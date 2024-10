Cadáveres exquisitos en Sitges: en busca de nuevos caminos para el cine fantástico

Mientras penetramos cada vez más profundamente en el siglo XXI, que no hace tanto fuera escenario futurista de incontables ficciones, parece cada vez más claro que las corrientes del fantástico se dividen entre aquellas que miran temerosas al mañana y las que lo hacen con no menos pavor pero también cierta nostalgia hacia el pasado. Sitges ofrece una oportunidad única para tomar el pulso a ese cadáver exquisito, quizá ya más cadáver que exquisito, que es el cine de horror y fantasía actual. Aquí van algunas claves de su nueva edición.

Nostalgia

En los últimos tiempos el cine de terror ha caído hechizado por el recuerdo de los ochenta. Muchos de los invitados a esta 57.ª edición de Sitges –aparte de Nick Frost y Mike Flanagan– son auténticos iconos de la década feliz: Corey Feldman, estrella infantil de clásicos ochenteros como Gremlins (1984) o Jóvenes ocultos (1987), que presentará la versión restaurada de The Birthday (2000), de Eugenio Mira, película española de culto que cumple veinte años; Heather Langenkamp, mítica protagonista de la primera Pesadilla en Elm Street (1984); Courtney Gains y John Franklin, es decir, Malachai e Isaac, Los chicos del maíz (1984) originales; o el director, guionista y productor Fred Dekker, culpable de joyas como El terror llama a su puerta (1986) o Una pandilla alucinante (1987).

No es difícil imaginar las colas de freaks que se formarán, carteles y fotocromos en mano, para conseguir sus codiciados autógrafos. No todo tiempo pasado fue mejor, pero… ¿eso incluye los ochenta? Cosas más extrañas se han visto.

El pasado ya está aquí

El pasado pesa cada vez más en la historia del cine. Cada año, la oferta de documentales y clásicos recuperados aumenta. Esta vez destacan retratos de directores míticos ya desaparecidos, como Albert Pyun - King of Cult Movies, de Lisa D’Apolito; Llámame Paul, de Víctor Matellano, dedicado a Jacinto Molina; o Ishiro Honda: Memoirs of a Film Director, de Jonathan Bellés, sobre el padrino de los kaijus o monstruos gigantes japoneses –cuando se cumplen setenta años del primer Godzilla (1954)–. También habrá espacio para actores rescatados del olvido como José Lifante, mi aventura en el cine, de David García Sariñena, o para subgéneros delirantes, como el cine ibérico de posesiones, en Exorcismo, de Alberto Sedano.

Entre los clásicos recuperados no podían faltar La matanza de Texas, de Tobe Hooper, ni Beyond the Door, que presentará su creador Ovidio Assonitis, que cumplen medio siglo; el poliziesco esencial Revolver (1973) de Sergio Sollima, presentado por su protagonista, Fabio Testi; o el peculiar thriller de Sebastià D’Arbó, Acosada (1985). Un festín más allá de la nostalgia: el cine que no conoce su pasado no tiene futuro.

'La matanza de Texas'

Oriente es siempre oriente

El cine asiático ha dejado de ser exótico. China, Japón y Corea del Sur, entre otros países orientales como India, Tailandia o Indonesia, reinan desde hace mucho en las pantallas con sus estimulantes aportaciones al género fantástico, de acción, thriller, terror y ciencia ficción.

Sitges fue pionero en introducirnos en sus cinematografías y esta edición nos trae lo último de Kiyoshi Kurosawa, Cloud; la comedia negra india en coproducción con Reino Unido Sister Midnight, de Karan Kandhari; el anime Ghost Cat Anzu, de Yoko Kuno y Nobuhiro Yamashita; o el thriller sobrenatural surcoreano Exhuma, del brillante Jang Jae-hyun, entre otros títulos siempre sorprendentes.

Horror ancestral y distopía

Una de las paradojas del fantástico del siglo XXI, que puede rastrearse en esta edición de Sitges, es su fascinación por el resucitado folk horror –el terror inspirado en motivos folclóricos paganos, rurales y ancestrales– al tiempo que por la distopia, el horror al cada vez más cercano futuro próximo.

Del primero tendremos la francesa Animale, de Emma Benestan; la silenciosa Azrael, de E. L. Katz; la italiana Basileia, de Isabella Torre; El baño del diablo, de Veronika Franz y Severin Fiala; o la brasileña Continente.

'Azrael'

Del segundo, encontraremos desde el pesimista falso docudrama de autor 2073, de Asif Kapadia, inspirado en La jetée (1962), de Marker, a la ciencia ficción distópica juvenil de Escape from the 21st Century, del chino Yang Li, pasando por la desolación de la también brasileña Entierra tus muertos, de Marco Dutra, donde la atmósfera rural del folk horror marida con el paisaje apocalíptico de un futuro que apenas se distingue ya del presente. Vivimos en la distopía perpetua, bajo la amenazante sombra de oscuros dioses del pasado. No way out.

Mujeres fantásticas

Sitges se reafirma en su compromiso con la presencia femenina en el cine fantástico del siglo XXI. Llegan títulos dirigidos, escritos y protagonizados por mujeres. Aparte de los ya citados: Call of Water, de Elise Otzenberger; la comedia fantástica de Aislinn Clarke Fréwaka; el homenaje a Kafka en su centenario Mr. K, de Tallulah Hazekamp Schwab; o la distópica Planète B de Aude Léa Rapin, ejemplos que muestran que el desembarco de las nuevas realizadoras va mucho más allá del género, en las distintas acepciones de la palabra. Sitges recuperará también la pionera Vera, un cuento cruel (1973), de Josefina Molina, primera película española de terror dirigida por una mujer.

Indispensables

Con su siempre pantagruélica programación, Sitges estará repleto con las últimas novedades del fantástico español, como la nueva película de Nacho Vigalondo, Daniela Forever; lo nuevo de Galder Gaztelu-Urrutia, Rich Flu; o Apocalipsis Z: El principio del fin, de Carles Torrens, sobre novela de Manel Loureiro.

Secciones clásicas como Animat, Brigadoon, Nuevas visiones o Midnight X-Trem arrastrarán de nuevo a los fans de la animación, el cine psicotrónico, el de autor o el más salvaje y gráfico. Habrá espacio para la comedia fantástica, con la argentina Marisa y Gomoso de Pablo Parés, la animada Spermageddon de Tommy Wirkola o El segundo acto, nueva comedia patafísica de Quentin Dupieux.

Pero estas son las cinco películas que no debes perderte: Presence, la casa encantada de Steven Soderbergh, con guion de David Koepp; Diabolik ¿Quién eres?, tercera entrega del personaje por los Manetti Bros.; Sanatorium Under the Sign of the Hourglass, retorno de los Quay al mundo de Bruno Schulz; Maldoror, thriller del siempre perturbador Fabrice du Welz; y Night Silence, de la gran esperanza polaca del terror, Bartosz M. Kowalski.