'Nachtland', provocadora y profunda sátira de Von Mayenburg sobre la decadencia de Occidente

Qué matiné más vibrante y provocadora la de ayer domingo en los Teatros del Canal con la nueva obra de Marius Von Mayenburg (Munich, 1972), Nachtland, representada por la compañía belga TG Stan y programada por el Festival de Otoño de Madrid. Teatro de ideas en formato de comedia negra que aborda temas de calado de nuestro presente con un balance nada indulgente: desde la interpretación de la Historia y la culpa moral que los pueblos arrastran por sus crímenes recientes, el papel que juega el arte en nuestra sociedad y la decadencia de Occidente. Casi nada.

Dos hermanos, Nicola y Phillipe, acompañados por sus correspondientes cónyuges (Fabian y Judith), vacían la casa de su padre en Berlín, donde acaba de fallecer. Mientras hacen inventario, arrumbado en el desván aparece un cuadrito de estilo naif, es una acuarela enmarcada de una iglesia de Austria de tonos sepia, un dibujo souvenir tradicional al que no prestan atención hasta descubrir la firma de su autor: A. Hitler.

Ahí comienza la tormenta. Si inicialmente Nicola desprecia el cuadro por ridículo, luego cambiará de opinión cuando piense que puede venderse si se autentifica que lo pintó Hitler. Para ello se solicita la presencia de una experta, antigua nieta del que fuera conservador de Hitler, especializada justamente en el arte del dictador y con una sospechosa simpatía ideológica que le surge involuntariamente.

Ella conducirá a los hermanos a buscar las credenciales de la pintura para que pueda realizarse la operación comercial, pero en el proceso Nicola y Phillipe descubrirán o reescribirán los vínculos nazis de sus antepasados familiares, cuando se han pasado toda su vida presumiendo de no tenerlos.

La obra culmina con una escena brillante, un diálogo intenso entre un corpulento profesor con pintas estrafalarias (Damian De Schrijver), interesado en comprar la obra para un tercero, y Judith, la mujer de Phillipe de origen judío, partidaria de quemar el cuadro y que durante toda la pieza ha ido despertando las viles actitudes antijudías de sus compatriotas. El otro gran tema que aquí se plantea es el de la autonomía de la obra de arte, autonomía que queda por los suelos cuando vemos cómo el arte se convierte en un objeto fetiche según quién sea el artista y quiénes serán sus destinatarios (¿quién está interesado en comprar la obra de Hitler?).

La maestría dramatúrgica de la obra propicia que entremos en el debate como en una comedia y vayamos, casi de manera circular, alcanzando niveles de discusión más elevados, reconociendo que son temas muy cercanos. Es genial cómo Von Mayenburg hace aparecer los prejuicios antisemitas en indiscreciones o acciones involuntarias de los personajes, en comentarios o chistes, construyendo una obra profunda, entretenida e inquietante en la que nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí.

La obra está montada por la compañía tg STAN, de Amberes, con gran sencillez y economía de medios. Espacio vacío, vemos hasta el foro desnudo y solo un gran plástico traslúcido cuelga a modo de telón con los actores detrás. El plástico nos da idea de cierto desorden, es la casa del padre de la pareja de hermanos que está siendo desmontada.

Lo que vemos son unas actuaciones directas, realistas, en ocasiones apelan al público e incluso llegamos a tener entre manos la pintura de Hitler; también los actores interactúan con la pantalla de los sobretítulos para confirmar que público e intérpretes andamos en el mismo diálogo. Y dejarse llevar por el poder del texto y la exposición tan brillante de las ideas.