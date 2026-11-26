Ha sido una semana particularmente intensa en el vertiginoso mundo de la inteligencia artificial. Después de 11 días devastadores para la capitalización bursátil de Nvidia, Jensen Huang volvió como CEO de la compañía por la misma junta directiva que lo había destituido al saberse que había mantenido múltiples relaciones extramaritales, incluida una con una supuesta agente de la inteligencia china.

Todo lo relacionado con esta historia es tan complejo como fascinante y, en última instancia, sumamente peligroso. La readmisión del fundador de la compañía, dada a conocer antes de la apertura de los mercados, hizo que la acción se disparara casi un 40% después de dos semanas de infarto y pérdidas astronómicas. La forma en que la operación se llevó a cabo, con indicaciones extemporáneas de la Casa Blanca a la junta directiva, también plantea muchísimos interrogantes.

Las acusaciones a Jensen Huang no se limitan a indiscreciones maritales o posibles abusos de poder dentro de la jerarquía de Nvidia (al menos dos de sus parejas trabajaban dentro de la empresa). Las acusaciones que se están esgrimiendo contra él por su relación con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, una empresa radicada en Singapur, son muy serias.

Al parecer, Jensen Huang podría haber vulnerado las prohibiciones gubernamentales de suministrar chips a China utilizando precisamente los canales oficiosos de Megaspeed.

La inteligencia americana no tiene del todo claro si Alice Huang es una espía china o si solo mantiene unos vínculos superficiales con el régimen de Beijing, pero lo lógico es que, con las dos cámaras en manos de los demócratas tras las elecciones de mitad de mandato, el tema protagonice una investigación oficial que la Casa Blanca no va a poder condicionar. Es decir, por mucho que a Trump y a Nvidia les interese enterrar el tema cuanto antes, va a traer mucha cola.

La vuelta de Jensen Huang al liderazgo de Nvidia solo se puede entender si tenemos en cuenta el peso desproporcionado que la industria de la IA tiene sobre la economía estadounidense, y en consecuencia, sobre la economía mundial.

Durante unos cuantos días de pérdidas billonarias, el temor al estallido de una burbuja atenazó a Wall Street de tal manera que se decidió hacer una excepción, acelerando los tiempos para volver a la situación previa a la turbulencia cuanto antes.

Muchas llamadas y mucha presión, no solo por parte de la Casa Blanca, sino por muchos mandamases del espacio tecnológico. Personalidades como Elon Musk y Tim Sweeney, jefazo de Epic Games, salieron a la palestra para defender a Jensen Huang y calificarlo de figura insustituible al frente de Nvidia, una empresa que durante treinta años se dedicó a avanzar el estado de los gráficos de ordenador y que ahora es vital para construir la infraestructura sobre la que se sustenta el aprendizaje recursivo de la IA.

Hay demasiado en juego. La única manera en que esta apuesta mastodóntica tenga sentido es si se consigue cambiar el modelo económico por completo, abandonando los recursos humanos en favor de agentes tecnológicos capaces de aumentar la productividad a la enésima potencia.

Nadie tiene una estimación temporal precisa, pero el destino parece inevitable. Ya sea en cinco, diez o veinte años, la automatización mayoritaria de la economía llevará a miles de millones de personas al paro forzoso.

¿Cómo podemos siquiera empezar a imaginar un mundo donde el 80% de la población no tenga una ocupación profesional? ¿Cómo conseguirán aportar sentido a sus vidas o algún tipo de propósito a su existencia? ¿Seguirán yendo los pocos niños que haya a la escuela para desarrollar unas aptitudes que nunca se les exigirá en la edad adulta?

Según el Wall Street Journal, Dario Amodei, líder de Anthropic, ha estado pensando en estas cuestiones justo cuando su empresa salía a bolsa y lo convertía en una de las personas más ricas del mundo.

Según él, los videojuegos inmersivos están llamados a jugar un rol indispensable en esta nueva realidad. Un opio con suficiente carga narcotizante como para atemperar las inquietudes existenciales de la mayor parte de la humanidad.

Un escenario absolutamente deprimente, se mire por donde se mire. No sería ni mucho menos la primera vez que se usan los videojuegos para un propósito nefando. Tenemos demasiados ejemplos ahora mismo como para sorprendernos o siquiera ofendernos, empezando por la monetización extrema de los gacha asiáticos, la porosidad con el complejo industrial-militar o la recopilación masiva de datos cuestionables. Pero sí sería un salto cualitativo que se llevaría por delante la vocación humanista que subyace en toda expresión cultural genuina. Y aun así, parece inevitable.

Los videojuegos que se están lanzando ahora son los últimos de una hornada que ha durado 50 años. La industria está basculando con brío hacia la producción basada en procesos integrados de inteligencia artificial.

De hecho, Epic Games acaba de anunciar que para la próxima iteración de su motor estrella (con mucha diferencia, el más usado por estudios de todo el mundo), va a desechar por completo los blueprints, un sistema de programación muy popular entre sus usuarios a pesar de sus limitaciones.

En su lugar, Unreal Engine 6 se centrará en herramientas de IA para programar. Vibecoding lo llaman. Todavía no podemos alcanzar a imaginar los videojuegos de la próxima década. Todo augura un salto espectacular, tanto en reactividad como en capacidades inmersivas.

Precisamente el tipo de entretenimiento futurista que Amodei está deseando para apaciguar a las masas. Pero lo que parece claro es que el cambio no nos va a salir gratis y que vamos a perder mucho por el camino.

Todo se está moviendo muy deprisa, y lo que creíamos saber de cómo funcionaban las cosas ya no es válido. En otra época, la restitución de Jensen Huang habría sido imposible. Sobre todo a esta velocidad y saltando tantas contramedidas democráticas.

La usurpación de los videojuegos de Amodei se habría visto como un escenario distópico contra el que luchar. Ahora, lo observamos con un fatalismo digno de las tragedias griegas, paralizados y resignados al mismo tiempo, como un tren de mercancías aproximándose a toda velocidad.

Algo tendremos que hacer para no volvernos locos en la era del ocio ilimitado. Para muchos, una existencia enteramente digital será preferible a un sentimiento constante de angustia existencial. Otros optarán por el ludismo radical y un retorno al contacto con la naturaleza y el trabajo manual.

Más nos vale que vayamos pensando nuestra respuesta, porque si no, estos mesías de chichinabo nos impondrán la suya y no nos quedará más remedio que aceptarla.