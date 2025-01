Leonor Watling y Maribel Verdú: "Que dos mujeres presenten la gala de los Goya debería ser normal"

Nos acercamos poco a poco a la noche del 8 de febrero, fecha señalada para la gala de los Premios Goya 2025, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Granada. Asimismo, la dirección del evento será cosa de Tinet Rubira y Ángel Custodio. Este último ha sido el encargado también de dirigir el vídeo de presentación de los premios.

Las actrices Maribel Verdú y Leonor Watling serán las responsables de presentar la XXXIX edición de la gran fiesta del cine español, siendo esta la primera ocasión en que dos mujeres se ponen al frente de la cita sin compañía masculina. Ambas se han reunido con los medios en una rueda de prensa que ha tenido lugar durante la mañana del 22 de enero en la Academia del Cine en Madrid.

"Maribel ha crecido como profesional ligada a estos premios. Son once las veces que ha sido nominada a los Goya en la categoría de Mejor actriz, premio que ha ganado en dos ocasiones con Siete mesas de billar francés y Blancanieves. Es una de las actrices más conocidas y prestigiosas de nuestro cine, su trabajo siempre es impecable y brillante", ha apuntado Fernando Méndez-Leite, director de la Academia de Cine, para presentar a la actriz.

También ha tenido Méndez-Leite unas palabras para Leonor Watling antes de cederles la palabra a ambas: "Es una actriz originalísima como ninguna otra, que ha sido nominada en dos ocasiones para los Goya. No sé si es mejor actriz o música".

Verdú ha usado sus primeras palabras para advertir de que por deseo de la dirección, no les será posible compartir apenas detalles de lo que se podrá ver en la gala. "Sí que podemos contaros que las intervenciones musicales las protagonizaremos nosotras", ha dicho la actriz, entre risas y muestras de clara complicidad con su compañera.

En su primera intervención y en un aparente desliz, Leonor Watling ha contado que será Maribel Verdú la encargada de entregar a Aitana Sánchez-Gijón el Goya de honor. Para risa de los presentes, y con una divertida mezcla de turbación y desparpajo, la actriz y cantante, al darse cuenta de su error ha bromeado diciendo "también puedo anunciar que ya no me dejarán presentar los Goya".

Sí que han podido compartir que, en el habitual homenaje a las personalidades del sector que nos han dejado, habrá un in memoriam dedicado a la actriz Marisa Paredes.

"Maribel es muy ordenada y capaz. Yo soy más caótica. Pero al final del día ambas hacemos nuestro trabajo", ha continuado diciendo Watling. A lo que ha añadido Verdú: "Pero las dos vemos la vida de una forma muy parecida. Ambas somos muy disfrutonas. Nos gusta reírnos y divertirnos con nuestro trabajo. Pero nos vamos a portar muy bien".

La evidente química entre ambas actrices augura una gala repleta de buen humor y espontaneidad: "Hace 20 años presenté los Goya con Montserrat Caballé y Resines. Yo estaba en Bilbao cuando me llamó Leonor y me contó que le habían propuesto presentar la gala junto a mí. Me preguntó si era cierto que yo iría, y me dijo que si yo iba, ella también, pero si no, no. Yo le respondí de la misma forma", ha compartido Verdú.

Además de ser la primera ocasión en que dos mujeres en solitario presentan los Goya, también será la primera vez que dos guionistas mujeres escriban el guion de la gala. "Cuando oigo 'por primera vez' me espero algo muy loco, pienso que van a decir 'dos ratones', 'dos turcos', pero que sean dos mujeres es normal, ¿no?, debería ser normal", ha reflexionado Watling. "La gala nos permitió elegir a todos los guionistas de la gala, y tomamos la decisión de que fueran Laura y Paloma", ha añadido Verdú.

Ante la pregunta de si habrá posicionamiento o reivindicación política durante la gala, Watling ha señalado que "es un momento para celebrar el cine. Cada película tiene ya su discurso y su opinión. Para eso están los creadores. La Academia está para celebrarlos. Los que reciban el Goya tendrán su momento para decir lo que quieran decir y posicionarse si lo desean". A lo que ha añadido: "Hay tan poco hueco en los medios para la cultura que, para un huequito que tenemos, ¿lo vamos a gastar en hablar de política? Vete a la porra, hombre".

Sobre el momento que está viviendo el cine español, Watling ha comentado: "Llevamos muchos años, muchas galas de los Goya que una piensa, 'menudo año de cine, qué buenas historias han salido'. Y es cierto. Es un momento en el que el cine español está muy presente. Las dos hemos tenido la suerte de que el paradigma de que las mujeres por encima de cuarenta años no consiguen trabajo en el sector justo ha terminado cuando nosotras cumplíamos cuarenta. No nos podemos quejar".

En este sentido, y para finalizar, el director de la Academia de Cine ha compartido una reflexión: "Este año podrían haber ganado los Goya las cinco nominadas y otras diez que finalmente no lo han estado". "Creo que este año es la primera vez que te encuentras con actrices que no están nominadas y dices '¿Pero cómo puede ser?'. El nivel está muy alto", ha concluido Verdú.