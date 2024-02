De Vetusta Morla a Rigoberta Bandini, el 'indie' asalta los Goya: escucha aquí las canciones nominadas

El idilio entre el cine español y la música indie de nuestro país viene de lejos, pero ha crecido especialmente en los últimos años y esto queda patente en la categoría de mejor canción original en los Premios Goya 2024.

Estas son las cinco canciones que aspiran a suceder a Joaquín Sabina y Leiva, que se alzaron con el premio en 2023 con la canción "Sintiéndolo mucho", sobre la figura de Sabina, dirigido por Fernando León de Aranoa.

"Eco", de Xoel López (Amigos hasta la muerte)

Uno de los primeros nombres que a cualquier melómano le viene a la cabeza cuando piensa en la palabra “indie” es el de Xoel López, que compite en la 38.ª edición de los Goya con Eco, la canción que compuso para la película Amigos hasta la muerte, dirigida por el cómico Javier Veiga, expresentador de El Club de la Comedia.

“Como un niño a una piscina de verano nos tiramos a la vida. Como cuervos en la carretera. Sin miedo. Bailando. Pero no hay tiempo. Ahora todo se apaga y solo queda el eco”, canta López en las primeras estrofas de la canción que compuso para esta mezcla de comedia y drama protagonizada por María, Nacho y Suso, tres amigos que comparten muchas cosas y ahora dos de ellos comparten el secreto de que el otro va a morir. El problema es cómo decírselo.

"El amor de Andrea", de Vetusta Morla y Valeria Castro (El amor de Andrea)

Vetusta Morla, una de las mejores y más consolidadas bandas del pop español, unió fuerzas con la cantautora canaria Valeria Castro para crear "El amor de Andrea", canción principal de la banda sonora de la película homónima de Manuel Martín Cuenca. Una delicada composición que comienza así: “Yo no puedo adivinar qué dragones te silban, quién te puso el antifaz que mudó tu piel. Voy a seguir, aunque todos se rindan, voy a buscarte una y otra vez. Solo quiero comprobar a qué huele tu orilla. Pintarás a este barco y volar con él. Quiero saber qué miedos te anidan. Dónde te escondes para no volver”.

La película cuenta la historia de Andrea, una joven de 15 años que quiere recuperar el amor de su padre, que desapareció de su vida cuando se divorció de su madre. Andrea recuerda a un padre amoroso y no puede entender por qué ahora no quiere ver a sus hijos. Tomás y Fidel, sus dos hermanos pequeños, son sus compañeros infatigables en esta aventura que habla de amor, familia y desencanto.

"Yo solo quiero amor", de Rigoberta Bandini (Te estoy amando locamente)

Cinco nominaciones tiene Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín: mejor dirección novel, mejor guion original, mejor actor revelación por partida doble —La Dani y Omar Banana— y mejor canción original por "Yo solo quiero amor", de Rigoberta Bandini.

La cantante y compositora revolucionó el panorama pop con su canción "Ay mamá", que no llegó a representar a España en el festival de Eurovisión de 2022 pero fue la gran sensación popular de ese verano.

Te estoy amando locamente, ambientada en la Sevilla de 1977, se sumerge a través de la historia de Miguel en el incipiente movimiento LGTBI andaluz, gestado paradójicamente en el seno de la Iglesia.

"No sé si queda algo de un romance que ya fue. No sé si hubo signos que yo no logré entender. ¿Adónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿Adónde va el amor? Quiero escuchar tu voz", canta Paula Ribó (nombre real de Rigoberta Bandini) al comienzo de la canción.

"Chinas", de Marina Herlop (Chinas)

La catalana Marina Herlop es una compositora y cantante con una formación clásica como pianista, pero sus intereses se expanden en todas direcciones y se nutren de referentes muy variados, entre ellos la música carnática del sur de la India y la música electrónica experimental. Su original propuesta musical la ha llevado a actuar en festivales tan importantes como Primavera Sound y Sónar. Y no solo eso, la prestigiosa revista Pitchfork incluyó su trabajo Nekkuja entre los 100 mejores discos del año pasado, y es una de las artistas favoritas de Björk, que a su vez es, sin duda, es una de las mayores influencias de Herlop.

Marina Hernández López (su nombre real) es la autora de Chinas, tema principal de la banda sonora de la película homónima de Arantxa Etxevarría que también cuenta con otras tres nominaciones: mejor actor revelación (Julio Hu Chen) y mejor actriz revelación (Xinyi Ye y Yeju Ji).

La película explora el mundo de los niños españoles de ascendencia china. Lo hace a través de dos niñas de nueve años que comparten procedencia pero poco más. Una de ellas forma parte de la segunda generación de inmigrantes chinos, cuyos padres regentan un bazar. La otra es una niña adoptada por unos padres de clase acomodada.

Escucha aquí la canción "Chinas" de Marina Herlop.

"La gallinita", de Fernando Moresi Haberman y Sergio Bertran (La imatge permanent)

Menos conocidos son los compositores de la última de las cinco canciones nominadas al Goya este año. El argentino afincado en España Fernando Moresi Haberman y Sergio Bertran firman un bello tango de apenas un minuto y veintiún segundos que forma parte de la banda sonora de La imatge permanent, película dirigida por Laura Ferrés que se alzó con la Espiga de Oro de la Seminci y participó en el Festival de Locarno.

"¿Quién dijo el tiempo cura todas las heridas? El tiempo todo lo cura pero heridas quedarán. ¿Quién dijo el tiempo cura todas las heridas? Hay heridas que se quedan es el cuerpo el que se va", canta la voz rasgada de María José Rivas Hinojosa en el estribillo de la canción.

Moresi también creó contenido para otro proyecto anterior de Ferrés, el cortometraje Los desheredados, y Bertran es el compositor de "Se cayó", el tema principal de la banda sonora de la película El fantástico caso del golem, con la colaboración del famoso rapero canario Bejo.

Escucha aquí la canción "La gallinita", de Fernando Moresi Haberman y Sergio Bertran.

