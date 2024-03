El #MeTooGarçons cobra fuerza: investigan una denuncia por acoso sexual contra André Téchiné

Catherine Deneuve con el director Andre Techine. Foto: Christof Soeder / dpa - Only For Use In Spain.

Desde la celebración de los Premios César el pasado 23 de febrero, marcada por una ola sin precedentes de acusaciones de violencia sexual, lanzadas en particular por la actriz Judith Godrèche, ha surgido en Francia el movimiento #MeTooGarçons, con múltiples denuncias realizadas por hombres contra cineastas y productores.

Ahora, la fiscalía de Évreux (Francia) ha abierto una investigación al director de cine André Téchiné, tras una denuncia del actor Francis Renaud, según señala Le Parisien.

El actor Francis Renaud ha presentado una denuncia contra Téchiné por "acariciarle la mano y decirle que le molestaba", algo que para el fiscal Rémi Coutin "no puede calificarse de acoso sexual" y agrega que "a primera vista los hechos están prescritos porque ocurrieron hace mucho".

['Anatomía de una caída' triunfa en unos Premios César en los que cobra fuerza el 'Me too' francés]

"He pedido a la policía que abra una investigación, pero aún no he decidido una acusación penal concreta, porque la entrevista de Francis Renaud me ha llevado a extremar la prudencia", ha comentado Coutin, antes de instar a no "lanzar calumnias" sobre Téchiné, según el medio francés.

Francis Renaud acusó el viernes en X a André Téchiné bajo el hashtag "MeTooGarçons", de "divertirse como el diablo que disfruta destrozando vidas". "El cine me ha puesto en su lista negra", declaró en un vídeo.

Téchiné es conocido por títulos como Los juncos salvajes (1994), Cuando tienes 17 años (2016) o Huyendo del mundo (2003). En 1984, el cineasta ganó el premio a Mejor director en Cannes por su cinta La cita y su palmarés cuenta con tres premios César: a Mejor dirección (1995), a la Mejor película (1995) y al Mejor guion original (1995), todos ellos por Los juncos salvajes.

Ceci est mon histoire avec André Téchiné vous devez la connaître car il aurait pu sauver quelques acteurs mais il a préféré garder le silence et s'amuser comme le diable qui s'amuse à briser des vies #metoocinema #metoogarcons #cinéma #andretechine pic.twitter.com/FZQRtUEaqq — Francis Renaud (@FrancisRenaud1) March 1, 2024

Además, el actor también ha denunciado al director de casting Gérard Moulevrier por agresión sexual. Renaud denuncia caricias a través de la ropa, pero según el fiscal "también se cuestiona la posible prescripción de los hechos".

El movimiento #MeTooGarçons, hashtag utilizado en más de 6.000 tuits, lleva varias semanas cobrando fuerza. El 22 de febrero, el actor Aurélien Wiik publicó en las redes sociales que había sufrido abusos entre los 11 y los 15 años por parte de su agente y otros miembros de su entorno.

Además, en una investigación publicada por L'Obs el jueves 29 de febrero, que incluye nuevos testimonios y acusaciones de agresión sexual, el nombre del famoso agente artístico Dominique Besnehard es mencionado por dos hombres, Farouk Benalleg y Pierre Bégué.