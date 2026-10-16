'La voz quebrada', el último amor de Lorca y otras revelaciones: un poema inédito y su última carta

Las expectativas acerca del documental de Manuel Menchón no han hecho más que crecer desde que hace casi un año trascendiera el hallazgo de imágenes en movimiento de Lorca, descubiertas en el archivo personal del historiador Gonzalo Menéndez Pidal. En ellas vemos al poeta interpretando a la Muerte en La vida es sueño de Calderón y sonriendo en la parte trasera de una camioneta durante un viaje con el grupo teatral La Barraca.

No son los únicos documentos inéditos que aporta el director de Palabras para un fin del mundo (2020) –documental dedicado a la muerte de Unamuno– en esta película, una reconstrucción de los últimos cinco años de vida de Lorca.

Más allá de las ochenta y siete filmaciones extraídas de filmotecas y archivos públicos y privados, La voz quebrada nos brinda un poema inédito del autor de Romancero gitano y la última carta que escribió antes de ser asesinado. Ambos textos tenían un destinatario, Juan Ramírez de Lucas, su último amante, al que conoció en un grupo de teatro en Madrid.

El eje de la narración es un relato de Ramírez de Lucas en el que data los pormenores de su relación con el poeta, que le llevaba diecinueve años. Desde que este le embauca para que vaya a verlo a su casa madrileña hasta que se despiden para siempre en Atocha el 13 de julio de 1936, cuando Lorca se dispone a viajar a Granada para celebrar el santo de su padre. "No llores, dos meses pasan pronto", le habría dicho el autor de Yerma. Pero, como sabemos, no fue así.

Entre tanto, hicieron dos viajes, a Córdoba y a Ávila, y en el regreso de este último Lorca le escribió en el tren el citado poema, que arranca tan a su forma: "Aquel rubio de Albacete / vino, madre, y me miró". Tras la despedida en Atocha, Juan le escribe para contarle un altercado con su padre, que habría reparado ya en su orientación sexual. La misiva de vuelta, escrita desde la Huerta de San Vicente, fue la última que envió el poeta.

La ausencia de testimonios a cámara invita a intercalar la recreación poética de los hechos con impresionantes imágenes de archivo

A tenor de la controversia, resucitada en el 90.º aniversario de su muerte, entre los que defienden la motivación ideológica de su asesinato y quienes alegan rencillas familiares como causa principal, Menchón resalta su compromiso político, sin duda de izquierdas, a pesar de no haber militado nunca en partido alguno.

Así, escuchamos (en la voz de Álvaro Morte) un elogio de El capital de Marx durante uno de sus discursos y constatamos, a través de distintos documentos, su apoyo al Frente Popular, el manifiesto de intelectuales que firmó contra Hitler y su relación con la logia masónica de Granada, a la que habría accedido con el nombre en clave de 'Homero'.

Lorca interpreta a la Muerte en 'La vida es sueño' de Calderón, una versión del grupo La Barraca. Fotograma del documental 'La voz quebrada'

Sostenida en un magistral montaje donde se encadenan incontables estampas de inspiración lorquiana altamente sugestivas, La voz quebrada no esconde sus ambiciones visuales, su vocación artística. Algunas escenas son puro cine, sobre todo en el tramo final, dedicado a su asesinato.

La ausencia de testimonios a cámara, riesgo reseñable, invita a intercalar la recreación poética de los hechos con impresionantes imágenes de archivo. Lástima que la apuesta por la voz en off depare resultados desiguales, a pesar de la notable reputación de los intérpretes.