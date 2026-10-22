José Mota: "El humor escuece sobre todo a la gente que no cree en la libertad"

Decía Rafael Azcona, del que conmemoramos su centenario, que el humor más interesante emana de la realidad que nos rodea. Ahí es donde José Mota (Montiel, 1965) es un maestro. Sin la acidez del guionista de La escopeta nacional, pero con un asombroso talento para la observación de lo cotidiano, el cómico manchego lleva cuatro décadas en la primera línea del humor en España.

Desde sus programas de sketches semanales y sus especiales de Nochevieja, casi siempre en la cadena pública, nos ha ofrecido las versiones más afinadas de la sátira costumbrista a través de personajes inolvidables –la Vieja'l visillo, el Tío la Vara, el Cansino Histórico…– y frases y coletillas que se han incardinado en nuestra jerga.

Después de casi veinte años en solitario, los que han transcurrido desde su separación de Juan Muñoz, la otra mitad de Cruz y Raya, ahora debuta como director en Arriba Tutto, un homenaje a la comedia en clave histórica –la trama se prolonga desde comienzos del siglo XX hasta la II Guerra Mundial– en la que, además, nos ofrece la dimensión dramática de su faceta actoral. Nacida de una idea muy personal compartida con el guionista Fernando Erre, es una película histórica –que también protagoniza– con aire de fábula basada en la vida de Michi (Pablo Cabello/Mota), que siendo niño pierde a su padre (Karra Elejalde), un artista ambulante.

Pregunta. ¿Qué fue primero: la trama o los temas que pretendían abordar?

Respuesta. Lo primero fue el tema principal: la necesidad de situar la comedia frente al miedo, la crispación, el odio, la polarización... Siempre he creído que a la gente que no cree en la libertad es a la que más le escuece el humor. Queríamos utilizar la comedia como revulsivo. Además, la película aborda una hermosa relación paternofilial, la importancia de perseguir utopías aunque parezcan inalcanzables, la redención del ser humano y la necesidad de mantener feliz al niño que habita dentro de nosotros.

P. Cinema Paradiso sirvió de hilo conductor del programa de Nochevieja de 2020. En Arriba Tutto también advertimos algunos ecos. Sin duda, es una película quintaesencial.

R. Claro, me conecta directamente con el cine San Sebastián al que me llevaba mi padre de niño. Recuerdo un montón de gente arremolinada y una pantalla en blanco y negro al fondo. A través de esa semilla que planta el personaje de Karra Elejalde en su hijo, en Arriba Tutto me apetecía rendir tributo a otros referentes personales y cinematográficos que me han conmovido: Ser o no ser, El viaje a ninguna parte, La vida es bella o El chico de Chaplin.

P. Entonces también hay un homenaje a su padre…

R. Sin duda, a través del personaje de Karra. Mi padre fue mi gran mentor, escribía sonetos y me inculcó el amor por la literatura y las artes escénicas.

P. Por cierto, ¿cómo ha sido la experiencia de dirigir a actores como Elejalde en su debut?

R. He tenido una fortuna enorme. Cuando leyeron el guion lo interpretaron como yo lo había concebido y se entregaron. Karra comprendió desde el primer momento que debíamos abordar esto con seriedad, porque no hay nada más serio que el humor. Sin el respaldo de un equipo actoral y técnico enamorado de la historia, habría sido imposible dirigir esta primera película.

P. Esta historia tiene un tono distinto al de sus sketches. ¿Cómo ha logrado el equilibrio?

R. Es que yo tenía muy claro desde el principio ese tono que requería. Aunque hay pasajes más disparatados, la peli hurga en un sentimiento profundo, como se aprecia en la secuencia con Olivia Molina. Era indispensable manejar los volúmenes, dosificar la emotividad y el humor para que resultase equilibrada. Tuvimos muchísimo cuidado con eso.

"Nuestro deber es utilizar el humor para hacer del mundo un lugar más amable. Y esto no es inocente"

P. Hay mensajes muy edificantes en esta película. ¿Le preocupa que la crítica cargue contra ella por "buenista", por ejemplo, que es un atributo que, en el cine, a muchos no gusta?

R. Bueno, de momento las críticas han sido hiperfavorables. De todos modos, considero que es nuestro deber utilizar la comedia para hacer del mundo un lugar más amable, y este era el momento. Así que, respecto a lo que dices, esto no es una propuesta inocente, porque la comedia es la gran revolución pendiente. Ya hubo una hace un siglo, la que hicieron los de la otra Generación del 27: Tono, Mihura, Edgar Neville o Wenceslao Fernández Flórez hicieron La Codorniz en la dictadura. Pero es que ahora la comedia puede abanderar una segunda gran revolución a nivel mundial.

P. Esta historia tiene, desde luego, una proyección universal. Es curioso, porque el humor que ha cultivado antes está muy arraigado a su lugar de origen. Es una prueba de que lo local siempre trasciende. "Para ser universal, habla de tu aldea", que decía Chéjov…

R. Trasciende porque es verdad y la gente necesita creer en historias con toma de tierra, lo postizo y lo impostado no funciona. Por eso siempre he contado cosas de mi paisanaje. No necesito proyectarme en otra sociedad que no es la mía. Mi mayor orgullo es Montiel, mi pueblo, que para mí es el sitio más importante del mundo. Estaría loco si renunciara a mi identidad.

José Mota, entrevistado en la productora La Terraza Films. David Morales

P. Qué emocionante verle hablar así de su pueblo…

R. Tú date cuenta de una cosa. La novela más universal de la historia, El Quijote, transcurre en los campos de Montiel. Ya te he dicho todo.

