han filmado. Todos sentimos que había algo mágico en el lugar. No lo digo en un sentido hippie, pero había algo.

»En parte tiene que ver con los caballos salvajes y con la amabilidad de los rapanuis. También con saber que estás en una isla diminuta en medio de un océano inmenso.

P. ¿Cree que hemos mejorado en algo desde los años 70?

R. ¿Mejorado? Quizá sí en algunos aspectos. El peligro es que sigamos repitiendo la historia, mientras que la única esperanza es aprender de los errores.