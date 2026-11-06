Daniel Monzón: "Quiero que los jóvenes que dicen que Franco trajo prosperidad conozcan el Patronato"

Hay una escena de Ruega por nosotras, la nueva película de Daniel Monzón (Palma, 1968), que el cineasta quiso incluir para que muchas de las chicas jóvenes que la vean ahora se den cuenta de que pasaba exactamente lo mismo en 1974 que en 2026.



Ana, la protagonista (Zoe Bonafonte), está en una verbena y unos chavales le dicen que se suba al coche con ellos. Al negarse, estos chicos la mandan “a la mierda”. “Tampoco estás tan buena”.

Esa desobediencia, todavía reprochada, se pagaba aún más caro entonces, cuando existía el Patronato de Protección a la Mujer. La institución franquista controlada por la Iglesia estuvo en funcionamiento hasta 1985, diez años después de la muerte de Franco, en plena democracia.

“La Transición dentro de esos muros no se percibe. Allí dentro el tiempo permanece incólume, como si fuera los años 40 o 50”, cuenta Monzón a El Cultural.



El Patronato marcó la adolescencia y la vida de miles de chicas como la de la película, que fueron encerradas allí en contra de su voluntad (muchas veces obligadas por sus familias) hasta cumplir la mayoría de edad.

“Mujeres caídas o en riesgo de caer”, así las llamaban, por el simple hecho de querer vivir libremente. “Esta película no está contando una cosa del pleistoceno, de la Edad Media”, advierte el director de Celda 211 y El niño.

“Todo lo que empujó en su día a la existencia de este Patronato, llamado con cinismo de ‘protección’, tiene un caldo de cultivo que sigue en ebullición. Y es un tópico decirlo, pero es real: el que no conoce su propia historia está condenado a repetirla”.

Por ello, asegura el cineasta mallorquín, la película tiene vocación popular, con la mirada puesta en el espectador joven. “Quiero humildemente aportar un grano de arena para que muchos jóvenes a los que escucho decir que Franco trajo la prosperidad conozcan y sepan lo que significó aquello”.

Pregunta. ¿Cuándo descubre la historia de estos centros y decide llevarla a la pantalla?

Respuesta. En 2020, estaba terminando Las leyes de la frontera cuando doy con un artículo en el que hablan del Patronato de Protección a la Mujer. Pregunto a mis padres y no lo conocen. Investigo y profundizo, y encuentro los libros de Consuelo García, que ha sido el ariete para que todo esto se empezase a saber. Y me doy cuenta que al lado de mi casa había un centro del Patronato. Mientras yo iba al cine a ver una película de Spielberg, había un montón de chicas de mi edad que estaban encerradas al lado.

»Me entró ira y vergüenza, y miraba a mi hija, que va a cumplir ahora 20 años. Los derechos tardan muchísimo en conseguirse, pero en un chasquido de dedos todo se puede venir abajo. Soy cineasta y la única manera que podía contribuir a que esto se conociera era haciendo una película. Aunque ha costado realmente cerrar la financiación porque en algunos casos no se quería contar y cuantos más noes recibía más sabía que tenía que acabar haciéndola.

Zoe Bonafonte en un momento de 'Ruega por nosotras'. David Herranz

P. ¿Cómo fue trabajar con Bonafonte y con Manuela Calle y ver cómo estas jóvenes descubrían a través de la película los horrores del Patronato?

R. Ellas mismas, cuando leían el guion, decían: ‘Si el Patronato siguiera en activo, cualquiera de nosotras estaríamos dentro’. Darse cuenta de eso y de cómo mujeres antes que ellas habían tenido que pasar por ese calvario y esa atrocidad, les dio un compromiso con la historia. Durante semanas, y junto a asesores de la época, estuvimos enseñando a las actrices y a las figurantes a coser con máquinas de los 70, a fregar como les obligaban las monjas, a aprenderse todas las oraciones. Fue una experiencia muy inmersiva. La película se llena de verdad gracias a ellas.

P. Ruega por nosotras coge su título del libro de la escritora e investigadora Consuelo García del Cid, donde contó su adolescencia en el Patronato. ¿Cómo ha recibido ella la película?

R. Antes de rodar le hice llegar el guion para ver qué opinaba. Le pareció un gran guion y nos cedió el título para la película. Eso me dio fuerza, me sentí legitimado a contar la historia como quería contarla. Ella entiende la película como un altavoz y una herramienta muy valiosa para que se les escuche.

»La productora Sandra Tapia, que tras esas negativas en despachos consiguió cerrar la financiación y se tomó la película casi como una militancia, está también moviendo la posibilidad de que se vea en institutos, que haya departamentos de Historia que lleven a los alumnos a ver la película y les sirva para conocer lo que fue el Patronato y hablar de toda esa etapa. Y lo ideal sería que mujeres que han pasado por allí, completen esos visionados con un coloquio y contar la experiencia real que ellas vivieron.

Zoe Bonafonte y Manuela Calle en un momento de 'Ruega por nosotras'. David Herranz

P. Otras víctimas, como Loli Benito, han manifestado públicamente que la película se ha quedado corta a la hora de retratar lo que ellas vivieron.

R. En la película no pusimos nombre y apellido a los personajes ni tratamos de que fuera el retrato directo de nadie, queríamos hacer un retrato coral. Sabíamos que es muy difícil ver una película sobre algo que a ti te cambió la vida, por lo que llevas luchando tiempo y por lo que se te ha querido acallar.



»Ahora estamos haciendo pases para represaliadas y es un trago duro confrontar tu propia experiencia y el recuerdo que tú tienes. Lo entiendo, lo respeto, y lo único que puedo hacer es abrazarla y decirle que la película está hecha y está al servicio de todas las mujeres que hayan pasado por allí que sientan que les puede ayudar en su lucha, y respeto a las que no lo sientan así.

P. El filme llega en un momento en el que ya se está planteando en algunas comunidades autónomas vetar ayudas a películas que impliquen adoctrinamiento ideológico. De hacerse efectivo, ¿cómo podría afectar esto a películas como la suya?

R. Espero que eso no suceda porque el arte tiene que surgir desde la libertad. Es una aberración y un error. Si tratas de acallar algo, lo que vas a hacer es contribuir a que haya una rebelión, una reacción. Cualquier privación de libertad me subleva, y la película va de eso: la historia de supervivencia emocional de unas chicas ante un sistema que trata de destruirlas.