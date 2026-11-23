El debut teatral de Javier Bardem ha desafiado los límites conventuales del teatro madrileño. Celebro que su popularidad ayude a promocionar el teatro y que tanto los aficionados como otros que nunca pisan las plateas quieran verlo actuar, lo que a estas alturas es bastante difícil; hace meses que se agotaron las entradas para ¡Chéjov, Chéjov!, el espectáculo que representa en la pequeña sala Espacio Zafra bajo la dirección de Juan Carlos Corazza.

A sus 57 años y tras una brillante carrera en el cine, Bardem podría haber elegido actuar en un gran teatro de la ciudad, todos le hubieran abierto sus puertas sin dudarlo. Sin embargo, elige hacerlo en el recoleto y modesto Espacio Zafra, una sala madrileña que también es escuela de teatro, no muy conocida salvo por los muy teatreros y donde solo pueden verle cada noche 117 espectadores, que es su aforo.

Ha preferido arroparse de su familia teatral: el maestro Corazza, con el que se inició de joven en el oficio y coach en algunos de sus trabajos cinematográficos, y la troupe de actores con los que lleva años compartiendo ensayos y enseñanzas del director: Rafa Castejón, Alicia Borrachero, Manuela Velasco y Ben Temple. Muy pensado es también el autor elegido para la ocasión, Chéjov, uno de los más amados por los actores, pero también el más temido porque si por algo se valoran sus obras es por reflejar la complejidad y debilidad de la naturaleza humana.

El espectáculo ¡Chéjov, Chéjov! está integrado por cinco obritas de un acto hilvanadas con una discreta dramaturgia de Corazza. El autor ruso las escribió entre 1884 y 1891 bajo la influencia del vodevil francés que por entonces admiraba, las definió como “chistes escénicos, los dramas más pequeños del mundo”, y con ellas experimentó con los ritmos y tonos de la comedia y la construcción psicológica de los personajes antes de escribir sus grandes obras corales.

Aquí se han reunido Sobre el daño que hace el tabaco, La petición de mano, Un trágico a pesar suyo, El oso y El aniversario, donde se retratan con un toque humorístico tipos de una burguesía empobrecida y en decadencia en situaciones de su vida cotidiana y donde sus problemas configuran el carácter de los personajes.

Son piezas utilizadas en escuelas y talleres teatrales porque facilitan a los actores componer tipos y caracteres fácilmente reconocibles por el público. Salvo en alguna sala alternativa, nunca las he visto montadas juntas como ahora en Madrid. Sí recuerdo un precioso y vibrante espectáculo dirigido por Peter Stain con su compañía de actores italianos que tituló Crisi de nervi (Crisis de nervios), ya que las tres piezas que lo integraban -y que figuran también en este montaje- compartían la inestabilidad emocional, casi histérica, de sus personajes.

Bardem cauteloso

En ¡Chejov, Chejov! nos encontramos con un Bardem muy distinto al de los papeles deslumbrantes que ha hecho en el cine. Si el cine permite al actor mostrarse con una intensidad sinóptica en cada plano, en el teatro su presencia es continuada y de intensidades variable. Por eso cuando lo vemos en escena nos parece de una medianía interpretativa, un pelín cauteloso al principio.

Aquí le vemos a cuatro metros de distancia, en un plano general junto con el resto de sus compañeros, y a la vez con la cercanía que nos permite detectar el parpadeo más leve de sus ojos. Su voz, como la del resto de sus compañeros, se oye sin micrófonos (ya una rareza en el teatro madrileño de hoy), y en varios de sus personajes la tiñe de acentos hispanos que producen cierto asombro.

Alicia Borrachero y Javier Bardem, en ¡Chejov, Chejov! Sergio Parra

Sus hechuras de hombretón tosco, andar acharlotado y ese rostro escultórico que se diría pintado por un expresionista marcan la composición de los cuatro personajes que interpreta. Abre el fuego con Sobre el daño que hace el tabaco. Es el monólogo de un pedagogo apocado y frustrado, impotente no tanto al vicio del tabaco como a los efectos de un largo matrimonio con una mujer que lo tiene esclavizado. Durante su insólita charla no llega a hablarnos del vicio de fumar, sino de su sufrimiento por un matrimonio infeliz. Es la pieza en la que lo vemos más contenido, tímido y sudoroso, trufa la elocuencia del conferenciante con titubeos, tartamudeos, breves respiraciones de ahogo.

En La petición de mano Alicia Borrachero y Rafa Castejón son los protagonistas, mientras Bardem tiene un papel secundario. Caricatura deliciosa de un matrimonio por la conveniencia de evitar la soledad. Castejón es un hombre frágil e hipocondríaco, tiene el propósito de pedir la mano de una joven deseosa por casarse, a la que Borrachero interpreta como una mujer enérgica, vulgar, bastante marimandona. Bardem es el padre de la moza, un viejo de aspecto garrulo. Qué irónico resulta que el propósito de la pareja termine en riña, discute a grito pelado, lo que marca el ritmo de la obra. Borrachero está graciosa, pero en un costumbrismo deformado frente a un Castejón más naturalista.

Le sigue Un trágico a pesar suyo, donde vuelve a aparecer el hombre como víctima de la mujer, a quien el matrimonio ha convertido en “un animal sin voz”, y cuya desesperación le lleva a pedir a un amigo una pistola para suicidarse. Ben Temple y Castejón muestran sutilmente qué cerca está la tragedia de la comedia.

El oso es quizá la más conocida, ahora es Manuela Velasco quien comparte escena con Bardem. Ella acaba de enviudar y se ha autoimpuesto una fidelidad póstuma a su marido, mientras él, propietario de tierras, llega a la casa para cobrar una deuda de su difunto esposo. Tras una severa discusión sobre el tema económico, ella le reta a duelo. Ese gesto despierta en el caballero una explosiva atracción hacia la viudita enlutada y el desencadenante es un erotismo cómico que Bardem celebra de manera expansiva, locuaz y hasta dándole a su cuerpo un bamboleante baile de alegría. Velasco pasa del inicial rechazo a la entrega apasionada. Hay también un fiel criado que recuerda a los de las grandes obras de Chéjov y que aquí interpreta con fina ironía Ben Temple.

Javier Bardem, en '¡Chejov, Chejov!' Sergio Parra

Por último, asistimos a El aniversario, donde coinciden todos los actores. Bardem, como director de un banco que prepara la junta de la sociedad, y su fiel contable interpretado por Castejón como un funcionario gruñón. Mientras los dos trabajan son constantemente interrumpidos por la frívola mujer del banquero (Manuela Velasco) y por otra mujer que anda reclamando un dinero al banco (Borrachero). Del conjunto es la obrita más confusa y caótica, poco ayuda la insistencia de Borrachero en declinar hacia el feminismo a su personaje de pobre y pedigüeña mujer.

Como puede deducirse, las cinco historias también tienen una conexión, las conflictivas relaciones entre hombres y mujeres y las dificultades para comunicarse entre ellos. La continuidad también la asegura la puesta en escena de Corazza, jugando con las oportunas apariciones de todo el elenco -en el que se integran también dos músicos rusos (acordeón y violín)-, y con los elementos escenográficos que son siempre los mismos, solo que cambian de apariencia, uso y disposición espacial.

Corazza me comentó tras la función -acude religiosamente todas las noches- que ha pretendido un espectáculo alejado de la farsa y de la parodia, para optar por un realismo psicológico. Sin embargo, me temo que en algunas de estas piezas los actores no han podido eludir su tendencia a la lo farsesco. Ya nos advirtió Valle-Inclán del gusto español por una estética deformada.