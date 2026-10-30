'Colisión': Daniel Sánchez Arévalo se pasa al 'thriller' con un atraco en la España convulsa de 2013

Daniel Sánchez Arévalo (Madrid, 1970) tenía ganas de cambiar de género. Aunque el año pasado estrenó Rondallas (2025), con la que regresó a la comedia agridulce de perdedores entrañables, como los de su ópera prima AzulOscuroCasiNegro (2006), el cineasta ha hecho carrera gracias a la comedia.

Películas como Primos (2011), Gordos (2009) y La gran familia española (2013) le han dado el reconocimiento popular, pero Sánchez Arévalo, aseguró en una entrevista, tenía ganas de salir de su mundo, "explorar historias que no hubiesen partido de su cabeza". De ahí nace Colisión, que se estrena este 30 de octubre directamente en Netflix.

La película, con guion de Ramón Campos (Caso Asunta, Fariña, Gran Hotel, Velvet), está ambientada en el 2013, una época convulsa, que recuerda a la actual en muchos sentidos.

Uno de los años más duros de la crisis económica; con desahucios, rescates de bancos y recortes que propiciaron el colapso del sistema que bien da para un thriller. Sin embargo, a los creadores de Colisión les interesan más los dramas individuales que la pura acción (aunque también haya mucho de eso).

El filme gira alrededor de un atraco y el accidente que acaba truncándolo. Dividido en cuatro partes, cada una está centrada en uno de los atracadores.

Laia Costa, Tamar Novas, Karra Elejalde y Álvaro Cervantes dan vida a estos personajes que son policías, ludópatas, morosos y mentirosos. Completan el reparto Lluís Homar como jefe de la policía y Luis Zahera, un banquero corrupto.

Laia Costa y Tamar Novas encarnan a un matrimonio roto e infeliz, para quienes el botín representa la única vía de escape. Por su parte, Karra Elejalde y Álvaro Cervantes interpretan a un padre en bancarrota que se ve obligado a recurrir de nuevo a su hijo.

Ninguno de los personajes son lo que parecen y todos ellos tienen motivaciones para llevar a cabo el atraco, muchas atravesadas por la situación económica y el ambiente desesperanzador de la época.

Lluís Homar, Laia Costa y Luis Zahera, en un momento de 'Colisión'. Netflix / Manuel Fernández Valdés

El filme cuenta qué habría pasado si en ese accidente hubiera muerto cada uno de ellos. Cuatro historias distintas a través de las que vamos descubriendo los secretos y las miserias de este variopinto grupo.

Así, el guion obliga al espectador a ponerse en su lugar y preguntarse qué límites estaría dispuesto a cruzar cuando el agua le llega al cuello.

Una idea de guion original, que mezcla el juego del engaño de Atrápame si puedes (2002) con el ambiente turbio y de policías corruptos de Infiltrados (2006). Aunque queda lastrada por la reiteración de algunas escenas desde los distintos puntos de vista, la película consigue sorprender y mantener el pulso gracias a los actores y a los giros de la trama.

Una película atípica de Arévalo, pero de la que logra salir airoso: es entretenida y con más ingenio que el 90% de thrillers al uso del catálogo de cualquier plataforma.