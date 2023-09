Jaione Camborda, ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián con 'O Corno'

M. C / Agencias

La película O Corno, dirigida por Jaione Camborda, ha sido galardonada con la Concha de Oro de la 71 edición del Festival de San Sebastián. De este modo, Camborda se convierte en la primera mujer española en ganar tal galardón.

El filme ha sido elegido por el jurado, formado por la cineasta Claire Denis, la actriz española Vicky Luengo, la actriz china Fan Bingbing; la productora, realizadora y escritora colombiana Cristina Gallego; la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe; el productor húngaro Robert Lantos y el director alemán Christian Petzold.

La película, que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de cine de Toronto y llegará a las salas el 11 de octubre, es un drama rural ambientado en la Galicia de los años 70. Cuenta la historia de una mujer que practica abortos en un pueblo de la Galicia rural durante el franquismo. Protagonizada por la bailarina Janet Novás (Premio Nacional de Danza), el filme cuenta en su reparto con Carla Rivas, Siobhan Fernándes y Diego Anido (As Bestas) entre otros.

Respecto a los otros galardones, el Premio Especial del Jurado fue para la película groenlandesa Kalak, dirigida por Isabella Eklöf, una sutil y conmovedora película sobre las heridas que nos marcan y la búsqueda de redención. Por otro lado, las directoras taiwanesas Tzu-Hui Peng y Ping-Weng Wang se alzaron con la Concha de Plata a la mejor dirección con su filme Un viaje en primavera.

La Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista ex aequo fue para Marcelo Subiotto, uno de los maestros de la comedia filosófica Puan y para el veterano actor Tatsuya Fuji, protagonista del drama japonés sobre la pérdida de la memoria, Great Absence. La Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto fue para Hovik Keuchkerian para por el filme de Isabel Coixet, Un amor, donde interpreta a uno de los protagonistas, Andreas.

El premio del jurado a mejor guion fue para María Alché y Benjamín Naishtat por el filme Puan, y el de mejor fotografía fue para Kalak de Dadim Carlsen. La ganadora de la sección Horizontes Latinos fue El castillo de Martín Benchimol.

Por otro lado, el Premio RTVE- Otra Mirada lo ha ganado The Royal Hotel, de Kitty Green, y Premio Kutxabank-New Directors fue para Bahadur the brave de Diwa Shah. Mientras que la película de Juan Antonio Bayona La sociedad de la nieve, que representará a España en los Premios Oscar, ha ganado el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián. Un amor, de Isabel Coixet, se ha alzado con el décimo Premio Feroz Zinemaldia.

Por otro lado, el filme Yo, capitán de Matteo Garrone se ha hecho con el Premio del Público a la Mejor Película Europea y La estrella azul de Javier Macipe ha ganado el premio TCM de la Juventud. Los indeseables de Ladj Ly recibió el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country, y el Premio Dunia Ayaso ha sido para Creatura de Elena Martín Gimeno. Este galardón ha tenido una mención especial para Mientras seas tú, el documental de Claudia Pinto sobre la actriz Carme Elías.

El Premio Fipresci ha sido para Esto va a doler de Christos Nikou y el Premio de la Asociación Vasca de Guionistas Euskal Gidoigileen Elkartea para Isabel Herguera y Gianmarco Serra por El sueño de la sultana. El Premio Zabaltegui-Tabakalera fue para El auge del humano 3 de Eduardo Williams.

Además, el Premio Sebastiane 2023 ha recaído en la película vasca 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola, con mención especial para la sueca Gabi: entre los 8 y los 13 años.

El Premio Lurra de Greenpeace lo ha recibido la película japonesa El mal no existe de Ryusuke Hamaguchi. Finalmente, el Premio Signis ha sido para la estadounidense All dirt roads taste of salt de Raven Jackson.

