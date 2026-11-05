'Phantom Blade Zero', el último fenómeno chino de los videojuegos: un homenaje a la tradición 'wuxia'

China se sigue afianzando en su misión por conquistar el universo de los juegos narrativos de alcance global. Si hace dos años tuvimos Black Myth: Wukong (2024) y el año pasado el controvertido pero absolutamente genial Wuchang: Fallen Feathers (2025), ahora le toca el turno a Phantom Blade Zero, un juego que comparte genealogía con los anteriores pero que se atreve a discurrir por su propio camino.

Su director, Soulframe Liang, es un enamorado del cine wuxia, el género asiático que aborda el kung fu en su versión más fantástica en ambientaciones dispares del pasado épico de China.

Para trasladar fielmente las sensaciones de un combate tan vertiginoso y espectacular, ha reclutado a los más grandes iconos del cine de Hong Kong. Por un lado, Kenji Tanigaki, cuya última película, The Furious (2026), es un ejercicio virtuoso de acción hiperkinética; por otro, Donnie Yen, estrella de la saga Ip Man (2008-2019) sobre el maestro de Bruce Lee.

Con estos argumentos bajo el brazo, ¿tiene Phantom Blade Zero el poderío suficiente para erigirse en el nuevo referente de la industria china?

Soul y Zuo Shang han crecido juntos bajo el auspicio de su shifu, un maestro dedicado versado a partes iguales en artes marciales, las propiedades místicas del sha-chi y las tenues alianzas que controlan el Wulin, un universo donde la mitología, las artes marciales, las religiones animistas y el steampunk se congracian para mantener el equilibrio.

Sin embargo, con el paso de los años, ciertos hechos les llevan a enfrentarse en un combate mortal donde ambos acaban atravesando el corazón del otro con su espada.

A las puertas de la muerte, Soul recibe del Escultor de Carne un nuevo órgano vital, aunque contaminado, permitiéndole recuperar toda su fuerza durante 66 días, tras los cuales sucumbirá irremediablemente.

Con el tiempo en su contra, emprende el camino siguiendo el rastro de Zuo Shang hacia Pangzhen, la ciudad de la que provienen rumores inexplicables sobre una misteriosa aflicción que parece desplazar el alma de las personas y enclaustrarla en autómatas de madera.

Desde su presentación oficial hace ya tres años en un evento de PlayStation, Phantom Blade Zero ha destacado y se ha hecho un hueco en el imaginario colectivo por la fluidez de sus animaciones.

Un momento de 'Phantom Blade Zero' ©Parawulin Production Limited

Soul se mueve con una gracia y una elegancia magníficas, como si fuera el más virtuoso de los bailarines de una compañía de ballet. Con el asombroso número de 30 armas principales más otras 30 secundarias, su arsenal de movimientos parece insondable, adaptándose a cada situación con una naturalidad pasmosa, ejercitando prodigios atléticos que desafían la gravedad de manera rutinaria pero no por ello menos espectacular.

De cada escaramuza surge una coreografía expansiva y fantasiosa, encarnando el espíritu de los mejores estandartes del género y canalizando la imaginación y el talento visual de Kenji Tanigaki, que además de ser director de cine ha trabajado en innumerables producciones precisamente como coordinador de secuencias de acción.

Donnie Yen, además de ejercer de consultor, interpreta a uno de los personajes más misteriosos del juego, y protagoniza una serie de combates tan complicados que dejará huella en el género. Desde cualquier punto de vista, es un portento técnico y estético sin parangón.

Ahondando en las mecánicas, lo primero que hay que destacar es que el título no está interesado en engrosar las filas de los soulslike, por mucho que se haya convertido en el formato de preferencia de tantos aficionados a los juegos de acción. Hay ciertos elementos en común, pero Phantom Blade Zero es muchísimo más indulgente con el jugador.

Un momento de 'Phantom Blade Zero' ©Parawulin Production Limited

Una vez finiquitados, los enemigos no resucitan después de descansar en los puntos de control; al morir, no perdemos ninguno de los recursos que llevamos encima, por lo que se elimina el estresante camino de vuelta; cuando los jefes tienen múltiples fases, no es necesario empezar desde la primera si sucumbimos en la segunda, reduciendo bastante la frustración; y sobre todo, hay tres niveles de dificultad donde elegir.

