El Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE - CNDM 2026 lo ha ganado el hispanocolombiano Fran Barajas (Barrancabermeja, 1995) por su sexteto El olor de la guayaba 2c. Los otros tres premios fueron, por este orden, para Adrián Crespo (San Fernando de Henares, 1995), Bernat Cucarella (Alcira, 2001) y Humberto Díaz (Vigo, 2002).



El premio tenía este año como plantilla instrumental obligada la del Concierto de Manuel de Falla (clavecín solista, flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo), ya que ambos, Falla y su Concierto, están cumpliendo años, 150 uno y 100 el otro.



Con estos mimbres, era difícil no sonar a Falla, pero el hecho es que los cuatro finalistas han sabido construir con ellos mundos propios. En el ambiente concertístico de Madrid, machacado de toses, carraspeos y crujir de caramelos, hay que agradecer el silencio atento del público del ciclo 20/21 del CNDM, que tiene lugar, además, en la acústica generosa (y, por lo tanto, frágil) del Auditorio 400 del Museo Reina Sofía.

Santiago Serrate y Silvia Márquez. Foto: Rafa Martín

La sesión la abrió una cadencia del clave: escalas nerviosas que ascienden una y otra vez. Con esa imagen sonora ha querido comenzar Bernat Cucarella su Apogeo, que parte de una alegoría gravitatoria del movimiento musical. Antes de agotarse y empezar a descender, el impulso ascendente de los cuerpos experimenta una detención que resulta fascinante porque lleva dentro ya la idea de regreso.



La pieza avanza en bloques bien estructurados, separados por silencios expresivos. A su vez, el color sonoro nos llega estructurado en bloques igualmente nítidos: clave, cuerda y viento madera. Sonó luego la Música da cambra de Adrián Crespo que, como su título sugiere, tiene una textura más polifónica y trenzada que produce momentos muy atractivos.



Se suceden secciones de muy distinta sonoridad cuya integración expresiva en la dramaturgia general no resultó fácil de discernir, al menos para este oyente.



Con Las casas que creamos, de Humberto Díaz, llegó el predominio del timbre: irisaciones en el clarinete bajo, aire abierto y multifónicos en los instrumentos de viento, aspereza de arcos situados encima mismo del puente ―e incluso por detrás―en los de cuerda, estatismo color órgano de boca en algunos acordes, todo ello tratado con criterio y con voluntad expresiva. Finalmente, con El olor de la guayaba 2c, de Fran Barajas, entró en la sala el ritmo.

Sin renunciar a la invención tímbrica ni a la narración melódica y armónica, la obra se ve impulsada por un motor incesante de tresillos del que emanan aires colombianos. No es fácil mantener durante diez minutos la eficacia expresiva de un diseño rítmico tan persistente. El jurado reconoció, imagino, este y otros méritos de la obra al darle a Barajas el primer premio.

Tampoco es fácil para el intérprete mantener durante tanto tiempo el ajuste con la precisión y la limpieza con que lo hizo Modus Novus, formado en esta ocasión por Mónica Raga, Salvador Barberá, Gustavo Duarte y David y Aldo Mata, con la clavecinista Silvia Márquez como magnífica solista. Oímos cuatro interpretaciones impecables de este grupo que transmite las cualidades de quien lo dirige desde hace ya más de 20 años, Santiago Serrate.