'Turismo rural', una comedia terrorífica en la que Jordi Galcerán da otra vuelta de tuerca al género

El autor y director Sergi Belbel comentaba recientemente que su amigo el también autor Jordi Galcerán (Barcelona, 1964) se le asemejaba a un Molière de nuestro tiempo, un moralista que emplea sus comedias para revelar los vicios de nuestros semejantes y reírse de ellos. Ahora Galcerán y Belbel, que hacen tándem artístico siempre que pueden, acaban de estrenar en el teatro Príncipe de Madrid la comedia Turismo rural y no exagero si les digo que es una apuesta segura por divertida y original.

Comparto con Belbel que Galcerán tiene gran habilidad para reflejar mitos y preocupaciones de la clase media actual en disparates cómicos. Aquí, por ejemplo, enfrenta el tópico de la gente de ciudad frente a los de campo e indaga en lo que una parejita que se ama, e incluso que desea tener un hijo, oculta detrás de máscaras que saltarán por los aires a lo largo de la función. Pero tengo la sensación que con lo que el autor se divierte es con el diseño del engranaje cómico, como si se sintiera más cómodo como ingeniero que como sociólogo del humor.

Turismo rural evoca a Jardiel Poncela, y no solo porque gira en torno a un misterio e incluye elementos irreales o fantasmagóricos como hizo aquel con Un marido de ida y vuelta o Los habitantes de la casa deshabitada, también porque revela la aspiración de su autor a no repetirse en sus obras, a probar el humor en ambientes distintos y sorprender al espectador con situaciones inimaginables y poco trilladas.

Si en su anterior obra FitzRoy –que calificó de "teatro de aventuras"– nos traslada a un saliente de una montaña por el que los personajes (todos femeninos) se dedican a conversar y jugar a la frase maldita conjugando cachondas y procaces sentencias sobre paquetes y erecciones masculinas, y de paso ofreciendo un retrato contrastado de cuatro mujeres de hoy, aquí pone en práctica "su teatro terrorífico" llevándonos de fin de semana romántico a una casa rural de la mano de una pareja de urbanitas.

Podemos intuir que cuando Galcerán habla de fin de semana romántico, hay que esperar lo contrario. Su juego preferido es extremar la verosimilitud de las situaciones, andar por el límite entre la verdad y la mentira, que ya nos ha demostrado que ese sendero lo domina. La pieza la teje dosificando la intriga, añadiendo sorpresa, una pizca de absurdo y surrealismo y bastante cachondeo.

Una de las escenas más jocosas consiste en una larga tirada de estrofas de tono religioso, una especie de rezo dirigido a varios santos que funciona como un recurso efectísimo. Pero también incluye un toque de magia, al introducir unos cambios escenográficos muy simpáticos e inesperados.

El tándem Galcerán–Belbel estrenó la comedia en Barcelona, en 2004, en catalán. La producción en español que puede verse en el teatro Príncipe–Gran Vía es la misma, pero cambian los actores. El elenco está capitaneado por dos adorables cómicos como son Paco Déniz y Mamen García, a los que acompañan Valeria Ros, Carlos Chamarro y Lucas Miramón, todos bien sintonizados y a los que da gusto ver. El director Belbel controla escrupulosamente el tempo y conjuga misterio y humor en una sucesión de escenas logrando una pulcra y entretenida comedia.