Juliette Binoche, primer Premio Honorífico del Festival de Cine Francés de Málaga

La organización del Festival de Cine Francés de Málaga ha dado a conocer hoy un avance de lo que supondrá la celebración de su 30.ª edición, del 11 al 18 de octubre de 2024. La actriz Juliette Binoche (París, 1964) visitará el festival para recibir el primer Premio Honorífico que le otorgará la organización, y que marcará una nueva etapa para el certamen.

La invitada recibirá el premio en la gala de inauguración de la Sección Oficial el viernes 11 de octubre en el Cine Albéniz. Además, se ofrecerá una Sección Retrospectiva dedicada a Binoche, con ánimo de explorar algunas de sus interpretaciones mejor valoradas.

Este reconocimiento nace con el objetivo de poder rendir homenaje a aquellas figuras que han sido imprescindibles para el desarrollo del cine en francés, y que han contribuido a la difusión de éste y su cultura a través del talento y la creación reconocida por unanimidad internacional. La estatuilla será una pieza única diseñada por Estudio Santa Rita, con el que el festival colabora habitualmente de cara al desarrollo de su imagen.

La actriz francesa es una de las intérpretes más importantes del cine de autor europeo, y protagonista de reconocidas películas como El paciente inglés (1996), Chocolat (2001), o Caché (2005). Su filmografía, de más de 70 películas, le ha llevado a trabajar con destacadas figuras de la cinematografía francesa como Jean Luc Godard, André Techiné, Claire Denis o Leos Carax; internacionales como David Cronenberg, Krzysztof Kieslowski, o Michael Haneke; así como españoles, como Isabel Coixet.

Su trabajo de interpretación le ha llevado a obtener premios como el Oscar, el BAFTA, el Cesar, el Globo de Oro o el Goya Internacional, así como reconocimientos en los festivales de Cannes, Berlín, Venecia o, recientemente, San Sebastián.

A Binoche se la ha podido ver recientemente en El sabor de las cosas y en la serie de Apple The New Look, donde interpreta a Coco Chanel. Entre sus próximos proyectos figuran Queen at Sea, dirigida por Lance Hammer con Tom Courtenay; o The Return, dirigida por Uberto Pasolini.

La organización del festival anunciará en los próximos días la programación al completo así como el resto de actividades pertenecientes a la 30.ª edición.