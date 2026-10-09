'Las ciegas hormigas (Inurri Itsuak)': Un wéstern vasco de carbón y miseria

En los años treinta, los Altos Hornos de Vizcaya son una de las empresas siderúrgicas más potentes de Europa. Mientras toneladas de carbón llegan por mar para alimentarla, los habitantes de la costa vasca tienen dificultades para calentar sus hogares.

Cuando un duro temporal hace encallar un barco inglés cargado con este ‘oro negro’, Sabas Jauregui (Urko Olazabal) pronto entiende que está ante una oportunidad única de asegurar por un tiempo la supervivencia de la familia en su humilde caserío. Pero hacerse con el carbón no será fácil: la tormenta es implacable y el acceso al barranco es peligroso. Además, el resto de vecinos también trata de hacerse con una parte del combustible que, al fin y al cabo, sigue teniendo un dueño.

Basada en la monumental novela homónima de Ramiro Pinilla, Premio Nadal y el Premio de la Crítica en 1961, la película de Igor Legarreta (Bilbao, 1973) convierte el rescate del carbón en una lucha de supervivencia que enfrenta no solo a los habitantes del caserío con la autoridad, sino también a una familia en la que cada miembro tiene sus propios límites morales.

Es, además, un drama rural que no tiene miedo a jugar con elementos del wéstern. El protagonista, que viste siempre un sombrero Stetson que su padre le trajo de América, es un hombre de pocas pero precisas palabras que, pese a las reticencias de su mujer, Josefa (Itziar Ituño), decide involucrar a todos sus hijos en la empresa y que no se permitirá mostrar la menor emoción ni cuando la tragedia llame a su puerta de manera inesperada.

Legarreta, que previamente había dirigido el thriller Cuando dejes de quererme (2018) y la película de terror Todas las lunas (2020), ambas apreciables, seduce al espectador con una potente puesta en escena, sobre todo en un arranque en el que la lluvia y, después, la niebla no dan tregua a los personajes, impregnando cada imagen de una especie de magnetismo telúrico que emparenta Las ciegas hormigas con otras producciones vascas, como Gaua (Paul Urkijo, 2025), aunque desde otro registro.

El cineasta, además, consigue dotar de personalidad a cada personaje con una gran economía de diálogos. Desde el tío alcohólico de Josean Bengoetxea hasta el teniente García, un villano al que Carlos Santos dota de inteligencia y una cierta empatía, pasando por el clan Jauregui al completo, todos resultan presencias que nos conciernen.

La tensión moral hace acto de presencia con una muerte repentina, en la que el utilitarismo de Sabas se impone a la necesidad del luto por parte de su mujer. No es el único duelo de peso del filme, ya que el protagonista mantendrá varios enfrentamientos cara a cara con el teniente García que vehiculan la mirada de Legarreta sobre la lucha de clases, haciendo hincapié en la dignidad en la derrota, pero también en la imposibilidad de romper la pirámide social en la que ambos, al final, tienen el mismo amo.

Legarreta ha entregado una película que, desde lo puramente cinematográfico, hace justicia a la novela en la que se basa.