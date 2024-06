La leyenda del cine Gena Rowlands, de 93 años, anuncia que tiene alzheimer

La leyenda del cine estadounidense Gena Rowlands, cuya carrera en la industria del entretenimiento abarca más de seis décadas, padece de alzheimer, según ha anunciado su hijo, el director Nick Cassavetes, en una entrevista con Entertainment Weekly.

"Durante los últimos cinco años, ella ha tenido alzheimer", dijo Cassavetes, quien hizo un repaso de cómo trabajaron juntos en el rodaje de El diario de Noa, película en la que su madre interpretaba precisamente a una mujer con alzheimer y de la que se cumplen dos décadas de su estreno en la gran pantalla.

Sobre el filme, Cassavetes se mostró orgulloso y asegura que "se mantiene bastante bien" después de 20 años. "Siempre es chocante saber que ha pasado tanto tiempo, pero tiene sentido. Me alegro de que exista", añadió.

Ahora, Rowlands "está en plena demencia". "Es una locura (...), ahora depende de nosotros", precisó su hijo. La abuela de Cassavetes, la actriz Lady Rowlands, también padeció alzheimer y su lucha inspiró a Gena para interpretar a Allie en El diario de Noa, basada en la novela de Nicholas Sparks.

La película sigue de cerca la trama de la novela, presentando la historia de amor entre Noah y Allie desde sus jóvenes años hasta su vejez. La narrativa se presenta a través de flashbacks mientras un Noah mayor lee su diario a una Allie anciana, quien sufre de Alzheimer, en un intento de hacerle recordar su vida juntos.

En una entrevista concedida en 2004 a la revista O, Gena Rowlands contó cómo la lucha de su madre contra la enfermedad influyó en su decisión de interpretar a Allie. "Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que me hubiera lanzado a ello; es demasiado duro. Fue una película dura pero maravillosa", aseguró la actriz.

Gena Rowlands en 'Opening night'.

Sin embargo, Rowlands es más conocida en el mundo del cine por sus colaboraciones con su difunto esposo, el actor y director John Cassavetes. Ambos formaron una de las parejas más influyentes en el cine independiente estadounidense. Entre sus colaboraciones más notables se encuentran: A Woman Under the Influence (1974),

Gloria (1980) y Opening Night (1977).

Después de la muerte de Cassavetes en 1989, Rowlands continuó trabajando en cine y televisión, con directores como Woody Allen y en películas como Another Woman (1988) y Unhook the Stars (1996).

Además, Rowlands ha ganado múltiples premios, incluyendo cuatro Emmys y dos Globos de Oro, y ha sido aclamada por su contribución al arte de la actuación. En 2015, recibió un Oscar Honorífico en reconocimiento a su carrera. Su último papel en un largometraje lo interpretó en Six Dance Lessons in Six Weeks (2014) coprotagonizada por Cheyenne Jackson.