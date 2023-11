'Call of Duty: Modern Warfare III', un despropósito por imperativo fiduciario

Otro año, otro Call of Duty. Y ya llevan nada más y nada menos que veinte. En todo este tiempo, la única vez que Activision dejó una temporada navideña sin su título correspondiente fue en 2004, cuando todavía no le había dado tiempo a instalar la gigantesca maquinaria en torno a la cual basculó todo su modelo de negocio. En aquellos tiempos, dos estudios se repartían el bacalao: Infinity Ward (los creadores originales) y Treyarch.



Con el tiempo, Activision tuvo a bien incluir un tercer estudio en la rotación, Sledgehammer Games, además de una pléyade de estudios de apoyo. De esta manera, aunque Call of Duty como franquicia tenía una periodicidad anual, cada estudio tenía cierta libertad para imponer su estilo, su propia saga, con su mitología específica y sus mecánicas particulares. Cada tres años tenían que subir al escenario y presentar su versión de la franquicia. Este sistema de rotación y esta tríada de estudios le han reportado a Activision durante décadas unos beneficios record y rápidamente la convirtieron en la compañía más valiosa de la industria.



Sin embargo, entre bambalinas, las cosas no siempre fueron tan rodadas. En estos veinte años, Activision ha tenido percances muy sonados. Quizá el peor fue cuando su codicia le llevó a despedir a los creadores originales de la franquicia y a eviscerar su estudio tras el megaéxito de la entrega de 2009, pero ni mucho menos ha sido el único. Black Ops 4 (2018) llegó sin campaña. Black Ops: Cold War (2020) sufrió las desavenencias entre los dos equipos encargados de llevarlo a cabo.

Fotograma del videojuego 'Call of Duty: Modern Warfare III'.

