El clave de Falla

Resonaba aún en nuestras cabezas la interpretación de la Atlántida de Manuel de Falla (1876-1946) que hizo la OCNE con Kent Nagano, cuando el Círculo de Cámara, que dirige Antonio Moral, convocó otra fiesta fallesca en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes.

¡Ojalá cumpliera Falla más a menudo un número redondo de años! La celebración del Círculo se centró, como la de la OCNE, en una obra cumbre del Falla maduro, el Concierto para clave y cinco instrumentos (1926), que está, ella también, de cumpleaños.



Antes del Concierto propiamente dicho, sonaron sus alrededores: las músicas que José María Sánchez-Verdú y el clavecinista Benjamin Alard habían reunido en torno a Falla hace dos años, en el Festival de Granada, por encargo también de Moral.

En Las ínsulas extrañas, que tiene la misma formación instrumental del Concierto, Sánchez-Verdú homenajea a Falla por mediación de san Juan de la Cruz, de quien don Manuel fue vecino, bien que con casi cuatro siglos de separación.



Los "alrededores" a los que me he referido lo son al pie de la letra: san Juan terminó el Cántico espiritual en la Alhambra, a solo metros del carmen de la Antequeruela, la de Falla. Las casualidades ejercen a veces de chispas y encienden creaciones.



En el Cántico, las tales ínsulas se ven rodeadas de una catarata de lugares amenos: ríos sonorosos, silbos, aires amorosos, valles nemorosos, levantes de la aurora y unas montañas que no se sabe si son prenda de amor o el amor mismo.



Verdú evoca esta sucesión de imágenes ―o las preludia, como hacía Debussy en el piano― con una música que se apoya por igual en las agrupaciones de sonidos y en los sonidos mismos, que oímos como novedades, como si no hubieran sonado nunca antes. La expresividad de la música de Sánchez-Verdú tiene algo de fractal, porque la agitación afectiva que nos provoca proviene en igual medida de lo pequeño, lo que se ve con lupa, y de lo grande.

Así, el silbo del violín, considerado en sí mismo, en cuanto unidad sonora, instantánea, nos causa ya un impacto musical que es equivalente al del glissando que él mismo dibuja con el paso de los segundos, a su combinación con el violonchelo cuando suenan trenzados en una especie de silbo polifónico y, levantando la mirada, a la dramaturgia general de la obra, que es recurrente y espiral.

Cosas parecidas podrían decirse del clave, que toma el primer plano de Las ínsulas en cuanto aparece con percusiones morse, y de las demás sonoridades que plantea Verdú en esta obra y en tantas otras suyas. El vocabulario, a menudo creado para la ocasión, forma frases y cuenta historias, pero, a la vez, no puede evitar emanciparse y expresarse solo.

Además de Las ínsulas, Sánchez-Verdú mostró versiones propias de algunas de las músicas a las que Falla hizo referencia en el Concierto: el Tantum ergo, de Tomás Luis de Victoria, y la canción De los álamos vengo, madre, de Juan Vásquez. Aquí, incitado, quizá, por el juego alado que Joaquín Rodrigo dio a la soprano en su versión de esta canción, Verdú le pide al clarinete un virtuosismo ameno y sonriente.

Por su parte, Benjamin Alard, tocó sonatas de Scarlatti y el Concierto italiano de Bach. La versión del Concierto de Falla fue memorable, como cabía anticipar de la lista de intérpretes capitaneados por Alard, un clavecinista de asombrosa facilidad y musicalidad en todos los repertorios. Junto a él, dos miembros del Trío VibrArt, Miguel Colom y Fernando Arias, y tres grandes solistas de viento madera: Álvaro Octavio, flauta, Ángel Luis Sánchez, oboe, y Eduardo Raimundo, clarinete.

Pero el gran regalo que recibimos los oyentes fue el sonido de este clave en particular, un Pleyel de dos teclados y siete pedales que perteneció a Rafael Puyana y está hoy custodiado por el Archivo Manuel de Falla.



Es idéntico al de Wanda Landowska y al que usó el propio Falla para tocar el Concierto. Las cuerdas las pellizcan púas de cuero, lo que produce un sonido mate, suave y limpio, sin el brillo indeterminado e incisivo propio de las copias de claves antiguos o de los Neuper modernos.

En este Pleyel, los plectros actúan más como yemas de dedo que como cañones de ave y es este sonido cálido, humano, como de piel, cercano al arpa, el que Falla debió tener en la cabeza al idear esta obra.



Un sonido que hace posible un legato y un cantabile inimaginables en otro clave. Alard puso de relieve estas características del instrumento al plantear para el Concierto un fraseo terso y fluido.