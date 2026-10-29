Muere a los 88 años Peter Medak, director de 'Al final de la escalera' y 'La clase dirigente'

Peter Medak, director húngaro responsable de La clase dirigente, con Peter O'Toole, o de la aclamada película de terror Al final de la escalera, falleció el pasado martes en Los Ángeles a los 88 años. En el tramo final de su carrera el cineasta también dirigió capítulos de series tan laureadas como The Wire, House o Breaking Bad.

Según informan varios medios estadounidenses, como Deadline y The Hollywood Reporter, ha sido la familia del director quien ha confirmado su fallecimiento.

A lo largo de sus seis décadas de trayectoria, Medak se puso al frente de 27 largometrajes, en los que exploró distintos géneros, desde el terror psicológico hasta la comedia negra y el drama criminal.

Al final de la escalera, su filme de terror dirigido en 1980 y protagonizado por George C. Scott, ganó ocho premios Genie, incluido el de mejor película. Medak también dirigió en 1990 la cinta sobre gánsteres Los Kray, por la que recibió el premio al mejor director de los Evening Standard, y en 1993 el thriller Doble juego.

Nacido en Budapest en 1937, Medak pasó parte de la Segunda Guerra Mundial escondido con su familia.

Bajo el régimen comunista húngaro, su padre fue encarcelado y a él se le impidió asistir a la escuela. En 1956, huyó a Inglaterra durante la revolución húngara y comenzó a trabajar en la industria cinematográfica británica, donde llegó a ejercer como ayudante de dirección antes de trasladarse a Hollywood.

Medak debutó como director de largometrajes en 1968 con el drama Negatives, protagonizado por Glenda Jackson. En 1972 dirigió La clase dirigente, con Peter O'Toole como protagonista, que compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes y le valió al actor una nominación al Oscar.

También desarrolló una extensa carrera en televisión, donde dirigió episodios de series como The Wire, Homicide, Breaking Bad, Historias de la cripta, Cuentos de las estrellas o Hannibal. A Medak le sobreviven sus cuatro hijos, Christopher, Joshua, Karen y Cornela, y cinco nietos.