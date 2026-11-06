'Los miserables': Francia vuelve a rescatar uno de sus clásicos a golpe de superproducción

Al contrario de lo que sucede en España, y sin la efusiva frecuencia con la que los británicos desempolvan sus clásicos literarios para llevarlos al cine o a la televisión, en Francia han decidido revisar las obras de algunos de sus escritores más ilustres y trasladarlas a la gran pantalla en lo que parece una gran operación de la industria cinematográfica nacional para conquistar la taquilla, o al menos eso se deduce tanto del arropamiento presupuestario como de la favorable respuesta obtenida por parte del público.

Todo arrancó con el díptico formado por Los tres mosqueteros: D’Artagnan (2023) y Los tres mosqueteros: Milady (2023), ambas firmadas por el director Martin Borboulon, y prosiguió con El conde de Montecristo (M. Delaporte & A. de LaPatellière, 2024), la película francesa con mayor presupuesto de aquel ejercicio, ampliamente respaldada por la audiencia tanto dentro como fuera de las fronteras de su país de origen –se estima que costó alrededor de 43 millones de euros y recaudó más de 85–.

Tras las adaptaciones de las obras de Alejandro Dumas, y siguiendo esa corriente de renovación de los clásicos, ahora le toca el turno a la legendaria novela de Víctor Hugo, cuya última versión producida en Francia data del año 2000.

No parece casual que un cineasta como Fred Cavayé esté detrás de esta nueva adaptación que cuenta, además, con el apoyo financiero de un gigante del streaming como Netflix que ha suplido a Pathé como mecenas.



Conocido, sobre todo, por thrillers como Cuenta atrás (2010) o Mea culpa (2014), Cavayé sobredimensiona las escenas de acción sin alcanzar los excesos de El conde de Montecristo, pero punteando con periódicas dosis de energía cinética los 178 minutos de metraje.

Fred Cavayé presenta un digerible melodrama sobre las relaciones paternofiliales sobreexplicado hasta la saciedad

Al margen de esas inyecciones de adrenalina destinadas a hacer llevadera tan vasta duración, el director de Adiós, señor Haffmann (2021) respeta escrupulosamente el material original y se apoya en las magníficas interpretaciones de un vigoroso Vincent Lindon como Jean Valjean y de un no menos inspirado Tahar Rahim como Javert, bien secundados por un elenco en el que destaca la siempre solvente Camile Cottin y en el que la única nota discordante la da el Thénardier que encarna con remarcada afectación Benjamin Lavernhe.

Por lo demás, Cavayé sigue a pies juntillas las enseñanzas contenidas en el manual del más gastado academicismo, con una puesta en escena que se mueve entre la grandilocuencia y el énfasis.

Fotograma de 'Los miserables'. Beta Fiction

La holgura presupuestaria, la evidente inversión en efectos digitales y el funcionamiento a pleno rendimiento de todos los departamentos hacen que Los miserables luzca como un period blockbuster destinado a justificar cada céntimo invertido.

La omnipresente banda sonora de Christophe Julien busca remarcar cada emoción, el alquiler de un ejército de drones se esfuerza por magnificar los pasajes bélicos y el contexto político se diluye en favor de la explotación de las tensiones entre los personajes, convirtiendo Los miserables en un digerible melodrama sobre las relaciones paternofiliales sobreexplicado hasta la saciedad.