P. Cómo no iba a ser entonces el sitio más importante del mundo, ¿no?

R. Ahora en serio, lo digo por poner la atención en lo pequeño, eso es fundamental. Y, por cierto, acabas de abrir la puerta a una cuestión que me interesa mucho: la España olvidada, los pueblos. Me parece que se está cometiendo una atrocidad con el mundo rural, porque el alma de este país es rural. Podría haber gente que huya de eso, pero sería un inepto.

"No necesito proyectarme en otra sociedad que no es la mía. Mi mayor orgullo es Montiel, mi pueblo, que es el sitio más importante del mundo"

P. ¿Y desde Madrid, donde ya lleva tantos años, ha sentido la mirada condescendiente, o incluso el desprecio, por eso que le provoca tanto orgullo?

R. Pues sí, alguna vez. Pero quien observa el mundo rural así está en el error más grande de su vida, porque no conoce la belleza de lo pequeño: jugar en las calles, ver pasar a un señor con un burro, las señoras charlando al fresco... Todo eso que viví en mi infancia y no cambio por nada.

P. Más allá de lo local, algunos creemos que donde destaca como cómico es en la recreación de escenas domésticas.

R. Coincido plenamente. En lo cotidiano es donde habita el humor con mayúsculas, yo me reconozco mucho más ahí. Por ejemplo, imitar una voz es una pirueta que puede resultar simpática, pero a mí me atrae mucho más el contenido, lo que quiero comunicar, que el continente.

P. ¿Cree en los límites del humor o en el gusto del que cuenta el chiste?

R. Poner límites al humor es poner puertas al campo. No hay que tenerle miedo.

P. ¿Y José Mota se autocensura o simplemente no hace lo que no le hace gracia?

R. Bueno, yo procuro no meterme en la vida privada de nadie, me ciño a satirizar su dimensión pública.

"Imitar una voz es una pirueta que puede resultar simpática, pero en lo cotidiano es donde habita el humor con mayúsculas"

P. ¿Qué es más peligroso para la comedia: la corrección política o la autocensura?

R. [Piensa durante un lapso de casi veinte segundos] Rechazo ambas por igual, pero la autocensura ya es el colmo. El humor debe hacerse con la más absoluta libertad.

P. A tenor de cómo cambian los tiempos y las sensibilidades, es un gran mérito haber conectado con el público tantos años.

R. Puede que guarde relación con mantener vivo al niño que quiere seguir jugando.

P. Sigue apasionado con la idea de hacer humor…

R. Claro que sí. Cómicos como Buster Keaton o Chaplin han hecho más por la humanidad que cualquier político. Y aquí estaba Gila, que lograba el milagro de hacer reír a las dos Españas. ¿Eso quién coño lo consigue?

Ir pa na es tontería

P. Para concluir, ¿qué le parece si hacemos un breve cuestionario? Se trataría de que yo le diga una expresión suya de estas que han calado en el acervo popular y usted responda si es de su cosecha o, en cambio, forma parte de la jerga de su tierra…

R. ¡Venga!

P. No es por no ir, pero ir pa na es tontería…

R. Mía.

P. ¿Te has dado cuenta tú también?

R. Mía.

P. No pasa na, pero aun no pasando na…

R. Mía.

P. Ahora vas y lo cascas.

R. Esa es de mi tierra.

P. No te pido que me lo mejores, pero iguálamelo…

R. Esa es de la parodia del Fumi de Morata, que está inspirada en la vida del cómico Miguel Fominaya, una persona real que decía esa frase.

José Mota, entrevistado en la productora La Terraza Films. David Morales

P. No cuentes na, que ya lo cuento yo…

R. Mía.

P. Se nos va el vino en catas.

R. Un dicho manchego.

P. En no comiendo vamos sacando para los gastos…

R. Dicho manchego.

P. Las gallinas que entran por las que salen…

R. Nace de una anécdota de dos vecinos que tenían sus corrales de gallinas y daban pared con pared. Me lo contó un primo mío, Emilio Pacheco. A uno de los vecinos le faltaban un día cuatro gallinas. Entonces se subió a la tapia y le dijo al otro: "Oye, perdona, ¿no habrán pasao cuatro gallinas de mi corral al tuyo?". Y el otro le dijo que no, que no había visto nada. "¿Seguro? Es que no están", le dijo el primero. Y el otro: "Que no, que no, joder, te lo diría…".

»Pues a la semana siguiente saltaron ocho gallinas del otro corral a este. Y el otro fue y le dijo: "Oye, perdona, tienen que haber saltao unas gallinas de mi corral al tuyo". Y este entonces dijo: "Las gallinas que entran por las que salen". La anécdota habla, ya sabes, de la ley de compensación [risas].

"Cómicos como Buster Keaton o Chaplin han hecho más por la humanidad que cualquier político"

P. Qué buena...

R. Es que Castilla-La Mancha tiene una riqueza de refranes y de anécdotas… única. Y si te lees El Quijote, verás que Sancho Panza representa esa sabiduría popular.

P. Bueno, terminamos: Ansia viva.

R. Eso es un dicho de allí.

P. Hoy no, ¡mañana!

R. Eso es mío.

P. Lo habías dejao en todo lo alto…

R. Y lo has estropeao [risas]. Cosecha propia.

P. Eres mu tonto.

R. Bueno, eso es de cualquiera. Yo le he puesto acento, he tallao la frase. Luego ya me he regodeao: "Tonto… pero no para un rato, pa siempre".

P. La última: Te paece que…

R. Esa es una expresión de mi tierra. Por cierto, te estás dejando una.

P. ¿Cuál?

R. Cansino.

P. ¡Claro!

R. Cansino es de allí. Lo que pasa es que yo lo empecé a decir y ya se ha extendido. Son frases que ocupan sitios que no estaban ocupaos.