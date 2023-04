Louis Garrel: "Todos los grandes artistas están cerca de los criminales"

Actor habitual del cine francés desde los 17 años, Louis Garrel (París, 1983) ha protagonizado películas tan célebres como Soñadores (Bertolucci, 2003), Les Amants réguliers (2005, dirigida por su propio padre, Philippe) o El oficial y el espía (Roman Polanski, 2019). Como director, está viviendo su mayor éxito con su cuarta película, El inocente, en la que vuelve a optar por un tono ligero en una historia criminal y familiar.

Pregunta. Entre la comedia, el thriller y un trasfondo más dramático, ¿dónde sitúa El inocente?

Respuesta. Es una comedia en la que se da una mezcla entre lo trágico de los sentimientos y la ligereza de las situaciones. La primera vez que proyectamos la película en Cannes me puse muy contento porque la gente se reía. A mí como espectador me encanta reírme. Por supuesto, hay días que me apetece un drama pero me siento muy atraído por las películas en las que como mínimo hay una ironía, me gusta mucho por ejemplo Nanni Moretti. Quería hacer un polar pero no imitando a los americanos.

P. Suele suceder que exista mucha tensión entre los hijos y las nuevas parejas de sus madres. ¿Proviene de unos celos congénitos?

R. Ahí suele aparecer una rivalidad casi sexual, es extraño. Hay un complejo de Edipo quizá oculto que hace que surjan relaciones muy complicadas entre los hijos y los padrastros. La madre ya es una mujer madura y lo normal sería que el hijo le dejara hacer su vida, pero él siente que tiene que ocuparse de ella en parte porque tiene celos.

"Es verdad que en estos tiempos de TikTok te apetece reivindicar un cierto clasicismo, pero en toda gran obra hay provocación"

P. El protagonista, al que da vida usted mismo, es un joven traumatizado con una ruptura...

R. La trama principal trata sobre cómo un hombre joven, en duelo, que vive inhibido, va a encontrar una manera de liberarse por una aventura completamente inesperada. Es un tipo que finalmente consigue salir de sí mismo. Son historias que resultan atractivas para el gran público, populares.

P. ¿Cree que existe una relación entre los artistas y los criminales como muchas veces se ha dicho?

R. Todos los grandes artistas están de alguna manera cerca de los criminales. Mira Pasolini o el mismo Buñuel, La edad de oro (1930) fue como un crimen para la época. Se considera criminal lo que está fuera de la ley y las grandes obras se sitúan fuera de la ley académica. Es verdad que en estos tiempos de TikTok te apetece reivindicar un cierto clasicismo, pero en toda gran obra hay provocación.

P. Sus filmes se mueven en torno a la comedia. ¿No le interesa la “típica película francesa” intelectual y solemne?

R. Quizá en Francia lo académico sea hacer películas serias. Yo en cambio lo que busco es la ligereza porque creo que puede ser muy profunda. Nunca seré un gran cineasta, lo tengo asumido, por eso cuando cuento una historia quiero hacer un divertimento, si luego la gente se emociona es maravilloso. Me gusta admirar a los personajes, que la gente se sienta fascinada con ellos.

