'Tony': los salvajes inicios del chef Anthony Bourdain con Antonio Banderas convertido en su mentor

El más punki de los chefs, el chico malo de la alta cocina y un trotamundos culinario: la historia de Anthony Bourdain (Nueva York, 1956-2018) es fascinante.



Él mismo la contó en el libro superventas Confesiones de un chef. Aventuras en el trasfondo de la cocina (2001), donde rememoró sus primeras aventuras entre fogones y sacó a relucir los platos rotos de un oficio del que se enamoró gracias a una ostra.



Fue de pequeño, en una de sus habituales vacaciones en el suroeste de Francia, cuando se comió una por primera vez. Al tragarse este océano entero de un bocado, algo se activó en su interior.

“El genio salió de la botella. Mi vida como cocinero había empezado”, escribió en sus memorias. Sin embargo, a Bourdain le costó abrirse camino en el mundo gastronómico. Sobre esas primeras andanzas trata su biopic, Tony, que se estrena directamente en Prime Video el 26 de octubre.

La película comienza con una cita del libro de Bourdain: “Yo era un joven patán malcriado, miserable, narcisista, autodestructivo e inconsciente”. De esta guisa nos presenta Matt Johnson, director del filme, a un Bourdain de 19 años (Dominic Sessa).



Mentiroso patológico y con ínfulas de escritor, no le interesa especialmente la cocina: sueña con superar a Salinger y a Kerouac y vive obsesionado con conseguir una beca literaria.



Sin embargo, al negársela, decide huir de Nueva Jersey para perseguir a la chica que le gusta, Nancy (Emilia Jones) –personaje basado en la primera mujer del cocinero–. Así, acaba en Provincetown (Massachusetts), trabajando en un restaurante y descubriendo las cocinas al estilo gonzo de Hunter S. Thompson.

Hay que recordar que, aunque se basa en las jugosas anécdotas de las memorias ya mencionadas, Tony se toma varias licencias creativas. Bourdain quiso ser cocinero antes que escritor, aunque la vida le llevase finalmente por ambos derroteros.



El filme sí es fiel al retratar el salvaje ambiente en el restaurante en el que Bourdain empieza como un patoso fregaplatos y acaba convertido en toda una promesa de la gastronomía. Gracias a su mentor, interpretado por Antonio Banderas, un veterano chef que le enseña el oficio, con cariño y tiranía, forjando a quien más tarde entendería las sombras de la profesión.

Bourdain, que se quitó la vida en 2018, reconoció que arrastró siempre adicciones a las drogas que comenzaron en sus primeros años en las cocinas. En Tony vemos esos coqueteos con la cocaína y la heroína para sobrevivir a los frenéticos ritmos de trabajo.



Después de su memorable personaje en Los que se quedan (Alexander Payne, 2023), Dominic Sessa da el callo encarnando a Anthony Bourdain en el primer biopic sobre el chef, con el mismo magnetismo insolente, desgarbado y chulesco del cocinero.

Dominic Sessa da el callo encarnando a Anthony Bourdain en el primer 'biopic' del chef

Pero la vida de Bourdain es tan inconmensurable –él mismo decía que creía haber vivido tres– que retratarla en una sola película era imposible.



Tony, que se limita a contar el verano de 1975, previo a su ingreso en The Culinary Institute of America, no peca de ambiciosa, pero sí de poco arriesgada y convencional, para tratarse del chef más rockstar de la historia.