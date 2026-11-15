'Yerma', una tragedia desactualizada

Yerma es un teatro poético de raíz musical que hoy apenas se hace. Parece concebido para que el espectador se deje arrastrar por la belleza de las metáforas y las palabras que disparan los personajes y que vertebran y construyen la fábula dramática que se cuenta.

El director Eduardo Vasco acaba de estrenarla en el mismo escenario del Teatro Español en el que Federico García Lorca lo hizo por primera vez hace 92 años con Margarita Xirgu de protagonista. Ahora es la actriz Lara Grube la que da vida a esta frustrada mujer estéril.

El director, —que firma también la versión, música y ambiente sonoro—, enfrenta la puesta en escena en el tono que consignó Lorca en una entrevista poco antes de su estreno: "Estoy empeñado en conseguir que los actores del Español hablen mi obra con una falta absoluta de naturalidad. ¿Sabe usted por qué? Pues porque en una tragedia, y Yerma es una tragedia, lo que importa es la palabra, el tono. La naturalidad solo les va bien a las comedias realistas".

Y efectivamente el espectáculo huye del naturalismo en su concepción visual e interpretativa para arroparse con aires de tragedia, en contraste con tantas producciones del pasado de estilo realista. Queda estéticamente pulcro, espacio casi vacío, distribuye las actuaciones del elenco en escenas de composición equilibrada, a veces diría que cartesiana.

Y como ya hizo Raül Refree para el montaje que dirigió Juan Carlos Martel de esta obra en 2023 para el Teatre Lliure, es la parte musical, interpretada por las actrices que también se desdoblan como coro, la que compacta y anima el espectáculo con las canciones populares y bonitos cantos corales que interpretan muy bien las actrices.

La partitura, que se incardina y fluye de manera natural en las escenas y los diálogos de los actores, ha sido recreada por Vasco a partir del libreto de nanas, coplas, y otros cantos que el propio Lorca incluyó en el texto.

Esta versión actualizada que también firma Vasco me deja una rara confusión en torno a la Yerma de Lara Grube, una estupenda actriz y de excepcional dicción. No termino de entender si Vasco ha querido que su Yerma fuera más rebelde que resignada. En el texto, Yerma es una mujer tradicional y sumisa, que entiende el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear los hijos que Dios les dé. Como los hijos no vienen, se obsesiona y desespera y solo cuando toma conciencia de que nada va a cambiar la vida que le aguarda se rebela violenta y monstruosamente.

Veo la figura etérea y delicada de Lara Grube en el inicio de su matrimonio intentando atraer al lecho a su marido Juan, interpretado aquí por un autoritario Francisco Ortiz, pero este siempre la repele con la excusa de que tiene que trabajar en los campos. Es una relación ininteligible. Ayuda saber que ha sido un matrimonio por conveniencia y también cuando la oímos decir a ella que no le quiere. Él parece preocupado únicamente por mantenerla encerrada en la casa y por el qué dirán. Intuimos que no hay sexo, tampoco deseo, ¿cómo ha de haber hijos?

Si convenimos que una tragedia trata siempre un tema eterno y universal, Yerma, al abordar un asunto como el de la mujer estéril, ha quedado desactualizada. Las sociedades tienen sus mitos y estos se desvinculan de ellas conforme cambian sus valores; la nuestra lleva más de 50 años promoviendo campañas de planificación familiar para retrasar o evitar que las mujeres queden embarazadas. Además, con los remedios de la ciencia, la tragedia de Yerma ya no lo es tanto, digamos que se ha reconvertido en drama.

Un último apunte, al principio de la función surge de entre las sombras un soldado con un fusil que veremos al final otra vez, apuntando a Yerma. Vasco justifica la aparición porque no ha podido olvidarse de la muerte del poeta Lorca mientras ensayaba la obra, una tragedia "que es la nuestra como nación", argumento absurdo y añadido totalmente oportunista y gratuito.