Esto no quiere decir que sea un juego fácil, ni mucho menos. En su dificultad normal, es un juego que pondrá contra las cuerdas incluso a los veteranos del género, principalmente en sus numerosos jefes, que pasan el medio centenar y entre los que se encuentran algunos de los más aguerridos desde Isshin, The Sword Saint, la pesadilla final del inmortal Sekiro: Shadows Die Twice (2019). El estudio sabe cuándo depararnos una experiencia más relajada y casi bucólica en sus fantásticos escenarios y cuándo pisar el acelerador a ritmo de folk metal chino.

El número ingente de jefes es tan solo un mero indicativo de las dimensiones de este coloso. El Wulin es un mundo gigantesco, repleto de secretos y misiones secundarias que merece muchísimo la pena completar, no solo porque nos introducen a algunos de los momentos más inspirados, sino porque es una condición requerida para llegar al verdadero final del juego.

En total, 50 horas de exploración entre bosques carmesí, fundiciones steampunk, lagos encantados, desfiladeros traicioneros, poblados miserables y una ciudad enorme donde merodean autómatas como almas en pena. Es precisamente en Pangzhen donde más paralelismos visuales he encontrado con Shadow (2018), la portentosa película de Zhang Yimou en la que adopta una paleta de colores monocromática con reminiscencias del vetusto arte de la tinta china.

Un momento de 'Phantom Blade Zero' ©Parawulin Production Limited

Donde el juego flaquea es en el aspecto narrativo, y no tanto porque la historia no esté a la altura, sino por la enrevesada, inclemente y harto complicada forma de narrarla. Las primeras horas son absolutamente incomprensibles. El juego arroja una cantidad ingente de personajes a la palestra sin ningún tipo de introducción. Es evidente que todos se conocen desde hace años y tienen sus propias cuitas internas y sus propios secretos.

A eso se le suman todo tipo de conceptos místicos, a medio caballo entre el confucianismo y el taoísmo pasados por un tamiz de fantasía, que para un usuario occidental resultan indescifrables.

Y por si fuera poco, el estudio ha optado por una ristra de saltos temporales completamente desorientadores. Hay bastantes secuencias cinemáticas, pero el grueso de la narración la soportan documentos para leer y grabaciones de audio desperdigadas por el mundo en forma de flores de memoria, unos extensos diálogos presentados sin contexto entre figuras invisibles.

Es muy posible que el estudio haya ofuscado todo a propósito y es cierto que en la segunda mitad las cosas empiezan a encajar de manera razonable, como un puzle estrambótico, pero la desconexión emocional resulta inevitable.

Un momento de 'Phantom Blade Zero' ©Parawulin Production Limited

Llama la atención que haya sido aquí precisamente donde hayan querido seguir más los pasos de From Software, pero obviando ciertos detalles fundamentales que hacen de Elden Ring (2022) un prodigio indiscutible, quedándose así a medio camino entre dos métodos que da al traste con todo. Y es una pena, porque el mundo que han pergeñado aquí tiene mucho potencial, los temas de fondo son universales y a los personajes se les podría haber sacado mucho más partido con unas caracterizaciones más detalladas. Con una presentación más amigable, estoy convencido de que la narrativa sería también un motivo de elogio en vez de recibir un menosprecio que anticipo unánime.

Phantom Blade Zero es otra muesca en el cinturón del desarrollo chino y muy probablemente el mejor juego que jamás hayan producido en sus fronteras.

La ambición de su director, la claridad de su visión y el tesón incansable que ha demostrado durante años sólo merece alabanzas y parabienes.

Sus colaboraciones cinematográficas se han demostrado clarividentes y le han aportado un punto de virtuosismo que lo cimenta como referente indiscutible en el espacio de la acción. Es un auténtico portento visual, con unos escenarios que quitan el hipo y un diseño de niveles maravilloso que incentiva la exploración por cada uno de sus recovecos.

Por supuesto que hay elementos que mejorar en la inevitable secuela después de vender 4 millones de copias en apenas tres días. Pero lo que han creado aquí Soulframe Liang y su equipo es impresionante, sobre todo para un estudio primerizo en estas lides, la de los juegos de gran presupuesto y alcance global. A falta del desembarco de Grand Theft Auto VI en tan solo dos semanas, Phantom Blade Zero es uno de los mejores juegos del año, sin ninguna duda.