'Kakeru (Sheep in the Box)': Koreeda lanza una mirada humanista a la Inteligencia Artificial

Conocido por su tratamiento sensible de los dramas familiares, el japonés Hirokazu Koreeda (Tokio, 1962) ha construido una trayectoria paralela e intermitente en el ámbito del fantástico.

En 1998, el cineasta nipón dirigió la magnífica Afterlife, que transcurría en un limbo donde los muertos debían encontrar un recuerdo para llevarse al más allá. Luego, en 2009, estrenó Air Doll, la historia de una muñeca hinchable que adquiría vida y buscaba el amor entre los humanos. Ahora, con Kakeru (Sheep in the Box), el japonés recurre a los códigos de la ciencia ficción para recombinar las figuras del niño y el fantasma, dos arquetipos que, en el pasado, le han permitido observar con distancia crítica ciertas pautas de la realidad social.

En este caso, la historia se centra en un matrimonio que, dos años después de perder a su retoño, es seleccionado por una gran corporación para probar un nuevo modelo de robot humanoide que podría llenar el vacío dejado por el hijo. En este contexto narrativo, altamente reconocible, Koreeda aplica su particular perspectiva humanista al fenómeno de la inteligencia artificial.

Lejos de presentar la tecnología alimentada con IA como una amenaza para el ser humano, la película se concentra en mostrar el efecto balsámico, en términos psicológicos, de la llegada del pequeño robot al seno familiar –en este punto, sorprende la osadía del director de Un asunto de familia (2018) al replicar de un modo notorio la premisa de A.I. Inteligencia Artificial (2001), la película que Steven Spielberg dirigió a partir del ideario de Stanley Kubrick–.

Así, en el tramo inicial de Kakeru, Koreeda desgrana con delicadeza la dispar respuesta del matrimonio a la aparición del robot humanoide. Mientras la mujer abraza el componente sanador de esta nueva presencia, el marido se muestra escéptico ante la posibilidad de establecer un vínculo emocional con una criatura artificial, un simulacro idealizado de su hijo.

Una vez establecidas las dinámicas familiares, Kakeru avanza disciplinadamente por los cauces del drama intimista, pero en su tramo central propone un giro sorprendente cuando el punto de vista de la narración se traslada del matrimonio a la figura del robot. Siempre deseoso de atender a las razones de todos sus personajes, Koreeda confronta al pequeño humanoide con un conjunto de enigmas existenciales. ¿Cuál es el sentido de su ‘vida’? Siendo un robot de compañía, ¿puede reclamar el libre albedrío? ¿Qué papel juegan los humanos en su relación con el mundo?

Estos interrogantes abren la película a un territorio meditativo que remite a obras de fuerte calado filosófico, como Blade Runner (1982) o Her (2013). Koreeda sitúa al niño-robot ante el horizonte de la emancipación, lo que podría haber dado pie a una aventura de destino imprevisible y siniestro. Sin embargo, el filme transita hacia un territorio fabulístico y metafórico (con El principito como texto de referencia), dando forma a una versión edulcorada del imaginario de Hayao Miyazaki.

En definitiva, Kakeru propone una visión desprejuiciada y estimulante de la IA, pero el sentimentalismo de su recta final y la alargada sombra de sus referentes acaban limitando su alcance artístico.