'Valor Mortis': una plaga monstruosa cambia el destino de las guerras napoleónicas

El éxito desmesurado de los juegos de From Software, incluyendo el seminal Dark Souls (2011) y el épico Elden Ring (2022), ha hecho que innumerables estudios alrededor del mundo quieran unirse a la fiesta con su propia versión del formato, lo que ha configurado un género sobrepoblado donde cada uno busca desesperadamente un elemento diferenciador que lo distinga y lo eleve por encima de la competencia.

Para los polacos de One More Level, más conocidos por la serie Ghostrunner (2020-2023), de ambientación cyberpunk, ese elemento identitario lo han encontrado en una perspectiva en primera persona. En cierta manera, esto nos retrotrae a los orígenes del propio From Software, cuyo título King’s Field (1994) fue el que preconizó algunos de los elementos que luego, quince años después, los llevarían al estrellato internacional. ¿Tiene Valor Mortis enjundia suficiente para merecer la atención de los incondicionales del género?

William Dorset despierta en una fosa común tras una cruenta batalla. A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte ha conseguido vencer en Waterloo gracias a una misteriosa sustancia que ha mutado sus tropas en terribles criaturas grotescas que desafían las leyes naturales.

Sorteando montañas de cadáveres apilados y enemigos que parecen haber perdido cualquier atisbo de humanidad, William consigue reunirse con dos de sus camaradas en una iglesia abandonada. Juntos desarrollan un plan de acción para investigar el origen de la plaga y desvelar los verdaderos propósitos de un Napoleón que, de alguna forma ignota, consigue comunicarse con William, susurrando dentro de su cabeza palabras de aliento y justificaciones estrambóticas.

El principal reclamo de Valor Mortis, el cambio a la primera persona, es muy significativo, pero rápidamente expone unos problemas inherentes que explican por qué otros estudios no han hollado este formato con asiduidad. Este tipo de juegos castigan con severidad los fallos de cálculos y las decisiones equivocadas en el fragor de la batalla. Casi todo bascula en torno al posicionamiento respecto al entorno físico, la gestión de la energía y saber leer con acierto las intenciones de los enemigos.

La perspectiva en primera persona supone una profunda limitación en el primero de estos cometidos y da pie a muchas muertes intempestivas por simple colisión con elementos del terreno. Es una frustración adicional en un género que ya de por sí exige mucha paciencia al jugador.

Los niveles son muy extensos y variados. Campos de batalla, canteras, aldeas misérrimas, minas subterráneas, ciudades bajo asedio, aulas universitarias o poblados inundados por la rotura de una presa. Siguen una estructura lineal, pero con diferentes recovecos que invitan a la exploración minuciosa.

El arsenal de William es muy limitado, pero versátil, permitiéndole alternar entre sables, pistolas y hechizos mágicos. El problema es que la variedad de enemigos también lo es, obligando al jugador a confrontar a los mismos peones desde el principio de la aventura hasta el final.

La manera que tiene el juego de incrementar el desafío es aumentar el número de enemigos, una solución inelegante que lleva todo al exceso durante los últimos niveles, cuando uno ya desea que todo acabe cuanto antes. No es un juego precisamente largo (entre 20 y 25 horas dependiendo de varios factores), pero resulta inevitable pensar que ciertos recortes habrían ayudado a sobrellevar un ritmo en ocasiones demasiado farragoso.

Una escena de combate de 'Valor Mortis' .

A pesar de todo, el juego podría haber resultado exitoso si no fuera por dos carencias muy considerables. La primera es todo el aspecto narrativo, que desaprovecha de mala manera una ambientación con mucho potencial que, fuera de los juegos de estrategia, no ha sido apenas tratada en el medio.

La presencia de Napoleón es constante por su vínculo telepático con William, pero no lleva a ningún lado, ni explica sus motivaciones para recurrir a soluciones extremas ni configura un retrato psicológico que vaya más allá de la villanía de opereta de la que hace gala. Vincent Cassel hace lo que puede con lo que tiene, pero es evidente que nada de esto se encontraba entre las prioridades del estudio.

La segunda carencia de gran alcance es el propio rendimiento del juego. Unreal Engine 5 lleva toda una generación ocasionando problemas de optimización a muchos desarrolladores, pero también hemos visto a otros muchos juegos cumplir con los más altos estándares, al menos en consolas.

De manera específica, Valor Mortis sufre de un stuttering atroz, algo que en un juego de estas características, donde se requiere precisión milimétrica para hacer los bloqueos y desvíos oportunos, es un crimen imperdonable. La situación es más o menos tolerable durante la exploración de niveles, pero durante los combates contra los jefes resulta inasumible.

Una escena del videojuego 'Valor Mortis' .

De hecho, el duelo final es un despropósito de tal magnitud que sería más placentero intentar derribar un muro de granito a cabezazos. A pesar de las múltiples actualizaciones desde el lanzamiento, el problema sigue presente y no hay atisbos de que se resuelva, desluciendo todo el conjunto.

Es una verdadera pena, porque, aun con sus limitaciones, Valor Mortis podría haber supuesto una innovación interesante en un espacio ya tan saturado. Sin embargo, sus carencias acaban pesando demasiado como para poder recomendarlo sin reservas.