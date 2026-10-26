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Elencos de actores participantes en las obras teatrales 'Petróleo' y 'Parlamento', de Piel de Lava

Elencos de actores participantes en las obras teatrales 'Petróleo' y 'Parlamento', de Piel de Lava E.C.

Stanislavblog

'Petróleo' y 'Parlamento', lo mejor y lo último de las argentinas Piel de Lava

Siendo una pieza interesante con momentos brillantes, 'Parlamento' no es tan redonda como 'Petróleo.

Más información: Christiane Jatahy estrena una nueva versión de 'Julia': "Los hijos de inmigrantes no se sienten parte de la sociedad"

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El pasado fin de semana Condeduque programó dos comedias llegadas de esa tierra de promisión de buen teatro que es Buenos Aires. La porteña compañía Piel de Lava presentó Petróleo, que la ha encumbrado dentro y fuera de sus dominios, y Parlamento, su pieza más reciente. Tras su paso por Madrid, el grupo estará esta semana en la Villarroel de Barcelona (26 y 27 de octubre) y en el Festival Temporada Alta de Gerona (30 de octubre).

Petróleo es una estupenda comedia y a la vez una filigrana interpretativa en la que el elenco nos muestra el transcurrir doméstico de cuatro currantes en un pozo petrolífero de la Patagonia que comparten las estrecheces de la caravana en la que viven. Estrenada en el Complejo Teatral de Buenos Aires en 2018, fue tal su éxito que saltó a la avenida Corrientes; en 2022 visitó Madrid durante el Festival de Otoño.

Su originalidad reside en que estos currantes del yacimiento petrolífero son interpretados por las cuatro actrices de la compañía –Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes–. Unidas artísticamente desde 2003, todas las obras que montan vienen firmadas por el colectivo, ya que su método de creación tiene su punto de partida en las improvisaciones del grupo y en la labor física del actor, y no es hasta su estreno cuando se fija como texto literario.

Copia de EL CULTURAL - Crítica de cine 16_9 (22).jpg

La fórmula elegida para Petróleo evoca el travestismo de muchas comedias del teatro barroco español, cuando se pusieron de moda personajes femeninos disfrazados de varoniles hombres (también a la inversa) destinados a vengar afrentas de honor, perseguir galanes o plantear otras formas de sentirse hombre o mujer.

Aquí la finalidad la marca la imperante ideología de género, que estos laburantes se deshagan de los estereotipos machistas que desde el inicio han exhibido en sus diálogos humorísticos. Lo interesante es el proceso que la comedia sigue, ya que sin recurrir a la parodia y en una clave naturalista, los roles masculinos de los personajes se extreman para luego, en una pirueta final, deconstruirlos. El teatro opera como un laboratorio en el que observamos cómo los personajes los rompen, superando miedos, prejuicios y dificultades sociales y morales.

Es un acierto que la historia transcurra en un ambiente proletario, de precariedad laboral, aislado por la geografía y las gélidas temperaturas, y esencialmente masculino porque el oficio de estos obreros solo lo ejercen hombres. Hombres muy machos, muy duros, muy corajudos… y no como ese ingeniero que va una vez a la semana y teme acercarse al pozo. Es un ambiente que contribuye a conformar el canon de hombre que se quiere destruir.

Las actrices componen unos personajes contrastados, verosímiles y se aplican a ello con un trabajo físico concienzudo, generoso en gestos, pero también es laborioso el lenguaje que se gastan, cargando las tintas en la expresión machirula de los tipos. Hay que señalar la eficacia de la escenografía para el desarrollo de la historia, que reproduce una caravana que se arma y desarma en estancias.

Parlamento

Respecto a Parlamento, estrenada por el grupo en 2024 como una obra inacabada, vuelve a plantear una situación coral con las cuatro actrices, a las que se suma el artista musical Zypce. Ahora las encontramos en una nave espacial en órbita alrededor de la Tierra y desde la que se televisan las sesiones de un Parlamento Global que es un disparate farsesco.

En esta distopía la Tierra está siendo arrasada por el fuego, vive un momento apocalíptico, mientras el Parlamento interestelar está dominado exclusivamente por diputadas de distintos países (las actrices hablan castellano con acento español, italiano, portugués… ) de ideologías tradicionalistas y reaccionarias, aplicando un evidente sesgo político. Mientras todo esto ocurre, los debates se ciñen escrupulosamente a la rehabilitación de los edificios públicos que han sido afectados por el fuego.

Javier Cámara y Marta Nieto en un momento de 'Verborrea', obra teatral escrita y dirigida por Pablo Remón.

La pieza hace una analogía paródica del funcionamiento de las democracias parlamentarias actuales en lo que tienen de teatrillo artificioso dominado por los intereses de una partitocracia corrupta y desconectada de la ciudadanía. Tiene momentos de locura humorística, es generosa en detalles que se mofan de la clase política, por ejemplo, de su pomposo lenguaje o de su tendencia a usar eufemismos.

No son las primeras en abordar este asunto, revisitado desde el teatro en varias ocasiones. En nuestro país recuérdese Inmunidad, de Jordi Casanovas, por ejemplo. Esta de Piel de Lava, siendo una pieza interesante con momentos brillantes, no es tan redonda como Petróleo.

Petróleo

Dramaturgia y dirección: Piel de Lava y Laura Fernández
Elenco: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes
Música y diseño de sonido: Zypce
Iluminación: Matías Sendón y Adrián Grimozzi
Vestuario: Gabriela A. Fernández
Escenografía: Rodrigo González Garillo
Producción ejecutiva: Mariana Mitre

Parlamento

Dramaturgia y dirección: Piel De Lava
Elenco: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa, Laura Paredes y Zypce
Música y diseño de sonido: Zypce
Vestuario y escenografía: Rodrigo González Garillo
Iluminación: Santiago Badillo

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