David Pérez Sañudo estrena 'Sacamantecas': "El País Vasco es un territorio dado a la mitificación del pasado"

El Sacamantecas lleva asustando a niños desde la Edad Media. Ellos son las víctimas favoritas de este personaje del folclore español, que según la leyenda busca extraer grasa corporal de los cadáveres para elaborar ungüentos y jabones.



Ya en el siglo XIX, la prensa sensacionalista de la época le atribuyó este apodo al infame Juan Díaz de Garayo, quien mató y violó al menos a siete mujeres en la provincia de Álava, en una región en convulsión por la Tercera Guerra Carlista.

“Juan Díaz de Garayo es uno de los peores asesinos en serie de nuestra historia”, asegura el cineasta David Pérez Sañudo (Bilbao, 1987), que aborda su historia en Sacamantecas, película que llega a las salas este viernes, 6 de noviembre. “Empecé a interesarme por él hace una década, y llegué a la conclusión de que el nivel de conocimiento que tiene la gente sobre el personaje y la época no eran acordes a su popularidad”.

El proyecto supone un notable cambio de rumbo en la trayectoria de Sañudo, que hasta la fecha había entregado dos notables e intimistas estudios de personajes femeninos: Ane (2020), que recibió los Goya a mejor actriz para Patricia López Arnaiz, a mejor actriz revelación para Jone Laspiur y a mejor guion adaptado; y Los últimos románticos (2024).



Ahora trata de encontrar al hombre que se esconde tras la leyenda de Díaz de Garayo en un filme que nos transporta con fuerza al pasado y que se mueve entre el drama, el thriller y el wéstern.

Antonio de la Torre interpreta al asesino y Patricia López Arnaiz a una maestra que trata de encontrar al responsable de la muerte de su hermana.

Pregunta. ¿Cuándo apareció la manera concreta de abordar esta historia?

Respuesta. Cuando descubrimos que, a falta de cinco días para ser ejecutado en el garrote vil, Juan Díaz de Garayo insistió en que quería aprender a leer y escribir. Ahí se encendió una llama: ¿Qué significaba esa petición? Lo conectamos con el hecho de que Vitoria pasó de ser considerada a comienzos del siglo XIX la Atenas del norte, un lugar avanzado y próspero, a ser en la época del Sacamantecas la ciudad con mayor índice de criminalidad de todo el Estado.

P. ¿Qué ocurrió para que se produjera ese retroceso?

R. El contexto social era de mucha violencia estructural, porque había cambios de regímenes constantes. La zona atravesaba su tercera guerra civil en un siglo, que además arrancó con la expulsión de Napoleón, algo que tuvo mucha intensidad en Álava. Pensamos que todo ello tuvo influencia en que apareciese un personaje así y que se popularizase.



»En este contexto la idea de progreso y de cultura, que de alguna manera representa el personaje de Patricia López Arnaiz, se manifestaba no tanto como solución sino como interrogante. ¿Este hombre hubiese asesinado a mujeres en un territorio de paz, de progreso, de alfabetización…? Esta pregunta, que se queda en el aire, nos importa mucho más que mitificar al asesino.

Antonio de la Torre en un fotograma de 'Sacamantecas'. David Herranz

P. ¿Con qué idea trataron de levantar la época?

R. Con la de ser honestos y huir de la estética impostada de las reconstrucciones habituales del cine. Buscábamos, por el contrario, acercarnos al hipernaturalismo. Ha sido difícil ser estable todo el rodaje, porque había muchas secuencias, y algunas se cayeron del montaje final. Era una película concebida para una mayor duración.

Un rodaje de gran escala

P. Ha tenido que dirigir escenas muy complejas, con muchos figurantes, con la cámara en constante movimiento… ¿Cómo se ha sentido a la hora de abordarlas?

R. Digamos que es algo que he notado más a nivel de expectativas que de dificultad, aunque también la tiene. Venimos de Los últimos románticos, que es una película muy compleja en términos de escritura, de rodaje, de mezcla de géneros, de explorar los límites. Con ella nos vaciamos por completo, y aquí no ha habido mucha diferencia.

»Obviamente, la posibilidad de estrellarte es más elevada, porque la inversión es muy alta y las cosas se pueden torcer cuando tienes movilizadas a 300 personas con caballos y armas. Pero, durante el rodaje, me abstraigo de pensar en la posibilidad del fracaso.

P. ¿Cómo encontró al Sacamantecas de la película?

R. Eso ha sido un trabajo tremendo y siento que solo se ve la punta del iceberg. Tras mucha reflexión, llegamos a la conclusión de que la condición esencial del personaje era la practicidad y hemos trabajado siempre en esa línea. Además, debía ser alguien con poco léxico, que nunca piensa en quedar bien o en un juicio estético, al que hay cuestiones morales que no le preocupan...

P. ¿Y qué aportó Antonio de la Torre?

R. Hemos ensayado mucho. Soy un director muy dado a improvisar, a trabajar en los límites de lo preparado y lo consciente. A Antonio también le gusta explorar esas zonas de riesgo. Siempre hemos intentado ir más allá del texto, utilizando a los actores, incluso a los figurantes, para hacer propuestas verbales y físicas que él no esperase. Queríamos espontaneidad, visceralidad; la reacción más primaria y primitiva. Esa capacidad de saltar al vacío es lo que le convierte en un actor tan especial, tan poderoso.

“El gran hándicap era la asociación del título al terror, pero al final se fue imponiendo la sensación de que nos acercábamos al wéstern”

P. ¿Cómo se relaciona la película con los géneros cinematográficos?

R. El gran hándicap que teníamos era la asociación del título al cine de terror, pero no queríamos hacer terror al uso, ni true crime, ni un thriller de asesino en serie, ni caer en la pornografía de la violencia. Al final se fue imponiendo la sensación de que nos estábamos acercando al wéstern. Nunca fue el germen de la propuesta estética, pero fue surgiendo mientras íbamos localizando y siendo conscientes de la orografía tan particular de Álava.

»Es una llanura rodeada de montañas en donde se extiende la mayor parte de la población, y es una zona muy rural. La imagen del personaje llegando a ese territorio nos parecía algo genuino, porque no hay tantos espacios con estas características en la península.

Patricia López Arnáiz en un momento de 'Sacamantecas'. Unai Mateo.

P. ¿Trataba de reflejar las resistencias actuales a reconocer la violencia machista en la burocracia que intenta ocultar los asesinatos?

R. Odiaría que la película se percibiera impostada en ese sentido por ir a favor de los tiempos que vivimos, porque no es desde donde queremos trabajar, pero es imposible que no exista un diálogo con una de las grandes preocupaciones de nuestra época. En realidad, es una cuestión extemporánea y, por desgracia, dentro de 20 o 30 años se seguirá hablando de esto.

P. Handia, Gaua, Las ciegas hormigas, Sacamantecas... ¿Por qué se produce tanto cine de época en el País Vasco?

R. Es un territorio dado a la mitificación y a la exaltación de su pasado, y es verdad que hay un interés por recuperar épocas pretéritas, quizá porque no se han contado lo suficiente. El reto, en cualquier caso, es conseguir que las historias sean universales, y eso no es sencillo.