'Hope', de Na Hong-jin: furia en el monte y la carretera

Autor de películas que basculan entre lo siniestro y lo trepidante, el cineasta surcoreano Na Hong-jin (Seúl, 1974) se dio a conocer gracias a una dupla de thrillers expeditivos –The Chaser (2008) y The Yellow Sea (2010)– que hacían gala de una sensibilidad noir.

En estas obras, marcadas por el telón de fondo de la escisión nacional coreana, Na demostraba un genio artesanal que se elevó hasta una categoría artística con la demoníaca El extraño (2016), que sublimaba el perenne interés del cineasta por las encarnaciones del mal.

Ahora, diez años después de aquel hito del terror rural, Na reaparece con Hope, una obra que subvierte, por hibridación, la clasificación clásica de los géneros fílmicos. Lo que comienza como un pintoresco y moroso drama policial situado en una pequeña localidad portuaria, cercana a la zona desmilitarizada de Corea, deriva hacia el thriller de acción con la aparición de una criatura que exhibe una capacidad de destrucción sobrehumana.

A la coctelera genérica, Na añade unas bienvenidas pinceladas de comedia ácida, y por si todo esto no fuera suficiente, Hope acaba incursionando en la ciencia-ficción e incluso en el wéstern, cuando los combatientes montan a caballo para dar caza al monstruo de la función.

Además de difuminar las fronteras entre los diferentes géneros fílmicos –una especialidad del cine de entretenimiento surcoreano–, Hope se desmarca de la modulación clásica del cine de acción, que suele imponer un reparto equitativo entre momentos de frenesí y de pausa.

Apostando por el paroxismo en el tratamiento de las emociones de los personajes –que se ven empujados a un estado de exaltación permanente, al borde de la histeria–, Na Hong-jin sumerge al espectador en una odisea frenética, furiosa y extenuante, en la que la pausa meditativa aparece como una excepcionalidad.

En este sentido, Hope, que se estructura a partir de dos maratonianas secuencias de acción, trae a la memoria lo logrado por el australiano George Miller en Mad Max: Furia en la carretera (2015): un ejercicio de acción pura del que emana un punzante retrato de la lucha por la supervivencia en un resbaladizo contexto moral. Y es que, como suele ocurrir en los filmes de Na, los personajes de Hope que creen estar haciendo el bien acaban siendo responsables de auténticas atrocidades.

En su primera mitad, Hope despliega un trabajo de puesta en escena en el límite entre la subjetividad y la abstracción, con una acción que se distribuye entre el centro del encuadre, donde se concentran las figuras humanas, y el fuera de campo, donde merodea la bestia.

Por momentos, el espectador puede descubrirse rememorando la escena de la avioneta de Con la muerte en los talones (1959) de Hitchcock, mientras que el tratamiento sensible de la monstruosidad –que parece despertar la cara más arisca de los humanos– remite a la obra de Spielberg y su aprendiz J.J. Abrams. De este último, Na toma prestada la obsesión por postergar el momento de revelación de la criatura, lo que conlleva un compromiso radical con el suspense y una considerable activación del ingenio escénico del cineasta.

Na Hong-jin sumerge al espectador en una odisea frenética y extenuante, en la que la pausa meditativa es una excepción

Luego, en su segunda mitad (el filme dura 160 minutos), Hope mantiene su apuesta por el vértigo cinético mientras va ampliando su imaginario. Surgen los guiños a la entrega original de la saga Depredador (John McTiernan, 1987) –sobre todo cuando la acción se traslada al bosque–, a las muertes ridículas de los filmes de los hermanos Coen, y al universo de James Cameron, tanto al espectáculo bélico de Aliens: El regreso (1986) como a la construcción mitológica de Avatar (2009).

Los cinéfilos de la vieja escuela preferirán las piruetas formales de la primera mitad del filme al zoológico digital de la recta final, aunque hay que reconocer que Na Hong-jin comparte con Bong Joon-ho un talento inusual para combinar la tradición escénica del cine con la vanguardia digital.

El actor Hwang Jung-min en un momento de 'Hope'. BTEAM Pictures

Por último, Hope plantea una oportuna alegoría sobre los males de la confrontación en un mundo dominado por la intolerancia. En lo más profundo de la Corea del Sur rural, en un poblado ficticio llamado Esperanza, Na muestra una serie de carteles que advierten a la población de la amenaza exterior; es decir, de Corea del Norte: “Protege a la nación de la infiltración”. Así, la aparición del monstruo, como ocurría en las películas de Godzilla, pone de manifiesto y exorciza una serie de terrores sociales.

En este sentido, cabe señalar que Na subvierte el tratamiento clásico de la criatura invasora y adopta ocasionalmente su punto de vista, evidenciando que –como ocurría en la saga de los muertos vivientes de George A. Romero– las criaturas más temibles, las más salvajes y violentas, son siempre las humanas.