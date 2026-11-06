'Godzilla Minus Zero': una vuelta a los orígenes que saca los colores a Estados Unidos

Cada sociedad tiene sus obsesiones, a menudo ligadas a sus traumas. Japón tiene muchas, y una de ellas son los kaijū, esos monstruos gigantes que siembran el caos y la devastación.

El rey de todos ellos es Godzilla, que nació como metáfora del pánico nuclear provocado en el pueblo nipón por los bombardeos atómicos estadounidenses sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.

Desde 1954, la bestia gigante ha aparecido en decenas de películas. Godzilla Minus Zero, que se estrena este viernes, hace la número 34 de la productora japonesa Toho, propietaria de los derechos del personaje desde su creación, y la 39 en total, si tenemos en cuenta también las películas hollywoodienses.

Esta que ahora se estrena es la segunda parte de la serie iniciada en 2023 con Godzilla Minus One, a cargo del director, guionista y experto en efectos especiales Takashi Yamazaki.

El planteamiento de esta nueva serie de películas consiste en devolver la franquicia a sus orígenes, situando la acción en los años inmediatamente posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. La primera entrega transcurría (con algunas idas y venidas en el tiempo) en 1947, con el primer ataque de Godzilla sobre Ginza (Tokio).

En las películas de kaijū da siempre la sensación de que llueve sobre mojado y que es imposible escapar de la fatalidad. Cuando consiguen, casi milagrosamente, deshacerse de una criatura terrible, surge otra. Así que esta segunda entrega arranca en 1949, con la destrucción de Matsumoto (Nagano). Pero en esta ocasión no es provocada por Godzilla, sino por Ghidorah, otro monstruo clásico de la franquicia que en este reboot regresa a la gran pantalla.

A veces lo más difícil del cine fantástico es convencer al espectador para que acepte el pacto ficcional (es decir, asumir durante un par de horas que un monstruo así pueda existir), pero en este caso la película acierta en su explicación del origen de Ghidorah, un dragón de tres cabezas y dos colas que, como Godzilla, tiene el poder de lanzar rayos por la boca.

En un meteorito caído a la Tierra llegó material biológico extraterrestre, que fue evolucionando desde una masa amorfa que engullía todo lo que se le ponía a tiro, incorporando material genético de las especies que consumía, hasta formar una crisálida de la cual surgió esta especie de dragón con rasgos de varios animales distintos (de ahí su nombre: una mezcla de los seres mitológicos “quimera” e “hidra”, como explica en la película uno de los científicos que descubrió la criatura).

Ante la imposibilidad de vencer a Ghidorah, que parece indestructible, no queda otra que provocar a Godzilla (al que al final de la primera parte vimos regenerarse tras su aparente muerte) para que ambos monstruos se enfrenten entre sí. El vencedor del combate sin duda saldrá maltrecho, y entonces, si todo va bien, la humanidad podrá asestarle el golpe de gracia.

Godzilla emergiendo del mar en un momento de 'Godzilla Minus Zero'. Toho Studios

La ciencia es el mejor arma con el que cuentan los humanos. En la primera parte, el plan consistía en hundir a Godzilla para luego devolverlo rápidamente a la superficie. Si la presión del agua a 1.500 metros de profundidad no podía con el monstruo, lo haría la súbita descompresión, como le ocurre a algunos buceadores. En esta segunda parte (sin destripar mucho la trama) los planes para acabar con Ghidorah incluyen predicciones meteorológicas, química y choques térmicos.

Traumas y culpas

El protagonista de ambas partes de la saga es Kōichi Shikishima (interpretado por Ryunosuke Kamiki), un piloto kamikaze que no se atrevió a inmolarse. Por consiguiente, la cobardía, la culpa, el honor y el sentido del deber son temas que atraviesan tanto la primera como la segunda entrega.

También hay una sutil crítica a los valores tradicionales de Japón, que durante mucho tiempo dio, como se dice en la primera entrega, “poco valor a la vida”. Eso de sacrificar al individuo alegremente para salvar a la nación es cosa del pasado, y tanto en Godzilla Minus One como en Godzilla Minus Zero se insiste en que sobrevivir no solo es un derecho, sino un imperativo moral.

En esta segunda entrega también se cargan un poco más las tintas contra los americanos. Si en la primera se aludía al trauma de los bombardeos nucleares, ahora esa alusión se convierte en subrayado y en algunos flashbacks vemos incluso cuerpos calcinados tras el bombardeo de Hiroshima.

Kōichi Shikishima, protagonista de la película, interpretado por Ryunosuke Kamiki. Toho Studios

En Godzilla Minus Zero no solo se culpa a Estados Unidos por las atrocidades de 1945, sino que se lo presenta como un país que antepone sus intereses estratégicos y militares por encima de todo y que está dispuesto a sacrificar a Japón como un peón, mientras evita participar activamente en la lucha contra los monstruos por miedo a provocar a los soviéticos en el contexto de la Guerra Fría. Además, su verdadero objetivo (¡qué raro, Estados Unidos con intereses ocultos!) es controlar a Godzilla, no destruirlo.

La fotografía, a cargo de Kōzō Shibasaki, nos traslada visualmente a la posguerra mundial con eficacia, y los efectos especiales son comparables a los de cualquier superproducción de Hollywood, como no podía ser de otra manera en una película dirigida por un experto en efectos visuales. No obstante, hay cierta irregularidad: mientras que la mayoría de las escenas son impresionantes en ese sentido —en planos cercanos de los monstruos, en el colapso de edificios, en un buque de guerra que sale volando por los aires como si fuera de juguete—, hay otras en las que las imágenes generadas por computadora parecen hechas hace una década.

Hay, como en todas las películas de acción, situaciones inverosímiles, como el hecho de que todo un barrio desaparezca menos el edificio en el que están los protagonistas, o que una onda expansiva nuclear simplemente haga ondear los cabellos y vestimentas de los actores, parapetados detrás de una cornisa que aguanta como si nada.

Cabe destacar la banda sonora a cargo de Naoki Satō, con el uso de chirriantes leitmotivs de cuerdas para Ghidorah y de graves vientos metales para Godzilla, pero sobre todo el uso de inquietantes crescendos previos a momentos reveladores.

Kenji Noda, director de la Oficina de Respuesta a Desastres a Gran Escala, interpretado por por Hidetaka Yoshioka. Toho Studios

En cuanto al ritmo de la película, en general alterna bien los momentos trepidantes con el desarrollo de las subtramas, aunque se hacen algo tediosas las secuencias melodramáticas entre la pareja protagonista (a ella, Noriko, la interpreta Minami Hamabe) y su hija adoptiva, la pequeña Akiko (Sae Nagatani).

En el desarrollo de los personajes, lo mejor son los secundarios. Destaca la incorporación del profesor Kanji Murakami (Min Tanaka), que aporta un interesante punto de misterio y deseos de venganza a la trama.

Destacan también el “Doctor”, Kenji Noda (interpretado por Hidetaka Yoshioka), director de la Oficina de Respuesta a Desastres a Gran Escala (para nosotros el verdadero protagonista de la película); el “Capitán” Seiji Akitsu (Kuranosuke Sasaki) y el marinero Shirō Mizushima, al que llaman el “Niño” (Yuki Yamada). A los tres les cogimos cariño en la primera parte y puede que a alguno de ellos lo echemos de menos en la tercera. Aunque nunca se sabe. Está demostrado que, en este tipo de películas, a menos que haya un plano que lo confirme, la muerte nunca está asegurada.