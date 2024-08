La polémica vida de Britney Spears será película: Universal ya trabaja en un 'biopic' de la cantante

The Woman in Me, el libro de memorias de la cantante y estrella del pop Britney Spears, será llevado al cine por Universal en formato biopic y será dirigido por el estadounidense Jon Chu, según recoge el medio estadounidense Variety.

El proyecto llegará a la gran pantalla después de que los estudios Universal se hicieran con los derechos, en una subasta muy competitiva, de las memorias publicadas por la intérprete en 2023 y que se convirtieran en un inmediato éxito de ventas, con más de 2,5 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos.

Chu, quien estuvo al frente de la exitosa Crazy Rich Asians (2018) y que estrenará este año la primera parte de la esperada adaptación del musical Wicked, será quien se ponga detrás de cámaras, mientras que Marc Platt correrá a cargo de la producción del futuro filme.

"Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con MarcPlatt. Él siempre ha hecho mis películas favoritas... estén atentos", escribió hoy la intérprete de 'Baby One More Time' en su cuenta de X.

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024

Ya en su primer día de lanzamiento, el 24 de octubre (en España vio la luz el 26), La mujer que soy se convirtió en el libro de memorias de un famoso más vendido. Por su parte, el audiolibro de esta publicación, leído por la actriz Michelle Williams, fue el más escuchado de 2023 en la plataforma Spotify y ostenta para el sello Simon & Schuster el récord de ventas más rápidas de su historia.

De las numerosas revelaciones que Britney Spears hace en su libro, la más comentada fue la de su aborto después de quedar embarazada de Justin Timberlake con 19 años, ya que él no quería tener el bebé. También habla de las infidelidades del cantante, que ha desactivado los comentarios de sus redes sociales en previsión de un aluvión de críticas.

Para que nadie se enterase del embarazo ni del aborto, Timberlake supuestamente la convenció de que lo hiciera ingiriendo unas pastillas en casa. Ella lo relata así: “Enseguida empecé a notar unos calambres insoportables. Me metí en el baño y me quedé allí dentro durante horas, tumbada en el suelo, llorando y gritando. Quería algún tipo de anestesia. Quería ir al médico. Estaba tan asustada. Me quedé allí tumbada preguntándome si me iba a morir...". Según ella, Justin entró en el baño, se sentó en el suelo con ella y empezó a tocar la guitarra.

Más allá del aborto, la cantante también habla en sus memorias sobre la horrible tutela ejercida por su padre durante más de una década, de sus rupturas amorosas, el mal ambiente que había en su casa cuando era niña y otras cuestiones íntimas de su vida personal.

En algunos de ellos tiene mucho que ver la MTV, el gigante mediático de la música y la cultura popular, de inmenso poder en los años 90 y primeros 2000, capaz de construir y destruir estrellatos para consumo de las masas.

El de Spears no es el único biopic musical que Universal tiene entre manos. El estudio está desarrollando actualmente el biopic definitivo de Snoop Dogg, así como una película inspirada en la música de Prince, producida por Proximity Media, de Ryan Coogler. El estudio también ha concluido recientemente la producción de un proyecto de Pharrell Williams y Michel Gondry, inspirado en el barrio de la infancia de los ganadores del Grammy.