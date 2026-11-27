La inmensa mayoría de las personas pasan la vida, y con ella sus pensamientos, en aquello que les es más cercano e íntimo: en interesarse y preocuparse por cómo están y qué hacen sus familiares y amigos más próximos; en sus trabajos (si lo tienen); en distraerse, en las muchas maneras en que esto es posible, la lectura, los videojuegos, las redes sociales, la televisión, la radio, un partido de fútbol…

Pero, inevitablemente, en algún momento nos paramos a pensar en cosas cuya trascendencia "va más allá". Como el origen de la vida o del Universo, y por qué las leyes que rigen los fenómenos que se dan en este tienen la forma que tienen.

Los cosmólogos, astrofísicos y físicos nos dicen que la ciencia se debe contentar con saber que hace en torno a 13.800 millones de años se produjo un hecho singular, al que llamamos Big Bang, a partir del cual tiene sentido hablar de "tiempo" y "espacio", y del que es posible ir desenredando la trama de lo que sucedió después: aparición de elementos químicos, que al condensarse dieron lugar a "asociaciones" como estrellas, planetas, cuerpos de menor tamaño y galaxias.

Y en algunos de esos planetas la historia de esa trama continúa: mediante procesos químicos y físicos surgieron entidades orgánicas con una propiedad a las que llamamos "vida".

En los últimos tiempos, y como si fuera la continuación de una historia que tiene entre sus principales protagonistas a Copérnico y Darwin, se va estableciendo la idea de que acaso nuestro universo sea uno entre muchos —¿infinitos?—, en cada uno de los cuales rigen leyes para el comportamiento de lo que contienen, diferentes a las que conocemos aquí.

Es esta, permítanme que les diga, una posibilidad en la que yo creo. La Tierra no es el ombligo del mundo, la Vía Láctea es una entre millones de galaxias, así que ¿por qué iba a ser nuestro universo único? Me gustaría que, antes de morir yo, los científicos dieran con una predicción derivable de la existencia de otros universos que fuese experimentalmente comprobable.

Pero volvamos a la "vida", distinguiendo entre "vida" a secas, materia que interacciona con el medio que le rodea y que se reproduce, y "vida inteligente", esa que se manifiesta en especies que, además de tener consciencia y saber que la tienen, producen tecnologías que les permiten afectar y relacionarse más allá de sus entornos inmediatos. Obviamente, estoy pensando en el modelo que representa nuestra especie, Homo sapiens.

Me gustaría que, antes de morir yo, los científicos dieran con una predicción derivable de la existencia de otros universos que fuese comprobable

No albergo ninguna duda de que hay planetas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, al igual que en otras, en las que procesos físico-químicos han dado lugar a organismos que se alimentan y reproducen.

El bioquímico Christian de Duve, Premio Nobel de Medicina en 1974, argumentaba que la vida es un imperativo cósmico… al menos desde el punto de vista de la química.

Pero ¿se puede decir lo mismo de la "vida inteligente", esto es, similar a la nuestra, aunque acaso la "receta" que obedezca para reproducirse no se base en la molécula ADN, compuesta de asociaciones de cinco elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo? (El físico español Juan Pérez Mercader, afincado desde hace años en la Universidad de Harvard, después de haber sido el artífice de la creación del Centro de Astrobiología del CSIC-INTA, recientemente ha logrado avances en esta dirección).

En una reunión que tuvo lugar en 1950, el gran físico italiano Enrico Fermi argumentó que, de existir vida inteligente en algún lugar de la Vía Láctea, esos seres habrían logrado desarrollar tecnologías que les permitirían explorar la galaxia, y que, teniendo en cuenta el tiempo del que habrían dispuesto, finalmente terminarían por colonizar la galaxia.

Y tras razonar de tal manera, concluyó diciendo: "Pero si es así, ¿dónde están?". Reflexión que lo llevaba a dudar que hubiera surgido ese tipo de vida, inteligente, fuera de la Tierra. De hecho, si se piensa en cuáles han sido los mecanismos de la evolución que han llevado a la aparición de una especie como Homo sapiens, es extremadamente difícil, o mejor, improbable, aunque desde luego no imposible, que haya surgido ese tipo de vida, que implica pasos como la creación de un primer replicador a partir de materia inorgánica, la evolución de células simples a células complejas con un núcleo y mitocondrias (las "centrales energéticas" de las células) y la aparición de reproducción sexual.

Pasos que condujeron a especies como los primates, grupo al que pertenecemos, pero entre los que sobresalimos claramente por características como la inteligencia, la capacidad de habla, el lenguaje y el pensamiento simbólico.

Una especie la nuestra dotada —no sé si otros homínidos, como los neandertales, que tuvieron capacidades parecidas, llegaron a este extremo— de un cerebro provisto de aproximadamente 86.000 millones de neuronas, que se relacionan entre sí alcanzando la estremecedora cifra de unos 100 billones de conexiones.

Es lo que yo denomino "el pequeño universo que llevamos dentro" que, en lugar de albergar cuásares o agujeros negros, permite crear maravillas como es la matemática, o desvelar las leyes que rigen el Universo. Una "central de mando" tan compleja que aún no sabemos comprenderla bien.

A la vista de esto, se puede pensar que los humanos acaso seamos una singularidad en el conjunto del Universo. Que precisamente por nuestra improbabilidad, estamos, en un sentido profundo, solos.

Religiones como la cristiana utilizan semejante singularidad para sostener que somos, nosotros al igual que el Universo, la creación de un Dios todopoderoso. Es esta una respuesta sin más fundamento que la fe que nace del perfectamente comprensible deseo de no terminar llegando a la desgarradora conclusión de que "polvo de estrellas somos y polvo cósmico seremos".

Respeto algunos de los valores morales de los códigos éticos de unas pocas religiones, pero nada más. Legiones de historiadores han identificado en sus credos creencias y tradiciones anteriores.

Es desolador para nuestro poderoso cerebro no ser capaces de responder a la pregunta de dónde ha surgido el Universo, o el Multiverso, pero recordemos que somos producto de la evolución, entroncados con formas mucho más simples de vida, como, por ejemplo, la lombriz de tierra, para la que la sencilla ecuación 1+1=2 debe de ser incomprensible. De manera que ¿por qué íbamos nosotros a poder comprenderlo todo?