Se han llevado por delante a Marisa Manchado

Marisa Manchado, compositora y amiga. Risa aguda, contagiosa, y voz grave, de mujer aguerrida. Se la ha llevado por delante la arrogancia insensible de quienes gobiernan nuestros trenes.

A mí me llevan los demonios. Bandidos. ¿Pues no pusieron de consejero de RENFE a un gorila de discoteca? Ni siquiera llegan a crueles. Se quedan en inhumanos, que es peor. Pasan por encima de los muertos sin mirarlos, sin mostrar compasión, y endosando la culpa a otros. A ellos, como al ballestero, ¡deles Dios mal galardón!

Entre los muchos talentos de Marisa, admiré siempre su capacidad para el teatro. En todos los grados de la interacción música-escena, desde la discreta música incidental hasta la ópera, donde la responsabilidad de la dramaturgia se reparte entre una y otra.

Recuerdo bien sus tres óperas: El cristal de agua fría (1994), con libreto de Rosa Montero, que se estrenó en la Sala Olimpia de Lavapiés, donde tanta ópera nueva vio la luz; Escenas de la vida cotidiana (1997), con libreto de Elena Montaña, que también la protagonizó; y La Regenta, con libreto de Amelia Valcárcel sobre la novela de Clarín.

Hace poco, en abril, la ONE estrenó una suite sinfónica. Me viene a la mente también El árbol rosa (2021), sobre texto de Emilia Pardo Bazán. En todas estas obras y en muchas otras, Marisa Manchado siguió con especial sentido escénico la máxima de Luis de Pablo: servir al texto.

Su música seguirá sonando y asistiremos, seguro, a homenajes y monográficos. Asistiremos nosotros, pero ella no.