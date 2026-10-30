El debutante Javier Giner se revela como un director con sentido y sensibilidad en 'Esta soledad'

Lorea y Leo, magníficos Marina Salas y Oriol Pla, se separan tras una relación de cinco años y la cámara del debutante Javier Giner (cocreador de la serie Yo, adicto) decide seguir sus caminos en soledad, acompañarles en sus duelos personales.

Las causas de la ruptura no importan, más allá de que son dos criaturas con importantes necesidades de afecto, problemas familiares y traumas personales que deben resolver, acaso sanar.

A ese viaje simultáneo es al que este “melodrama” atípico se aferra con gran coherencia y depuración formal, alérgico a las exuberancias y las disonancias de tono, hasta un memorable final para el que no hacen falta las palabras. Todo ha sido dicho, y el espectador así lo siente.

No es habitual encontrarse con óperas prima tan convencidas de sí mismas. Tan convencidas, también, de la distancia que deben adoptar respecto a sus personajes y de cómo esa puesta en escena, solidaria con las emociones en juego, revela la postura ética y humanista del filme.

Como si fuera un aprendiz de Mike Leigh en Bilbao, Giner no necesita grandes alharacas ni efectos formales para revelarse con Esta soledad como un director con sentido y sensibilidad, fiel a una filosofía sobre los “cuidados humanos” que huye de estereotipos para construir personajes reales, de carne y hueso, complejos pero comprensibles, reforzados además por las muy físicas actuaciones de sus protagonistas.

Giner no necesita grandes alharacas ni efectos formales para revelarse como un director con sentido y sensibilidad

Leo es actor y su performance de clown en escena proyecta ya en su primera aparición –filmado de frente, en primerísimo primer plano que se abre hasta retratarle de cuerpo entero–, buena parte de la minusvalía existencial que le atormenta. También indica el modo en que el espectador va a ir descubriendo sus contradicciones.

Lorea es escritora y a lo largo de la película escribe una novela de la que sabremos poco, pero lo suficiente para comprender la importancia “terapéutica” que la creación literaria tiene para ella.

Ambos, extraviados en el desencanto vital, se cruzarán con dos personas importantes en sus propios procesos de recomposición, que caminan en paralelo en virtud de una estructura de guion –que tiene su origen en la obra teatral Fuga de cuerpos, de María Velasco– que no necesita subrayar sus resonancias ni sus discursos de fondo.

Y no son pocos los temas que aborda este drama en ocasiones desgarrador, desde la reinserción social hasta la paternidad transgénero pasando por el cuidado de ancianos, pero todos ellos desembocan en el retrato de una generación que ha cruzado la treintena y se enfrenta a un horizonte estrecho, víctima del agotamiento y de las secuelas de la precariedad no solo material, sino afectiva.

El retrato de la ciudad gris por la que transitan Lorea y Leo se relaciona con la crudeza de unas vidas marcadas por la soledad, desde luego, pero sobre todo por la supervivencia emocional en un entorno de crisis perpetua. Incluso en esa intemperie y desazón, que nos muestra con la austeridad y el naturalismo propio de un kitchen sink británico, el filme encuentra la luz necesaria para iluminarnos. También hay vida después de nosotros.