En medio de la carrera por el desarrollo y control de la inteligencia artificial, comienza a cobrar importancia un nuevo peón sobre el gran tablero. Se trata de la IA local que, por sus características, puede dar un vuelco al ecosistema completo, especialmente en el caso de los modelos de código abierto que se van haciendo cada día más populares.

La IA local de código abierto, también llamada a veces de pesos abiertos, engloba a modelos de inteligencia artificial cuyos parámetros, ya entrenados previamente, se publican para que cualquiera pueda descargarlos y ejecutarlos en su propio equipo, sin depender de conexión externa ni de los enormes centros de datos que utilizan los modelos comerciales.

La gran ventaja es que el usuario tiene el control de todos los datos que maneja en su interacción con esos modelos y, en teoría, no debe temer filtraciones ni intrusiones. Esto es fundamental para empresas o particulares que utilizan información sensible, como historiales médicos, cuestiones legales o financieras, o código informático que no pueden exponerse a terceros, por razones personales o normativas.

En segundo lugar, el usuario puede “educar” a su modelo indicándole sus preferencias, el modo en que quiere interactuar, y los asuntos que considera más o menos relevantes. Esto es particularmente importante en el mundo de la cultura, pues permite escapar del ecosistema cerrado del algoritmo, que te recomienda siempre aquello que interesa más a la empresa propietaria, encerrándote en un bucle de canciones, películas, libros y obras conocidas.

Dependiendo del modo en que entrenes al modelo local, sus recomendaciones y su ayuda se parecerán más cada vez a un modelo personalizado y exclusivo, basado en tus propios gustos y tus propias indicaciones.

Por ejemplo, si le facilitas a tu modelo una lista de los libros que has leído, valorados de uno a diez, la IA podrá hacerte recomendaciones bastante precisas basadas en lo que ya has leído y en la nota que le otorgaste, en los temas que tratan tus autores preferidos, en su estilo, o en lo que desees en cada momento.

Siguiendo con el ejemplo, si le dices que te gustan los autores hispanoamericanos de escritura compleja, te recomendará a Alejo Carpentier, cuando un algoritmo normal, y lo he probado, te recomendaría a Isabel Allende, porque acaba de ganar el premio Planeta y es, en estos momentos, más popular y más mencionada en las redes.

Esto se puede hacer extensivo al modo de escribir, a los criterios para corregir trabajos, al entrenamiento personal según peso y condición médica, o cualquier cosa que se nos ocurra, alimentando adecuadamente el modelo con datos personales que solo estarán en nuestro equipo.

En tercer lugar, y no es un tema menor, está el coste: no hay consumo de tokens ni cuotas recurrentes que deban pagarse, lo que ayuda a evitar dolorosas sorpresas de facturación. Hablar de cómo se financian estos modelos o por qué son gratuitos, es un tema que daría por sí solo para otro artículo.

De momento, creo que basta con decir que el ecosistema actual está dominado por tres modelos principales: Qwen de Alibaba, Gemma, de Google, y Llama, de Meta, y no hace falta ser ningún experto informático para ejecutarlos, aunque se necesita cierto conocimiento técnico.

Otra ventaja de estos modelos es que, aunque requieren equipos un poco más costosos de los que habitualmente tenemos en casa, pueden funcionar perfectamente en un ordenador doméstico de gama media-alta, especialmente los que se utilizan para juegos.

Por ejemplo, y aunque meterse en semejante fregado resulta bastante arriesgado técnicamente, un ordenador con 8 GB de RAM puede soportar modelos pequeños como Qwen 4B o Gemma 4 E4B para tareas básicas de texto. Y con un ordenador con entre 16 y 24 GB de memoria es posible ejecutar modelos de 12B a 27B, que ya ofrecen una calidad cercana a los modelos comerciales.

Desventajas

Pero, por supuesto, todo tiene desventajas y conviene tenerlas en cuenta. Por una parte, eso de que los datos solo estarán en nuestro ordenador y no habrá filtraciones al exterior es solo en teoría, y ya sabemos que la diferencia entre la teoría y la práctica puede ser descomunal.

Dada la enorme complejidad de los modelos, es casi imposible saber si en algún momento envían datos a alguna parte sin nuestro permiso, se comunican entre ellos, o qué hacen en realidad. Y eso, sin pensar que la versión descargada puede contener alguna puerta trasera maliciosa, algo imposible de descartar completamente.

Un modelo local de inteligencia artificial sigue siendo una especie de caja negra a la que alimentamos y de la que esperamos un retorno, sin saber muy bien cómo funciona por dentro. No es muy distinto a lo que sucede con la mayor parte de la tecnología que utilizamos, pero es bueno tenerlo en cuenta si vamos a ofrecerle datos sensibles.

Además de esto, hay otro inconveniente que supera los riesgos personales con los datos: un modelo privado que puede entrenarse en casa, puede utilizarse para que dibuje gatitos más lindos o escriba poemas más románticos, pero también para que nos enseñe a construir bombas, destilar venenos, defraudar a Hacienda, atacar la privacidad de los demás, suplantar personalidades o cualquier tipo de acto malévolo o delictivo que se nos ocurra, pues los filtros que se insertan en los modelos comerciales pueden removerse a nivel casero, ya que el modelo es nuestro y exclusivamente nuestro.

Para ello, existen ya una serie de técnicas y sea cual sea nuestra intención a la hora de usar una IA local, es bueno saber que existen, y que lo que nosotros no estamos haciendo puede estar haciéndolo cualquier vecino o cualquier conocido o desconocido de nuestro entorno.

Sí, el resumen es que hay que extremar las precauciones y que nos esperan tiempos interesantes, porque estos modelos vienen a ser como repartir revólveres en un mercadillo dominical. Nos permiten ser más autónomos respecto al ejército (las grandes corporaciones), pero ya sabemos lo que pasa cuando todo el mundo puede tener un arma.

¡Suerte!