'Tiempos de ilusión': crónica sentimental de los 80 por los directores de 'Intocable'

Con más de 2,5 millones de espectadores en España, Intocable (2011) sigue siendo la película del país vecino más taquillera de la historia. Todos sabemos que es un pelo indulgente en su retrato buenista de las relaciones entre distintas razas y clases sociales. Que juega con mimbres emocionales con los que resulta fácil empatizar, como ese pobre millonario paralítico y su simpatiquísimo enfermero africano.

Lo cual no quita que Intocable, es evidente incluso para el corazón más duro, también tenga un encanto indiscutible. Es un cuento de hadas, pero un cuento de hadas rodado con gracia y talento con el que es muy difícil no sentirse conmovido, gracias a su eficaz mezcla de cierto humor negro, ternurismo y un mensaje vitalista que cala.

Hijos de emigrantes judíos que llegaron a Francia desde el norte de África —en el caso de Éric Toledano, de sefardíes españoles asentados en Marruecos; en el de Olivier Nakache, de judíos argelinos—, juntos han sido una máquina de hacer éxitos.

Es muy difícil repetir un fenómeno como el de Intocable, que fue un enorme éxito en todo el mundo, pero otros títulos suyos como Samba (2014), los Dardenne en plan feel good, o Un año difícil (2023), una parábola política sobre la precariedad en clave Frank Capra, han asentado una fórmula que no siempre logra evitar un sentimentalismo excesivo, pero que funciona con enorme eficacia.

Con dos millones de espectadores en Francia, Tiempos de ilusión nos muestra a Nakache y Toledano haciendo bien lo que saben hacer: construir personajes un punto caricaturescos y extremos, pero plenamente reconocibles, en una dramedy en la que risas y lágrimas se mezclan para encogernos el corazón.

Ambos directores crecieron en barrios de clase media de la periferia de París y la película está inspirada de manera confesa en sus propias vivencias.

Suele suceder con los cineastas y escritores: cuando hablan de sus memorias de infancia y juventud, que tan bien conocen y tan cerca están de su corazón, el resultado suele ser bueno. Y Tiempos de ilusión es la mejor película de la pareja de cineastas desde Intocable.

El joven Vincent

A sus trece años, Vincent (Simon Boublil) se enfrenta a numerosas pruebas. Por una parte, su hermano, tres años mayor, rockero de estética gótica —se pinta los ojos y va de negro—, con el que comparte habitación en una convivencia tumultuosa. La primera secuencia, en la que los hermanos se pelean, posee fuerza y viveza, y plantea el objetivo número uno de Vincent: tener su propia habitación.

El número dos, porque llega después, es conquistar a Anne-Karine (Jeanne Lamartine), compañera de clase que, como su hermano, lo considera un bouffon (pringado en francés). Y, por si tuviera poco, sufre porque sus padres —el omnipresente Louis Garrel y Camille Cottin— están todo el rato a la greña y teme que se vayan a divorciar.

Fotograma de 'Tiempos de ilusión'. A Contracorriente.

La sangre no llega al río en ese matrimonio con una mala salud de hierro: esta es una película de Nakache y Toledano. El padre se ha quedado sin trabajo y lo oculta a su familia, que lo sabe, mientras la madre, al contrario, se esfuerza por mejorar su carrera profesional, con éxito. Discuten mucho por cualquier tontería, pero al final acaban bailando en el salón de casa como dos jovenzuelos.

La música tiene la fabulosa capacidad de transportarnos de inmediato a una época y generarnos emociones intensas. La banda sonora, de lujo y repleta de grandes éxitos, va de Boy George a Earth, Wind & Fire o The Alan Parsons Project, del funk a la música disco y el rock gótico de The Cure que escucha el hermano dark. La canción Just an Illusion, de Imagination, clásico de la música disco donde los haya, da título al filme y le contagia su espíritu luminoso.

Fotograma de 'Tiempos de ilusión'. A Contracorriente.

Los 80 fueron una época con una estética muy clara —en parte por eso se vuelve tanto a ellos—, de hombreras locas y tonos fucsia que hoy juzgamos estridentes. Tiempos de ilusión retrata con nostalgia ese mundo de videoclubes, revistas pop y tupés en el que no había redes sociales y los niños quizá eran inocentes un poco más de tiempo.

Las tribulaciones del jovencito Vincent, que roba una chaqueta, sufre por su padre en paro, finge tener gustos musicales distintos a los reales ante su amada Anne-Karine y simula crisis espirituales con otros fines, no son excesivamente originales, pero están bien contadas. Con talento, la película consigue que la chaqueta rosa de Chevignon, la cinta porno en VHS o los préstamos del hijo adolescente a su padre se conviertan en iconos del filme.

Sin abandonar nunca ese tono amable que los caracteriza, Nakache y Toledano encaminan la bien engarzada Tiempos de ilusión hacia su anunciado final: la bar mitzvá de Vincent, rito judío que simboliza el paso a la vida adulta. Y es al final, precisamente, cuando a los directores los traiciona una cierta sensiblería, con un discurso de Vincent que, si bien resulta emotivo, explica lo que ya nos ha contado la propia película.