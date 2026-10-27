Matthew Perry, la tristeza detrás de la carcajada: una serie bucea en su caótica vida, marcada por las adicciones

Chandler Bing siempre tenía una respuesta preparada. Si la conversación se ponía incómoda o la vida amenazaba con ponerse seria, ahí estaba el sarcasmo para sacarlo del apuro. Durante diez temporadas de Friends, Matthew Perry convirtió esa forma de esquivar las emociones en una de las señas de identidad de la comedia televisiva de los noventa. Millones de espectadores reconocían en sus réplicas algo más que un buen chiste: la inseguridad de quien se ríe antes de que los demás puedan hacerlo de él.

Fuera de la pantalla, las cosas eran bastante menos sencillas. Mientras Friends se convertía en un fenómeno planetario, Perry libraba una batalla contra las adicciones que marcaría buena parte de su vida. Lo contó en sus memorias, Amigos, amantes y aquello tan terrible (Contraluz), publicadas en 2022. Detrás de la fama y el reconocimiento había un hombre que había pasado por hospitales, centros de rehabilitación y recaídas, sin encontrar en el éxito la estabilidad que buscaba.

La muerte de Perry, el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, devolvió aquella historia a las portadas. Fue encontrado inconsciente en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. La autopsia determinó que los efectos agudos de la ketamina fueron la causa principal de su fallecimiento, al que también contribuyó el ahogamiento.

Para quienes habían crecido con Friends, la noticia tuvo algo de pérdida familiar. Resultaba difícil separar a Chandler del hombre que le había prestado su rostro y aquella manera de convertir el desconcierto en humor.

Ahora, Netflix estrena The One About Matthew Perry, una serie documental de tres episodios dirigida por Mary Robertson. Reúne testimonios de familiares, amigos y personas que acompañaron al actor en distintas etapas de su vida. Entre ellos está su hermana, Mia Perry Bowick, que habla por primera vez ante las cámaras sobre él. También aparecen fotografías y vídeos inéditos del archivo familiar. El título juega con la fórmula habitual de los episodios de Friends —"The One..."—, aunque aquí el protagonista ya no puede esconderse detrás de un personaje.

La insoportable levedad del famoso

Una de las historias del documental ayuda a entender la distancia entre la estrella y el hombre que conocían sus allegados. En 2001, durante una reunión de Alcohólicos Anónimos, Perry conoció al artista Tim Harrington, que atravesaba una situación desesperada. Sus amistades seguían consumiendo, la convivencia era insostenible y empezaba a plantearse vivir en su coche. Un día, mientras comían en un California Pizza Kitchen, le contó que no sabía qué hacer. Perry le ofreció irse a vivir con él.

Compartieron casa aproximadamente un año. Ambos intentaban mantenerse sobrios y llegaron a asistir hasta a tres reuniones diarias. Durante los trayectos, Perry escuchaba una y otra vez Drops of Jupiter, la canción de Train publicada en 2001. Lejos de las alfombras rojas, la estrella de Friends repetía una canción mientras trataba de reconstruir su vida.

Harrington recuerda también su entusiasmo cuando los protagonistas de la serie negociaron, en 2002, un salario de alrededor de un millón de dólares por episodio. Perry entró en la habitación dando saltos sobre la cama, celebrando la noticia. La alegría casi infantil de alguien que acababa de alcanzar una cima profesional contrastaba con una lucha personal que el dinero no podía resolver.

Esa contradicción atraviesa su biografía. Perry podía ser generoso con los demás mientras seguía sin encontrar una salida para sí mismo. Su hermana recuerda la preocupación de la familia, incluso cuando desde fuera parecía que todo iba bien. Cuando Chandler y Monica se casaron en Friends, los espectadores celebraron un final feliz. En casa, sin embargo, persistía otra pregunta: si Matthew lograría encontrar la estabilidad sentimental que deseaba y formar su propia familia.

El especial de reunión de Friends, estrenado en 2021, volvió a juntar a los seis protagonistas. Para el público fue una dosis de nostalgia; para quienes conocían a Perry, también una ocasión para advertir el desgaste acumulado durante años. El hombre que regresaba a la pantalla se encontraba muy lejos de la espontaneidad que había convertido a Chandler en uno de los personajes más queridos de la serie.

En 2018, Perry sufrió una perforación del colon relacionada con el consumo de opioides y pasó semanas hospitalizado. En sus memorias contó que estuvo en coma durante dos semanas y necesitó una bolsa de colostomía durante meses. Hablar de aquellas experiencias podía ayudar a otras personas, aunque eso no significara haber resuelto sus propios problemas.

La investigación judicial posterior a su muerte reveló la participación de varias personas en el suministro de la ketamina que consumía. El caso puso al descubierto una red de intermediarios y proveedores que se aprovechó de su vulnerabilidad. Su fallecimiento expuso también los riesgos de un circuito clandestino en el que la necesidad de tratamiento podía convertirse en un negocio.

El toque Chandler

El documental se detiene asimismo en los recuerdos más íntimos. En el funeral, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer se acercaron juntos al féretro, cogidos de la mano. Para la familia, aquel gesto hablaba de una amistad que había sobrevivido a décadas de trabajo compartido.

Mia recuerda un instante durante el traslado de su hermano al mausoleo. En medio del duelo, imaginó que volvía a escuchar su voz, con una de esas observaciones irreverentes con las que Matthew habría intentado rebajar la solemnidad del momento. La ocurrencia le hizo sonreír. La memoria conserva el humor de las personas queridas y, a veces, lo devuelve cuando más falta hace.

Perry quiso que su experiencia sirviera para algo más que alimentar una autobiografía dolorosa. Apoyó iniciativas de recuperación y ayudó a personas atrapadas en la adicción. Aspiraba a ser recordado por eso, más que por su fama.

Reducir su vida a la tragedia sería repetir el error de confundirlo con Chandler. Perry fue un actor de gran precisión cómica, capaz de sostener una escena con una pausa o una mirada de desconcierto. También trabajó en películas como Falsas apariencias y buscó papeles que le permitieran escapar de la sombra de Friends. Su historia, sin embargo, no necesita convertirse en una explicación de su talento ni en una confesión escondida detrás de cada chiste.

Quizá el interés de The One About Matthew Perry esté en lo que aparece cuando desaparecen los focos. Queda el retrato de un hombre que celebró millones de dólares saltando sobre una cama y que, al mismo tiempo, abrió su casa a alguien que no tenía dónde ir. Alguien que deseaba formar una familia, hizo reír a millones de personas y pasó años intentando mantenerse a flote.

Durante años nos acostumbramos a escuchar al actor decir lo que nadie se atrevía a decir en una habitación. Ahora, sus amigos y familiares cuentan lo que sucedía cuando se apagaban las cámaras.

Y entre ambas versiones aparece un hombre más difícil de resumir y, precisamente por eso, más humano.