'Wicked Parte II', lo cursi no quita lo político: una inteligente fábula actual disfrazada de musical

Wicked fue una de las películas más nominadas de los Oscar 2024: 10 categorías, incluida la de mejor película. Solo pudo llevarse dos, pero se consoló erigiéndose como uno de los filmes más taquilleros del año pasado y el musical adaptado al cine más exitoso de la historia.

Llega este viernes su segunda parte, que promete ser todavía más taquillera. Dirigida también por el cineasta estadounidense Jon M. Chu (Crazy Rich Asians), ya se habla de "efecto Wicked", con las ventas del musical—que se podrá ver en Madrid hasta finales de diciembre —disparándose más de un 80% tras el estreno de la película en Estados Unidos y Londres.

Chu, quien defiende que siempre concibió la historia de la novela de Gregory Maguire de 1995 en dos partes —de ahí la planificada estructura circular de la película—vuelve a darnos razones para seguir creyendo en los musicales.

Esta segunda parte retoma las peripecias de Elphaba, conocida como Bruja Mala del Oeste (Cynthia Erivo), exiliada y repudiada por su pueblo, en su lucha por derrotar al Mago de Oz (Jeff Goldblum), al que todos veneran.

"Nadie creía en ti más que yo", le asegura Elphaba. Sin embargo, tras descubrir que este es un farsante dictatorial sin ningún tipo de poder mágico y que pretende acabar con parte de su pueblo, los queridos animales (muy bien recreados con animación CGI), la protagonista se vuelve en su contra.

Debe hacerlo, a priori, sin el apoyo de su amiga, Glinda, la Bruja Buena del Sur (Ariana Grande), convertida también en otra marioneta de Madame Morrible (Michelle Yeoh), directora de la Universidad Shiz de magia —pronto descubrimos que el Mago de Oz es solo un mindundi—.

Fue allí donde Elphaba y Glinda se hicieron inseparables, pero el idealismo de la primera choca irremediablemente con el conformismo de la segunda.

Para Elphaba, Oz es más que un lugar, es una idea de libertad que hay que preservar. Pero Glinda rehúsa rebelarse contra el poder del Mago, aferrándose a esa frágil pompa de fama y cariño de la gente de Oz, quien acaba enfrentándolas.

Jeff Goldblum como el Mago de Oz en 'Wicked Parte II'.

"La gente no quiere la verdad", dice acertadamente el Mago, quien utiliza la necesidad de un enemigo común para mantener el control sobre el pueblo.

Como ocurría en la primera parte, es imposible no hacer una lectura política del filme, donde aparece la corrupción del poder, la desinformación social, las crisis migratorias y el cambio climático.

La película profundiza más que su predecesora en esto, restándole la chispa naif y divertida de la anterior, pero logrando una inteligente fábula contemporánea. Por mucho que esté presentada con un pomposo y colorido lazo, lo cursi no quita lo político.

Aunque la amistad entre la Bruja mala y la buena es el verdadero eje central de la cinta y también de los números musicales, fieles a la música original compuesta por Stephen Schwartz, algo menos lucidos que en la anterior, pero entre los que destaca For Good.

Ariana Grande y Cynthia Erivo vuelven a demostrar que son el elenco perfecto para encarnar a estas dos protagonistas, desprendiendo una química natural —a diferencia de sus raras apariciones públicas en la vida real—que hace encariñarnos con sus personajes.

También con la historia del Mago de Oz, escrita en 1900 por L. Frank Baum, ya que esta segunda parte revisita y explica la historia de Dorothy, aquella niña de zapatos rojos que cruzaba el sendero de baldosas amarillas en busca del Mago, y de cómo sus pasos se cruzan con los de la Glinda y Elphaba. Un final real, para una historia de cuento.