'Dao', del francosenegalés Alain Gomis, gana la Espiga de Oro de la Seminci

El director Alain Gomis, premiado con la Espiga de Oro, durante una rueda de prensa el pasado miércoles en la Seminci. EFE/Nacho Gallego

La 71.ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha concluido consagrando al cineasta franco-senegalés Alain Gomis, cuya película Dao se ha alzado con la Espiga de Oro de la Sección Oficial Internacional.

Coproducida entre Francia, Senegal y Guinea-Bisáu, Dao propone una inmersión en la memoria comunitaria a través de dos acontecimientos distantes pero articulados por sus mismos protagonistas: una boda celebrada en suelo francés en el seno de una familia de ascendencia africana y un ritual funerario tradicional en Guinea-Bisáu.

Combinando personajes de ficción, personas reales y testimonios directos de la comunidad, Gomis reconstruye las trayectorias de quienes partieron y de quienes permanecieron en sus raíces.

El jurado internacional —integrado por Francesca Andreoli, Grégoire Hetzel, Dennis Lim, Elena Manrique y Federico Veiroj— ha alabado "la singular forma cinematográfica" del filme, subrayando cómo su manejo del ritmo y el movimiento construye una atmósfera inmersiva que borra las fronteras entre ficción y documental.

La Espiga de Plata ha recaído en la coproducción franco-italiana La Gradiva, dirigida por Marine Atlan, reconocida por su riqueza narrativa al entrelazar el naturalismo sociológico con vértigos metafísicos y resonancias mitológicas.

Por su parte, la cinta portuguesa Aquí, de Tiago Guedes, ha recibido una mención especial por su audacia artística y su ambición visual.

La Seminci concluye este sábado con el estreno en España de Hombre al agua, de Gael García Bernal, poniendo fin a una edición que ha celebrado más de 120 coloquios y ha contado con la participación de más del 90 % de los cineastas programados en las secciones oficiales. En un primer balance provisional, el festival ya ha alcanzado los 100.000 espectadores a las salas de Valladolid.

Más triunfadores

El realizador argentino Lisandro Alonso se ha adjudicado el Premio Ribera del Duero a la mejor dirección por La libertad doble.

En el apartado interpretativo, la italiana Alba Rohrwacher ha obtenido el premio a la mejor actriz por su papel en A Good Little Soldier, de Stephane Brizé, encarnando con sutileza las contradicciones de una ejecutiva atrapada en dinámicas de dominación.

El galardón al mejor actor ha distinguido al francés Swann Arlaud por su trabajo en Un hombre de nuestro tiempo, de Emmanuel Marre, donde retrata las fisuras morales y los compromisos éticos de un ciudadano común. La película de Marre suma además el Premio Renault Group a la mejor dirección de fotografía para Oliver Boonjing.

El cuadro de honor de la Sección Oficial se completa con el Premio Miguel Delibes al mejor guion para Sandra Wollner por Everytime, gracias a su exploración del duelo en la era digital, y el Premio José Salcedo al mejor montaje para Guillaume Lillo por su trabajo en La Gradiva.

Secciones paralelas

Las secciones paralelas de la Seminci han vuelto a reivindicar las miradas emergentes y de ensayo. En Punto de Encuentro, el jurado formado por Gabriel Azorín, Maximiliano Cruz y Leonor Noivo ha otorgado el premio al mejor largometraje a 9 Temples to Heaven, del tailandés Sompot Chidgasornpongse, valorando su mirada coral y sonora sobre el turismo religioso y las grietas generacionales en Tailandia.

En esta misma sección, Cinemanía de Marc Ferrer se ha llevado el Premio Especial FUNDOS, mientras que Manon Coubia ha recibido el Premio ESCAC por Forest High.

En la sección Alquimias, el Gran Premio ha sido concedido a Promised Spaces, del realizador Ivan Marković, por su poético retrato sobre la especulación urbana y la segregación social en Camboya. El cineasta David Baute ha obtenido una mención especial por Benigno.

Por su parte, el Gran Premio Tiempo de Historia ha ido a parar a Alea Jacarandas, de Hassen Ferhani, calificada por el jurado como una emotiva carta de amor a una ciudad y a su memoria colectiva.

La cinta argentina Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás, se ha hecho con el Premio Especial de la sección, mientras que Todo es cárcel, de Eloy Enciso, ha ganado el premio DOC España tras indagar en los traumas históricos del régimen franquista.

Otros premios

El cine español ha brillado con el Premio Pilar Miró a la mejor dirección española, otorgado a Sebastián Uría por Adiós, ríos. Los espectadores del certamen han otorgado los Premios del Público a Rose, de Markus Scheinzer, en la Sección Oficial, y a Salen las lobas, de Claudia Estrada, en Punto de Encuentro.

Entre los premios transversales, La Gradiva se ha alzado con la Espiga Arcoíris por su sensibilidad hacia las realidades LGTBIQA+, en tanto que Benigno ha recibido la Espiga Verde por transmitir valores de sostenibilidad ambiental. El premio de la crítica internacional FIPRESCI ha distinguido a I Rarely Wake Up Dreaming, de Isabelle Stever.

La Espiga de Oro de Cortometrajes ha viajado a Lituania de la mano de Class Photo, de Arnas Balčiūnas, elogiada por la profundidad de su relato sobre el reencuentro y la memoria.

Las Espigas de Plata han recompensado a Primer fuego, de Blanca Camell Galí, y a Crónica del cansancio, de Natalia Marín.

En la representación regional, Under the Lake, de Juan Carlos Mostaza, ha logrado el premio Castilla y León en Corto.